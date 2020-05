Organizaciones de médicos levantan su voz

La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, la Asociación Mexicana de Vacunología, la Academia Mexicana de Pediatría (órgano asesor de la Secretaría de Salud), el Colegio de Oftalmología, el Colegio Jalisciense de Urólogos, la Asociación Michoacana del Tórax, Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología.

Además del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrólogos, la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México, Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergía, el Colegio de Médicos de Michoacán, la Asociación Mexicana de Retina; Asociación Mexicana de Hernia, la Sociedad Mexicana de Pediatría, Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, la Sociedad de Urología, Colegio de Profesionistas, Colegio Nacional de Médicos Militares, la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General, Capítulo México del Colegio Americano de Cirujanos, Capítulo Nor-Occidental Colegio Americano de Cirujanos, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, y otras organizaciones más de médicos especialistas protestan:

Médicos de todo el país, integrados en colegios, asociaciones, sociedades, federaciones y a título personal, rechazan categóricamente en diferentes comunicados gremiales las declaraciones “desacertadas” de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, del pasado 8 de mayo en conferencia de prensa, que ofendieron a todo el gremio médico, el cual contribuye a generar un ambiente adverso para todo el personal de salud, poniendo en riesgo su integridad…”.

“ Los médicos viven gracias al esfuerzo de toda su vida profesional, sin enriquecerse del dinero público. Los médicos que trabajan a nivel institucional reciben sueldos de miseria, muy por debajo de lo que perciben quienes tienen puestos administrativos, ni siquiera se nos reconoce el tiempo de preparación para tener el grado académico (Médico Cirujano) y el tiempo dedicado a nuestra preparación a nivel de especialidad”.

Los comunicados terminan en general soltando lo siguiente: “Hacemos un llamado respetuoso al titular del Poder Ejecutivo, hacer una disculpa pública a nuestro gremio… ”.

El pasado lunes una reportera le preguntó delicadamente al presidente de México sobre el descontento del gremio de médicos expresado en sendos comunicados de sus gremios sobre los dichos del presidente López Obrador en la “mañanera”, donde de manera particular calificó a un sector de médicos como mercantilistas, a lo que respondió López Obrador no estar enterado (increíble) del descontento de los galenos, a lo que le respondió que esa no era su intención y que si así lo sintieron, se disculpó.

Es decir, que el presidente nunca tuvo la intención de disculparse con el gremio de médicos, lo hizo gracias a una pregunta de la reportera que asistió a la conferencia. Ahora los estrategas del presidente se han volcado en ir tratando de reparar ese exabrupto presidencial con los galenos del país, situación que le ha salido muy cara a la imagen de López Obrador.

No es tiempo de abrir más frentes innecesarios en el país, y menos en estos tiempos de contingencia. Finalmente, aún no sabemos si el gremio de médicos quedó satisfecho ante un respuesta no muy clara e incluso insatisfecha para los hombres y mujeres de blanco.

ferfuentesmty@hotmail.com