Cuando nuestro dinero no es nuestro

Todo debió comenzar como siempre, con una persona, luego con otra, luego se corrió la voz, y otras más, hasta convertirse en una avalancha que de repente ameritó que por un lado el Sistema de Ahorro para el Retiro, y por el otro el Congreso de la Unión y uno que otro congreso locales, pararan las orejas de algo que estaba pasando, esto por un lado, y por el otro, de que a lo mejor algo debería de pasar.

Nos estamos refiriendo a que, obigados por la pandemia de coronavirus y por la crisis económica desatada por esta, no pocos trabajadores tomaron la difícil decisión de acudir a su Afore, su Administradora de Fondos para el Retiro, para solicitar un préstamo, una disposición, del dinero que tienen allí guardado para que en algún futuro, sea el soporte de su pensión, cuando ya no estén en condiciones de continuar laborando.

Decimos que la decisión es difícil, porque ante todo significa cualquiera de tres escenarios, el primero que tendrán que trabajar más años para poder alcanzar la meta mínima con la cual se les concede la pensión mensual, el segundo es que se retiren con menos dinero del que habían pensado que tendrían disponible mensualmente ya como jubilados, y el tercero, un tanto fuera de la realidad mexicana pero que de todos modos hay que considerar, el de que la persona cuando la situación se normalice y pueda volver a trabajar, sea en la empresa en la que estaba o en alguna otra si es que aquella ya no reabrió o no lo recontrató, que le eche ganas y mucha austeridad para reponer peso por peso, más sus correspondientes intereses perdidos, la suma que en el momento de la difícil decisión, retiró.

No es por tentar a la suerte, pero de todos modos es una posibilidad que habrá cruzado por la mente de más de algún trabajador desesperado por haber sido suspendido o despedido de su puesto de trabajo, y ante la ausencia de ahorros para salir adelante por las semanas o meses que todavía le falten para finalizar el confinamiento y reactivar la economía: ¿De todos modos quien me garantiza que no me voy a contagiar de coronavirus?, ¿De qué me va a servir lo de la Afore si me muero ahorita?, y con las necesidades apilándose con cada hora que pasa, los argumentos a favor de echar mano de este guardado cobran más fuerza sobre los otros a favor de contar con un recurso suficiente para un retiro decoroso, que de todos modos con lo que se ha sabido del Sistema de Ahorro para el Retiro, la perspectiva de jubilarse con apenas una cuarta parte de su último ingreso, como que no se particularmente atractiva para nadie.

Aquí vale la pena referirnos a la teoría más elemental del ahorro en general y del ahorro para el retiro en lo particular, en ambos casos el dinero que se conserva, y que se supone que está generando algún interés, no es otra cosa que un consumo diferido. Sí, en vez de gastárselo el día de hoy, se lo gastará dentro de treinta años, siendo la idea que ni hoy ni entonces, falte dinero para satisfacer las necesidades inmediatas y uno que otro gustito. Esa es la teoría en tiempos normales, pero los que corren no lo son, y para muchos millones de personas alrededor del mundo, treinta y tantos en Estados Unidos y no menos de medio millón ya en nuestro país, rayan ya en lo desesperado.

Lo malo es que de parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro es que, en vez de verse a sí mismas como un instrumento social y económico para solventar la emergencia, no la de salud, sino la económica, se consideran como un ente aparte, algo que debe permanecer y mantenerse al margen de lo de ahorita, pues ellos tienen los ojos puestos en el futuro, mientras tanto que el mundo corra.

Sí, están preocupados, en cuanto individuos, también pueden caer víctimas del Coronavirus, ya ven lo que ocurrió con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, señal de que ni aún los más ricos y poderosos están exentos de enfermar y fallecer, pero su precupación principal radica en que, si de por sí no estaba entrando suficiente dinero, a su juicio, a las cuentas personales de las Afores, ahora con la suspensión o despido en los trabajos, pues el flujo de recursos se ha reducido, quizá no drasticamente, pero sí algo. ¿y ahora les salen con que se debe tomar el dinero de allí?, pues los van a dejar sin nada…

De hecho las voces de gente autorizada en las Afores y en el Sar deberían servir como llamada de atención a los cuentahabientes de algo que pueda estar ocurriendo con su dinero depositado en las primeras. Esa explicación de que el conjunto del sistema carece de suficiente liquidez para afrontar una avalancha de solicitudes de disposición de parte de sus tenedores, como que suena a hueco, da la idea de que las mentadas administradoras no son particularmente eficientes para administrar.

Claro que podemos entender que buena parte de los recursos no se encuentren a la vista, estén depositados a plazo fijo o en forma de valores, que de venderse así nomás, significarían una pérdida para todos, para las administradoras, para sus accionistas, para los cuentahabientes, pero también habría que tener en cuenta que esto de la pandemia no es cosa que haya comenzado esta semana, uno pensaría que los consejos de administración, los directivos, los asesores, de esos que hay bastantes, y demás gente, ¿nos van a decir que nadie previó lo que se venía encima con la pandemia, no hicieron estudios prospectivos y cálculos de lo que podría repercutir en las Afores la crisis económica de los trabajadores que perdían sus empleos?, nos parecería una irresponsabilidad, aunque más bien se nos ocurre que como suele suceder en estos casos, lo que están haciendo es defenderse de lo que pudiera en determinado momento afectarles, y nada mejor que tirarse al piso diciendo que la afectación no solo sería para el trabajdor que retira su dinero, sino para todos los que están en el Afore con él, esto con argumentos que a lo mejor convencen a algunos, pero que a nosotros nos parecen un poco jalados de los pelos, ahora resulta que es como la matatena, a la hora de ganar ganan ellos, pero a la hora de perder, los que pierden son los trabajadores, más nos suena como un excelente pretexto que esgrimir a la hora en que alguien quiera reclamar bajos intereses o lo escaso de la proporción de su pensión respecto de su último ingreso.

Para acabarla de complicar hay políticos que pensando en lo inmediato, no de la pandemia sino de quedar bien con la base de votantes posibles, se apuntan para empujar reformas legales para echar mano de los recursos de las Afores, en su inmediatez, la disponibilidad de dinero permitiría salvar lo más duro de la crisis a nivel de los individuos, pero luego habría que entrarle de lleno a una reforma al sistema de ahorro para el retiro, que ya baldado como seguramente quedará, estará todavía en peor capacidad de otorgar pensiones dignas de lo que está ahorita, lo más triste de todo es que el dinero que pensaba que era suyo, en realidad están haciendo hasta lo imposible para no soltárselo, aunque no tenga qué comer.

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila