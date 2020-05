Otra de las benditas redes

Tremendo sofocón se llevaron ayer domingo en Palacio Nacional, cuando la bendita red social de Youtube bloqueó el video de felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador del Día de las Madres, ¡por violar los derechos de autor! al utilizar la canción Amor Eterno, del extinto compositor y cantante Juan Gabriel. Tras el apagón, la compañía Sony Music salió en defensa de la honorabilidad de la autollamada 4T y dijo que la firma había dado los permisos a la Presidencia de la República, y por un "problema técnico" el video había sido bajado. Nos hacen ver que si Sony hubiera otorgado los permisos, los robots, que no se equivocan, no hubieran detectado una reproducción sin autorización. Así que, nos comentan, es posible que la disquera haya cometido un grave error o que haya otorgado la autorización en cuanto supo que habían bajado el video, lo que supondría que alguien en el gobierno olvidó pedir el permiso, o pagar los derechos de uso. El otro escenario, nos dicen, es que un robot enemigo de la 4T esté metiendo la mano en las benditas redes sociales.

ESPERAN CITA Y RECIBEN GARROTE DE AMLO

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus señalamientos y críticas a diversos organismos autónomos, entre ellos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Aseguró que cuando el Instituto se creó, fue el periodo con más corrupción en México. "En el caso de la transparencia se creó hasta un organismo para ese propósito y fue cuando hubo más corrupción en ese período", acusó el mandatario en Palacio Nacional. Tras el garrotazo, en el INAI nos recuerdan que hace más de un año, para ser más específicos, el 14 de febrero de 2019, los comisionados del instituto enviaron una carta dirigida al presidente donde lo invitaban a dialogar. Sin embargo, nos informan, que la respuesta aún no ha llegado. Al parecer, la respuesta no llegará.

MONREAL PIDE RENTA CONGELADA

Nos dicen que mientras el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal (Morena), propone que las rentas de inmuebles se congelen, e incluso se reduzcan mientras dura la emergencia por Covid-19, en el bloque de oposición se siguen reuniendo hasta los domingos para coordinar algunas estrategias que le permitan enfriar algunas de las iniciativas impulsadas por el gobierno. Nos comentan que este tipo de encuentros por parte de los opositores no se ven con buenos ojos por la mayoría morenista, que siempre tendrá la opción de arrasar con su aplanadora. ¿Será que la relación entre la mayoría y la oposición se congele antes que las rentas?

INDIGNA A MÉDICOS DESCALIFICACIÓN PRESIDENCIAL

En asociaciones de especialistas de medicina en todo el país, nos dicen, no cayeron nada bien las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al gremio de médicos de que durante el período neoliberal había cedido al mercantilismo. En redes, los profesionales de la salud pidieron al presidente retractarse, y sobre todo mostrar respeto para un gremio para el cual no existen "chairos ni fifís". También le recordaron que durante la presente contingencia han sido muchos los médicos y enfermeras que se han contagiado de Covid-19... "por la falta de insumos y equipos de protección personal que su administración no ha logrado entregar a todos ellos. Los médicos comemos de lo que con honestidad cobramos por nuestros servicios como en prácticamente todas las demás profesiones", dijeron.