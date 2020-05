Sigue abierto el expediente por corrupción contra el ex Director del Tec - Saltillo

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. Hoy los héroes llevan bata blanca, cubrebocas y guantes, los siguen como fiel centinelas enfermeras al pendiente de las acciones para la atención de los enfermos con Covid-19. Son los médicos que se la juegan diariamente en los hospitales y en las clínicas para desterrar este malévolo virus que está azotando al mundo entero. Los héroes de bata blanca no llevan, ni juegan con un balón de futbol, se lanzan a salvar vidas; la del niño, del anciano, de la mujer y de quien sufre por esta pandemia. No se rinden, han dejado a su familia, ya no pueden abrazar a sus hijos por temor a contagiarlos, pero ahí siguen al frente, sólo anida en su cabeza el aliviar el dolor de los demás, la mirada de esperanza de la madre que tiene al hijo enfermo, la de los familiares que miran en el profesionista su única salvación, le dan fortaleza para no flaquear, para no sentir cansancio a pesar del intenso trabajo que tienen que desarrollar día y noche, ellos son la tabla de la salvación a la que se aferran los familiares. Sólo ellos saben lo que tienen que pasar médicos y enfermeras que a veces son tratados con desprecio por la gente que piensa los pueden contagiar, y por tanto llegan a sus casas quitándose la bata de médico o el uniforme de enfermera. Pero su labor ahí está como un ejemplo de grandeza, de solidaridad, de cariño y fortaleza hacia su profesión. Que Dios los bendiga. ESTO ES LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR… PARA SABER si el futuro bebé era niño o niño, los antiguos egipcios hacían orinar a la mujer en trigo y cebada. Si el trigo crecía más rápido que la cebada, el fruto sería un varón, y viceversa…

AHORA ES senadora independiente, Lily TÉLLEZ que por muchos años fue conductora de TV Azteca, tuvo “broncas” con el partido MORENA, que la postuló… ME TEMO que anoche, en esa alocada fiesta, bebí de más. -Si, ¿qué van a decir tus papás cuando les confieses que te casaste con un desconocido. -Mis papás no van a decir nada. El que se va a poner furioso, es mi marido… LA CARPETA de investigación que tiene en la Fiscalía General de la República, donde despacha Alejandro GERTZ MANERO, el ex Director del Instituto Tecnológico Regional de Saltillo, Arnoldo SOLÍS, es el número FED/FFCC/0000138/2019 en donde se involucra a la Jefa de Recursos Financieros, Laura Patricia GONZÁLEZ GADONA, a ambos se les sigue este proceso por actos de corrupción… EN CHINA en 1960, se registró un terremoto tan fuerte y mortífero (9.5 grados, en escala de Richter), que provocó un tsunami que llegó a Hawái, y Japón 15 horas después. Si se juntaran todas las líneas ferroviarias en China se completarían dos vueltas a la Tierra… FRASE: “Lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo, y lo más fácil hablar de los demás”. (TALES DE MILETO. Filósofo Griego)…

UN ORGULLO DE COAHUILA. Paz Olivares Guillermo. Educador. Nació en Saltillo el 18 de julio de 1931. Cursó la Primaria en la Escuela Anexa y la Secundaria en la Escuela Normal del Estado, donde se graduó en 1954. En la ENS terminó las especialidades de Ciencias Sociales y Biológicas. Maestro de grupo (1954-1963). Catedrático en el Colegio Saltillense, ITC, Ateneo Fuente, Normal, Preparatoria Nocturna. Maestro fundador de las escuelas Federico Berrueto Ramón, ETI 110 y Andrés S. Viesca, de la que fue el primer director, obtuvo el terreno y logró la construcción del edificio que la aloja. Inspector Escolar de Posprimarias. Director de la Escuela Normal del Estado (1984-1993). Presidente de la Casa del Jubilado (1998). Fue designado Tesorero del Consejo de Administración del Seguro de los Maestros y del Fondo de Defunciones. Vocal Ejecutivo del Compladem del Municipio de Saltillo (1993-1995). Realizó importantes adecuaciones al edificio de la Normal del Estado. Fue Presidente del Club de Leones de Saltillo (1982-1984) y Jefe de Zona (1983-1984), remodeló las instalaciones del Club. Fue designado “León del Año” (en 1998). Murió el 08 de abril de 1999. EL FUE UN ORGULLO DE COAHUILA… PODRÍAN DARSE actitudes extremas en la Región Carbonífera como saqueos a tiendas y almacenes, robos a casas habitación y negocios ante la situación económica por la cual atraviesa la región y la cuarentena que vino a terminar con los pocos empleos que había…

AHORA QUE le han empezado a llover las críticas al vocero de la Secretaría de SALUD, Hugo LÓPEZ GATELL, por las cifras de muertos por el virus que según le han publicado, no corresponden realmente al número de muertos y ni quien lo consuele porque su esposa Arantxa COLCHERO ya lo dejó. Una guapa mujer de ojos verdes, con doctorado en Ciencias… HOY CUMPLEN AÑOS: Carlos OROZCO ARELLANO, Angélica GONZÁLEZ CHÁVEZ, Ma. Teresa MORADO DE PIMENTEL, Silvia PÉREZ DE DÁVILA, Rodrigo OROZCO AGUIRRE -en Parras-, Homero HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y Julio César OLIVO HERNÁNDEZ -en San Juan De Sabinas-… LLEGA UN borracho y entra a su casa, y entra a la habitación a las 04:00 de la mañana y ve a su mujer sobre la cama con un súper sexi babydoll, se acerca y le dice: ¡Buuuuu! -Ella le pregunta ¿Por qué me asustas? Y el borracho contesta: Porque con esta borrachera, lo único que te puedo meter es un susto… EL EX Gobernador de Puebla, Mario MARÍN, “El Gober Precioso”, es un prófugo de la justicia, y forma parte de la lista negra de ex gobernadores que fueron cavando la tumba del PRI. La acusación de la periodista, Lidia CACHO sigue vigente y podría parar en la cárcel… HACE 250 millones de años, el polo sur estaba situado en el lugar que ahora ocupa el Sahara… FRASE: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha” (VÍCTOR HUGO. Escritor Francés)

EN UNA encuesta elaborada por Massive Caller WhatsApp vía telefónica el pasado 22 de febrero, da como candidata del PRI a la diputación local por el Primer Distrito a Georgina CANO, que hasta donde se sabe no será ella la candidata, sino una profesora jubilada y aseguran que tiene una gran aceptación dentro del electorado. En esta misma encuesta se favorece en la Región Laguna a los candidatos que postule MORENA a las diputaciones locales incluyendo toda la Región Laguna, cuando mucho el PRI podría ganar uno de los cuatro distritos en Torreón… UN CAMIONERO de la “Pecsi” va manejando muy contento, cuando una mujer buenísima le pide un aventón. Casi al llegar a su destino, ella agradece el favor ofreciendo su cuerpo como pago por llevarla. Antes de llegar el camionero ya está encima, pero la chica ama la naturaleza así que pide hacerlo al aire libre. El chofer saca en chinga una lona y la sujeta con cuatro cajas de refrescos, mientras ella se quita la ropa que llevaba y se recuesta en medio de la lona. Pero tuvo tan mala suerte que justo a la mitad se desmayó de placer. El chofer piensa que la ha matado y huye asustado, dejándola inconsciente. A los cinco minutos pasan cuatro chavos que de inmediato frenan su carro, se bajan y ni tardos ni perezosos se apresuran a disfrutar las delicias de la belleza tendida en el campo. Una vez que terminan su noble labor, toman una “Pecsi” y uno le dice al resto: “Estas sí son promociones, no como la competencia y sus pinches tapitas”… YA NADA se ha vuelto a saber del municipio de Villa Unión por donde merodean gente malandrosa, se incrementó la vigilancia y al parecer está tranquilo… EL ASTRONAUTA del Apolo 17, Gene Cernan, escribió las iniciales TDC de su hija en la superficie de la Luna. Se encuentran todavía ahí y quizás lo estarán por decenas de miles de años más…

BUEN TRABAJO de los elementos de la Fiscalía General del Estado, que en menos de 24 horas detuvieron a los asesinos de las tres enfermeras que fueron muertas en su domicilio allá en Torreón, teniendo como móvil el robo. Si se lo hubieran dejado la investigación a la Policía Municipal, todavía no sabríamos nada al respecto. Ahora que caiga todo el peso de la ley sobre estos feminicidas… EL PADRE y el hijo tienen una plática de hombre a hombre. Papá, ¿Qué es el amor? -Es la luz de la vida, hijo. -¿Y el matrimonio? -Es la factura que llega después… EL COMITÉ Municipal del PRI, que preside Jaime BUENO ZERTUCHE, acude a auxiliar a la gente necesitada de barrios y colonias de Saltillo entregándoles despensas que les sirvan para alimentarse en esta cuarentena, que ha dejado muchos hogares sin trabajo… EL GRAN cañón de Cotahuasi, en el Perú es más profundo que el Gran Cañón del Colorado. El peruano posee una profundidad de 4 mil 160 metros mientras que el Gran Cañón solamente mil 600 metros… FRASE: “Un chisme es como una avispa; si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella”. (GEORGE BERNARD SHAW. Escritor Irlandés)

LA PÁGINA en Facebook de JURIS 2020 creada por un grupo de docentes de la Facultad de Jurisprudencia, tiene una serie de atractivos de todo tipo. Académicos y hasta le enseñan defensa personal, va dirigida a hombres y mujeres y se pueden divertir por un buen tiempo. Alfonso YÁÑEZ ARREOLA, es uno de los impulsores junto con otros compañeros docentes… CUATRO ENFERMERAS se reúnen en la cafetería del hospital después de haber pasado una noche de sexo en el mismo y se ponen a contar cómo les fue. El médico con el que me acosté anoche creo que era anestesista. -¿Por qué? Preguntan las otras. -Porque no sentí nada, pero nada de nada. -Pues yo debí acostarme con el Director. -¿Por qué? -El daba órdenes y todo el trabajo lo tuve que hacer yo. -El mío debió ser médico residente, porque se pasaba todo el tiempo preguntando: ¿Va todo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es así como se hace? La cuarta enfermera estaba con una cara de gran felicidad y le preguntan. -Y tú, ¿con quién te acostaste? -Pues yo creo que el mío era el técnico radiólogo porque fue una maravilla. Me lo hizo en antero-posterior, posterior-anterior, lateral, oblicuo, dinámico. Y cuando termino me dijo: “Te moviste hay que repetir todo”… ¿QUIÉN PODRÍA afirmar o desmentir si el Gobierno Federal le entregó a los estados de Guatemala, Honduras y el Salvador 30 millones de dólares para que lo aplicaran en crear fuentes de empleo y desarrollo social y evitar tanta migración hacia México? ¿Esto sería a fondo perdido?...

CADA VEZ es mejor el contenido de la Hora Nacional en su parte del Gobierno del Estado, ha sido muy acertado la biografía que hacen de los municipios y quienes han sido sus personajes históricos. En cambio en la nacional, ya metió mano el Subsecretario de Gobernación quien ya pidió le dieran crédito, antes era solo de la Secretaria de Gobernación… ¿SABÍAS QUE siete judíos se ahogaron en una alberca? -¿Cómo pasó esa desgracia? -A uno de ellos se le ocurrió decir: “El que salga primero paga la comida de todos” y ninguno salió... QUIÉNES HAN visto a los candidatos a diputados locales los ven tristes y sin entusiasmo alguno. No pueden hacer campaña y no tienen la seguridad de que vayan a votar por ellos. Son ellos quienes más desean que se termine esta cuarentena y acabe la pandemia que ha “paralizado” la actividad política y económica del estado y del país… MAMÁ, ¿estoy muy peluda? -¡Ahhh! Un monito que habla. -¡Mamá! -Y dice “mamá” ¡me lo quedo!... OJALÁ y se publicaran los acuerdos de las reuniones a que llegan los Gobernadores de la “Alianza Norteña” y se precisen los puntos de acuerdo a los que han llegado, son de gran importancia… FRASE: “Ser liberal cuesta mucho trabajo, ya que se precisa ser hombre en todo” (MELCHOR OCAMPO. Político Mexicano)… Y NOS leemos mañana en SALTILLO, S.A. Que tenga usted SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

