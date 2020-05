La era de la verdad, posverdad y media verdad

“Nosotros no conocemos la verdad si no sabemos la causa, pensamos que sabemos cuándo creemos saber que la causa que hace que una cosa exista, sea realmente la causa de esta cosa, y que esta cosa no puede existir de otra manera que como es”

Aristóteles

Una de las primeras lecciones que aprendíamos en una materia que impartí, es que la verdad es una, pero que ésta, tiene varias vertientes, según el lado que se le vea.

Hoy podemos observar, escuchar y leer todos los días muy de mañana, a este presidente mentir a la gente, despotricar contra la prensa, contra la ciencia, contra los que no están a favor de él y que inventó el término llamado posverdad, (“La posverdad es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada, y se emplea para señalar aquellos hechos en los que son más influyentes los sentimientos o creencias personales que los hechos en sí mismos”) hablo de nuestro vecino del norte ¿O en quién pensaban ustedes?

Por ejemplo en la bendita Red, llamada Internet, vamos a encontrar un sinnúmero de eventos que tienen -todos- como los casetes de antaño, un lado A y un lado B, veamos; si alguien habla del número de judíos muertos en la segunda guerra y que fueron cremados en los hornos que se hicieron exprofeso, hay cientos de páginas que argumentan con cifras, datos, recortes de periódicos y diarios encontrados que eso que se dice es totalmente falso.

En otro ejemplo, en el caso de la ONG Greenpeace, dice su ideario es “proteger y defender el medio natural, interviniendo en diferentes puntos del planeta en los que se cometen atentados contra la naturaleza, Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad…” Y para esto cuenta con yates, ingenieros, médicos, escaladores, en sí un montón de gente joven y especialistas de todas las áreas en todo el mundo. Pero, siempre hay un pero, un grupo de personas ex colaboradores de la organización, hablan de que ahí hay abuso de poder, violencia de género y hostigamiento. Por lo que consideran que; toda esta iniciativa se ha convertido solamente en un lucro para los dirigentes, ya que utilizan la necesidad de una gestión ambiental inmediata, para incentivar a las personas, por medio de su publicidad mundial, a utilizar sus productos, apoyar sus campañas y financiar su organización, pero esto no deja de ser una estrategia de marketing, que utiliza la naturaleza para el beneficio económico de unos cuantos que la dirigen desde hace muchos años y sin cambios. Varios activistas de esta organización se han salido por causa de este problema y acusan una falta de ética, pues si es una organización que defiende y protege el medio ambiente, sus actividades no deberían tener como fin, un mero lucro.

Y llegamos a lo que, actualmente, nos está haciendo sufrir, el multicitado, mencionado y “manoseado” Covid-19, que sabemos que hay datos reales de su propagación, ciudades enteras colapsadas y un sin número de muertos e infectados. Y por supuesto que también sobre esto, hay muchísimas teorías al respecto: Una de ella, quizá la más extendidas argumenta que el virus fue fabricado en un laboratorio. También hay quienes afirman que la enfermedad ha sido fabricada por grupos farmacéuticos interesados en vender vacunas. O otra que dice que es un complot promovido por Bill Gates (Y el grupo de los llamados Illuminatis) y planificado a través del laboratorio británico Pirbright Institute. Esta teoría surgió debido a una patente que solicitó este laboratorio en 2015 para desarrollar un tipo de coronavirus, y que fue concedida en 2018. (¿O sea?) Sin olvidar, por supuesto, la de las antenas del 5G, y la guerra económica entre EUA y China.

Un médico mexicano, elaboró un video (que tiene un millón de visitas) en donde explica con sus “argumentos” (entre científicos y económicos) que lo del virus es falso. En dicho video empieza a dar ejemplos de otras pandemias y da razones por las que cree que el nuevo coronavirus “no es otra cosa que un timo”.

Un escritor español dice que los medios siguen creando alarma a nivel mundial. ¿Por qué? Nada de lo que pasa en el mundo es por casualidad. Y acota que la suspensión del Congreso Internacional de Móviles de Barcelona, “no se debió al coronavirus, sino a la exhibición que las grandes tecnológicas chinas iban a hacer sobre sus avances en el 5G, tenían que impedir de cualquier manera que los chinos pudiesen demostrar que hay campos en los que ya están por delante de Estados Unidos y, por supuesto, de Europa”.

Según este autor, “el coronavirus no arroja datos alarmantes, porque no se propaga como las grandes epidemias que ha sufrido la humanidad, tampoco los porcentajes de mortandad son comparables a los de otras plagas como la “gripe española”. Considera que la idea es crear pánico a escala global y por eso cada día la prensa nos (des) “informa” de nuevos casos que se han descubierto, ya en Italia, Croacia o Tombuctú y nos los restriegan al oído y a la mente, uno por uno. “Porque lo verdaderamente importante (¿Para quién’?) es alimentar el virus del miedo a escala mundial y nunca como hoy, han existido tantos medios para imponer las mentiras como verdades absolutas al servicio de oscuros intereses”.

Como dije al principio, la verdad es una, pero hay algunas “verdades” que tienen más peso que otras, usted ¿Con cuál se queda? Yo de lo que si estoy seguro es que, lo que realmente va a hacer este virus, es llevarnos a una crisis económica mundial de consecuencias devastadoras.

Con información de la Red.