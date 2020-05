¿Más anticorrupción?

Una de las frases lapidarias de César, “El Tlacuache” Garizurieta, de esas que definen el sistema político mexicano mucho más que una licenciatura en ciencias políticas, o leerse las obras completas de Jesús Reyes Heroles padre, es aquella que recomienda a todo aquel que incursiona en las cosas de gobierno: no pidas que te den, pide que te pongan donde hay.

Así, de frío, así de descarnado, si alguien quiere tener éxito en su paso por la administración pública, de preferencia con ganas de que se convierta en largas estancia y en una carrera siempre ascendente, debe obedecer a la citada máxima, que no dice otra cosa más que el nombramiento que a uno le otorgan como servidor público es una licencia para aprovechar el cargo para enriquecerse hasta el máximo de sus posibilidades, ah y por supuesto no ser díscolo y pasar corriente “para arriba”, con eso que se haga, el afortunado puede pasar décadas enquistado en el gobierno, independientemente del partido y de la ideología que detenten el poder.

A nivel general, entre bromas y veras, se ha definido el trabajo como algo tan malo que hasta pagan por hacerlo, siendo la mentalidad de muchos que si es tan malo que lo pongan a uno a hacer algo que no le gusta durante largas horas de todavía más largas jornadas laborales que se extienden por meses y años, lo mínimo que puede uno hacer para compensar es sacar el mayor provecho posible, hablando en plata y otras prebendas asociadas al cargo.

Desde ese punto de vista, muchos de quienes logran una de esas codiciadas posiciones en la administración pública, procuran capitalizar su estancia, no vaya a ser que por esas veleidades de la política, no sea de los afortunados que logran hacer carrera, sino de los que apenas duran unos pocos meses o años, de allí que lleguen tumbando caña, como queriendo demostrar que si les tocó en suerte reemplazar a un corrupto, ellos lo harán todavía más productivo.

Aquí por supuesto habría que hacer las distinciones obligadas, de que hay gente honrada, con una ética inquebrantable, que si acaso son llamados a integrarse como servidores públicos, no caerán en las tentaciones que le saldrán al paso.

Esto solo por mencionarlo, porque también cabe aclarar que el sistema es como es, y que cuando llega a aparecer alguien con estas características, enfrentará alguna de las siguientes posibilidades: la primera la de integrarse al engranaje ya existente, del cual podrá sacar la tajada que le toque trabajar, otra es que negándose a ello se le relegue a espacios secundarios, desde donde no podrá ni siquiera enterarse de lo que está sucediendo a su alrededor, eso si tiene influencias suficientes como para que no ocurra la tercera posibilidad: que lo echen fuera, aunque siempre puede alguien querer usarlo como chivo expiatorio, si las cosas llegan a ponerse feas.

Podrán contradecirnos con formulaciones ideológicas y con el catálogo de buenas intenciones que ostenta todo gobierno, sobre todo el actual de la Cuarta Transformación, pero lo ocurrido hace pocos días en la Dirección General de Aduanas o en la Guardia Nacional, deja en claro que el cambio no es sencillo. En el primer caso, el designado por el presidente López Obrador para limpiar una de las dependencias tradicionalmente más corruptas y productivas para quienes transitan por ella, prefirió tirar la toalla, no son antes declarar que la corrupción campea en el sistema, y en el segundo caso, la plana mayor de la GN en Puebla conviviendo con personajes reconocidos por su actividad dentro del crimen organizado y sus corruptelas desde el poder local durante décadas, todo para demostrar que los cañonazos de 50 mil pesos, o de 500 mil o de millones siguen abatiendo conciencias, principios y lealtades.

Viene al caso el pesimista comentario porque acá en Coahuila el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional ha propuesto la extensión del Sistema Estatal Anticorrupción al nivel de las administraciones municipales. La idea de Aguado es muy simple, reproducir a escala de los ayuntamientos, los 38 que hay en Coahuila, el esquema ya existente para el estado, que a su vez es espejo del existente a nivel federal.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta está fallada de origen, y de aprobarse por la legislatura estatal e imponerse a los municipios, más que un arma contra la corrupción sería una oportunidad más para que la corrupción ocurriera.

Hay que recordar de entrada que esto del sistema nacional anticorrupción nació como una respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, reconocido como uno de los menos honestos que ha tenido México en su historia moderna. La idea no era combatir algo que el mismo mandatario reconocía como una cuestión cultural de los mexicanos, sino entorpecer las cosas de tal manera, agotar las instancias jurídicas de investigación, de forma que ya no se pudiera recurrir a otra instancia.

El SNA funcionó y sigue sirviendo como tapadera de las corruptelas, con la ventaja para el sistema de que lo hace desde el interior mismo, hacer esto también a nivel municipal, resultará todavía peor que no tenerlo, en todos los municipios, pero sobre todo en aquellos tan pequeños que soportan una burocracia mínima.

Imagínese la situación: los directivos de los ayuntamientos llegan a sus puestos con la idea de que se van a enriquecer, se topan con que el salario es bajo porque el municipio no da para mucho, y pues entonces empiezan sus buscas para ver cómo aprovechan el tiempo y la influencia. Bueno, pues con ellos en mente y con la aprobación del sistema anticorrupción municipal por parte del congreso, a los corruptos funcionarios les van a poner un vigilante de tiempo completo, que se va a dedicar en cuerpo y alma a evitar que se corrompa, y ponga que también haya sido contratado y llegue con las mejores intenciones, pero a la hora que vea lo magro de su sueldo, y que diga lo que diga y reporte lo que reporte, de todos modos los otros se van a seguir forrando… pues lo que va a pedir es “a mí también denme lo mío ¿no?, no sean gachos”, y entonces el nuevo burócrata, el encargado de que nadie se corrompa, también será corrupto, y dependiendo de la tajada que le toque, se encargará de desaparecer pruebas, atorar investigaciones, doblar procedimientos, maquillar informes, y lo que sea necesario para que su puesto, igual que los otros, también sea lo más duradero y productivo posible.

No decimos que la cosa de plano no tenga remedio, que el que tenga razón fuera Peña Nieto y eso sea un mal de todos, simplemente creando más instancias de supervisión, de control, de sanción, lo único que hace es aumentar las instancias y las personas que pueden corromperse, y si no lo cree mencione por favor los 5, los 3 un caso de éxito del sistema anticorrupción federal o del de Coahuila, y sobre esa base nos vamos.

*Facultad de Economía de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila