‘Confidencias peligrosas’ el libro gay de Rafael Loret de Mola

LAS SENADORAS Dulce María SAURI o Beatriz PAREDES hubieran hecho mejor papel al frente de la Coordinación del PRI en la Cámara de Senadores, en lugar del "tibio" Miguel OSORIO CHONG, un discípulo del tristemente célebre ex-presidente Peña NIETO. Ambas senadoras han sido Presidentas del CEN del PRI y las respalda una amplia carrera partidista, y defenderían con más integridad; honor y pundonor la posición de la defensa de los mexicanos... TRIVIA: ¿Cómo se llama el Antidepresivo que le daba Martha Sahagun, al ex presidente Vicente Fox, que parecía que estaba en Disneylandia?... CUANDO ESCRIBIÓ el libro "Confidencias Peligrosas" Rafael LORET DE MOLA en donde da a conocer la llamada "fraternidad" en donde exhibe a funcionarios, y políticos con tendencias homosexuales. Ahí relata las "fiestas" que hacia un ex-presidente de la República en una mansión de Polanco en el Distrito Federal. También involucra a un ex-gobernador de Coahuila. Por las amenazas y presiones que recibió se fue a radicar por casi un año a España. Lo mismo le pasó a Anabel FERNÁNDEZ que publicó un libro sobre el narcotráfico y también se fue a Italia a radicar un tiempo... ERA UNA mujer que se iba a confesar y le decía al padre. "Padre ya me he casado 4 veces y sigo siendo señorita. -¿Cómo es posible hija? -Mi primer esposo era del PRI y esos eran puro dedazo. El segundo era del PAN pura lengua. El tercero era del PRD y por lo tanto "puras mamilas". Y el último fue un judicial y fueron puras calentadas. El padre la contestó que aunque era siervo de Dios, él era hombre y sabía de estas cosas, así que le sugirió que se casara con uno de Hacienda. La señora le preguntó en que le iba a beneficiar eso y el padre le contestó: "Con este hijita no habría pierde, puesto que te va a "joder" hasta por las orejas"... HOY CUMPLEN AÑOS: Martha GUZMÁN DE LA CRUZ, Silvia CORDOVA MENCHACA, Laura MARTÍNEZ RIVERA, Nora MARTÍNEZ CORONA, César OTERO GARCÍA, y Verónica RODRÍGUEZ DE PIMENTEL... CUANDO LA Crisis por el Coronavirus pase, habrá dos formas de mirar el 2020, una será con dolor, y la otra con agradecimiento; la diferencia entre uno u otro sentimiento, radicará en si fuimos capaces de aprender la lección. 2020, de una manera dolorosa viniste a poner orden a este mundo... EL MIRADOR de cristal del rascacielos Skydeck, en Chicago, está en el piso 103. Tiene paredes y hasta el piso de vidrio. Solo los muy valientes andan tranquilos paseando adentro... NOS ESCRIBEN: “Son 36 periodistas los que durante el sexenio de Peña Nieto recibieron cientos de miles de pesos, en ocasiones millones, y su matraca correspondiente para apoyar al mexiquense. Más que reconocidos periodistas bien se les podría llamar prensa escort. Miguel Ramírez... EL EX-gobernador de Veracruz, Javier DUARTE, fue Tesorero en el Gobierno de Fidel HERRERA BELTRÁN, ahora hospitalizado por un derrame cerebral. Cuando estuvo de Gobernador le atribuyeron que llevaba una maleta con 25 millones de pesos en efectivo, que tenía como destino el CEN del PRI. Del Dinero ya no se volvió a saber nada, y tampoco hubo reclamación... UN GALLEGO entra a un baño público y el encargado le pregunta: ¿Necesita papel? -¡No hombre, yo cago de memoria!... EL DIPUTADO Federal por MORENA, Luis Fernando SALAZAR hizo entrega dentro del programa "No estás solo, estamos contigo". Caretas de primera Generación, cubrebocas y seguros de vida al personal médico que atiende a pacientes de Covid 19, en San Juan de Sabinas... BMW empezó a vender autos por la derrota de Alemania en la primera Guerra Mundial. Antes se dedicaban a vender aviones, avionetas y helicópteros... LA FOTOAUGLISFOBIA es el miedo a las luces encendidas... DEFINICIONES INESCRUTABLES: CLAVE: Todo mundo comete errores, la clave es cometerlos sin que nadie nos vea... RESPUESTA A TRIVIA: PROZAC... LA FRASE IRREVERENTE: Donde comen dos, comen tres. Sí, pero comen menos... SABÍA USTED: Que, una de las mejores universidades de Iberoamérica es la UNAM y la otra el ITESM… LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Cómo cuántos hoteles y restaurantes van a cerrar luego que termine esta pandemia y la cuarentena?… Y NOS leemos mañana. Que tenga usted SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

