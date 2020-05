Arremete Gobierno Federal contra reconocidos periodistas

AL TÉRMINO de este malévolo virus que nos azota nos espera una nebulosa incertidumbre económica, en donde ya hay miles de familias en el país con hambre y son muchas las empresas e industrias que no podrán reiniciar labores en las fechas que autorice la Secretaría de Salud. Un panorama que nos debe de inquietar y poner a pensar sobre nuestro futuro inmediato… TRIVIA: ¿Que hacía Galileo para ganarse un dinero extra?... EL COLUMNISTA Raymundo Riva Palacio publicó la semana pasada en el periódico "El Financiero" a propósito de la queja: que hizo el presidente López Obrador a Twitter, Facebook, y YouTube que le den a conocer los contratos para realizar una automatización maliciosa a través de algoritmos con granjas de bots que están generando desinformación y atacando al gobierno. Twitter le respondió que nadie paga por esos servicios, porque no están a la venta, y si quiere revisar su reporte financiero de cada tres meses. Un equipo de investigadores que analizó lo que se publica, el Gobierno Federal registró campañas específicas contra Carlos Loret De Mola, y Chumel Torres, las dos figuras mediáticas más atacadas, seguidos de Joaquín López Doriga y Ciro Gómez Leyva, impulsados por el Director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas… EL DESEO de una madre por abrazar y besar a su bebé es más que amor maternal, es un instinto de supervivencia. Cuando la madre lo huele, varios anticuerpos se producen en la leche materna que lo protegen de diversas enfermedades. Está científicamente comprobado que el niño hereda hasta el 80% de la inteligencia de su madre… HOY CUMPLEN AÑOS: Jorge CÉSAR GONÁLEZ, Jorge SILVA TONCHE, Jaime PINEDA PINEDA, Antonio Juan MARCOS VILLARREAL -en Torreón-, Cuauhtémoc RODRÍGUEZ VILLARREAL -en Sabinas-, Diego ESTRADA CORREA, José REYES QUINTERO, Fernanda PÉREZ ZERTUCHE -en Monclova-, y Roberto GONZÁLEZ AGUILERA -en Sierra Mojada-… DICEN QUE ya se aburrió el "Pillastre" de Javier VILLARREAL HERNÁNDEZ quien se pasea por San Antonio, Texas, como testigo protegido luego que le sacaron la "sopa" y le bajaron los 2.7 millones de dólares que se robó del erario de Coahuila, y aún espera sentencia. Ya recorrió los " Malls" y los pueblitos cercanos, como San Marcos y demás. Porque no tiene autorización de llegar a Austin o Houston… CON EL OBJETIVO de brindar de forma gratuita asesoría jurídica y orientación psicológica a mujeres que estén viviendo o hayan vivido alguna situación de violencia, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), presentó los “Módulos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia”. Katy SALINAS PÉREZ, titular del ICM, explicó que estos módulos brindan atención con oficina abierta de las 09:00 a 16:00 horas, y el resto del día vía telefónica para atender casos urgentes, de riesgo para las mujeres sus hijas e hijos… INDITO GANOSO: -Dos inditos que se acababan de casar iban en una carreta cuando él le dice a su esposa. María, tú me prometiste que cuando nos casáramos íbamos a hacer el amor. Ella contesta: -Ay, Juan, pero es que ando en mis días- siguieron su camino y más adelante él le dice: María, tú me dijiste que cuando nos casáramos íbamos a hacer el amor. -Ay, Juan, es que tengo almorranas. -Siguen y después de un rato: María, tú me prometiste que cuando nos casáramos íbamos a hacer el amor y no me digas que estas enferma de las anginas, porque te madreo… LA UNIVERSIDAD Autónoma de Coahuila, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, extiende la invitación a participar en las pláticas semanales que se llevarán a cabo a través de la plataforma digital TEAMS para atender e informar a la comunidad universitaria durante la pandemia que se vive actualmente a causa del Covid-19… LE ATRIBUYEN al Subsecretario de Gobernación, Ricardo PERALTA, la paternidad de la nueva hora nacional, cuyo contenido en los dos últimos programas ha sido pésimo. Mucha diferencia con los anteriores que pasaban que dejaban grandes enseñanzas… DENTRO DEL Plan Estatal de Prevención y Control del Covid-19, el Gobierno del Estado, a través de la Administración Fiscal General (AFG), está implementado medidas para la prevención y control de los contagios de Covid-19 en las Administraciones Locales de Recaudación del Estado. Javier DÍAZ GONZÁLEZ, administrador Fiscal del Estado, comentó que en la AFG se están implementando medidas de prevención y control del Covid-19 para los contribuyentes que tengan la necesidad de acudir a las oficinas de Recaudación. También ofrece la opción de los medios digitales para evitar que tengan que acudir a las oficinas a realizar sus trámites… LAS DONAS fueron inventadas en 1847 por un marinero llamado Hanson Gregory. Estaba jugando con bolitas de masa en la cocina de un barco a las que de broma les hizo un hoyo, las frio y les puso azúcar... ¡Y lo demás es historia! Austria conserva en perfecto estado el parque zoológico más antiguo del mundo. Es el Zoológico de Schonbrunn, que data de 1752... DEFINICIONES INESCRUTABLES: COBARDE: Persona que no se anima a ser valiente… LA FRASE IRREVERENTE: Camarón que se duerme… amanece en un coctel… SABÍA USTED: Que, molestarse porque una persona haga sonidos al comer es un trastorno llamado Misofonía… RESPUESTA A TRIVIA: Horóscopos… LA PREGUNTA INDISCRETA: Y los cómplices del "pillo" de Javier Villarreal Hernández, ¿andan prófugos?... Y NOS leemos mañana. Que tenga usted SALUD y REVOLUCION SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

