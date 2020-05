Una mula de siete cuartas

Saltillo al estilo chilango es la modalidad impuesta por la contingencia que ha ocasionado que, en instituciones bancarias, de Salud, vivienda, súper mercados y hasta en la tiendita de la esquina, se formen largas filas de personas esperando su turno para ser atendidas, tal y como sucede desde hace décadas en la Ciudad de México.

La realidad de hoy es observar cómo decenas de personas se forman una tras otra, -pese a la recomendación insistente de las autoridades de quedarse en casa -en actitud de resignación, casi siempre guardando la sana distancia y portando su cubre bocas, artículo que, junto con la credencial de elector, se ha vuelto indispensable para realizar cualquier tipo de trámite.

Esas escenas quedarán para la posteridad y cuando la pandemia pase – que sea pronto, eso esperamos todos-, y las generaciones crezcan, los nuevos padres y los abuelos ya tienen que platicarles a sus hijos y nietos, sobre todo cuando vean las fotografía y pregunten el porqué de las boquitas tapadas.

Esas medidas sanitarias, junto con el lavado de manos, cada que se pueda y la sana distancia, son prácticamente una obligación para todos los seres que poblamos este planeta y lo de hacer fila para ser atendidos en cualquier lugar es también una forma organizada de la sociedad para lograr un objetivo y desobedecer a la autoridad, pese a nuestra propia salud.

Lo que yo no me explico, tal vez usted que es uno de mis dos lectores tampoco, es porque instituciones como algunos bancos, por ejemplo, siguen brindando el servicio a la comunidad, lo cual algunos agradecen, y sin embargo cierran algunas de sus sucursales, con la justificación de evitar contagios.

No me hace sentido porque las que quedan abiertas, lucen verdaderamente saturadas, con todo lo que eso conlleva, pues debido a las largas y exageradas líneas, colas o filas, como usted quiera llamarles, en medio de un sol que quema y uno que otro aterrado ventarrón que sin decir “agua va” pasa empolvando a todos los de la fila indiscriminadamente, la gente se desespera se pone de mal humos y se aguanta porque no le queda de otra.

Eso sucede día tras día y la gente se pregunta si no sería mejor que las distintas sucursales estuvieran abiertas en un horario conveniente y así evitar el fenómeno que estamos viviendo y que hace que aquellos que requieren con urgencia realizar un trámite, vengan desde colonias y lugares apartados a las sucursales que sí están abiertas.

Aquellos que tienen que realizar trámites urgentes, que me supongo que no pueden esperar, no se pueden hacer a través de internet o cajero automático por su importancia o porque simplemente no sabe cómo hacerlo, están más expuestos, por el tiempo que deben estar en la calle asoleados y demás, entonces queda en entredicho ese supuesto de cerrar sucursales para prevenir.

Porque además déjeme que le cuente limeño, que los bancos no adoptaron la política de la tienda de conveniencia Liverpool, por ejemplo, quien cerró sus tiendas departamentales, pero difirió todos sus pagos hasta el mes de junio, con dos finalidades, la primera es que la gente no salga de sus casas.

La segunda es que no se preocupe tanto y se estrese porque tienen que cumplir con el pago de documentos fechados pues de lo contrario, ya sabe usted que los intereses están bastante exageraditos y para no tener que pagar más hay que cumplir en tiempo, forma y dejar la cuarentena para hacer largas filas.

Lo bueno del caso es que al parecer únicamente una institución bancaria tomó esa medida, que tiene a los cuentahabientes y demás con la lengua de fuera por el intenso calor y la fila que no avanza, igualito que sucede en la ciudad de México en tiempos normales, imagínese usted ahora lo que sucede allá en la fila Covid, de ese banco que debe ser interminable y todo lo que eso sigue provocando, por no quedarse en casa.

