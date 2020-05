Una mula de siete cuartas

Muy buena y oportuna acción es la que la presente administración municipal realiza en distintas calles y avenidas de la ciudad con la entrega indiscriminada de cubrebocas aseguradas con un mensaje o recordatorio por escrito, para la comunidad en general del uso obligado del mismo dicho.

En lo personal me tocó de color morado, porque al pasar por la calzada de Valdés Sánchez esquina con Abasolo se me acercó un ágil y presuroso caballero emisario del municipio y me lo entregó, y debo decirles que me es muy útil porque son lavables y están cómodos, pero sobre todo prácticos porque son de los que tienen liguitas para sujetarlos alrededor de la cabeza, no como aquellos que hay que hacerle un nudito al estilo de las agujetas de zapatos.

La iniciativa del alcalde Manolo Jiménez Salinas, es parte de la preocupación que se vive en la ciudad por contener la pandemia y que afecta a miles o millones de hogares en todo el mundo, pero que sigue siendo un foco rojo en muchas partes de Saltillo porque, aunque usted no lo crea, existen personas que dicen no hacer caso a las disposiciones de las tres órdenes de Gobierno porque la enfermedad no existe.

Lo peor del caso es que hay quienes en forma perversa –porque no puedo llamarle de otra manera o cuando menos no dedo escribirlo– tratan de revertir las acciones del gobierno y van en contra de la sociedad misma enviando a través de las redes sociales mensajes que son falsos, mentirosos y ociosos.

Pero además de falsos crean confusión y dañan a la sociedad diciendo que es un virus que no existe, que es creación de algunas mentes diabólicas que a nivel internacional están tratando de manipular al mayor número de personas posible y que se trata de alguna cuestión política.

Otras aseguran que son los médicos de las instituciones públicas quienes tienen la consigna de no sanar a los enfermos, debido a que alguien les paga porque el mundo ya está muy poblado y cosas así, con el único argumento que el primo de un amigo que sabe mucho de todo y es experto en ciencias ocultas o supuestamente trabaja en una de las áreas más privilegiadas de las altas esferas lo dijo.

Cuando la realidad es otra completamente y la pandemia es tan cierta que los muertos no son de plástico ni el sufrimiento de los familiares, ni el peligro social que a nivel mundial esto representa, aunado con el esfuerzo muchas veces heroico de los trabajadores de la salud quienes en ocasiones laboran hasta el cansancio, porque lo arduo de la pandemia y la falta de recursos humanos capacitados los obliga a doblar turnos y a no tener descanso.

Es por eso que cuando veo que en algunas esquinas o semáforos las personas que conforman los retenes hacen recomendaciones a la gente que todavía caminan sin cubre bocas o circulan en un auto en donde viajan más de dos, les agradezco y reconozco su esfuerzo.

Porque aunque muchos digan que no es necesario que se establezcan esas medidas porque no somos niños de kínder, pero tampoco parecen adultos porque la situación que se vive no es para más, ni para que alguien nos esté recordando cada cinco minutos que debemos cuidarnos por el bien de todos, basta ver las estadísticas que a diario se informan en los medios de comunicación, para darnos cuenta que depende de nosotros salir adelante lo más pronto posible o no.

También lo reflejan todos aquellos que no se quedan en casa y salen a la calle porque no soportan el encierro, aunque en esa salida pongan en riesgo su salud, la de sus familias y la de otros, aquellos que no portan su cubre bocas por incomodo, porque no tiene, no le gusta o simplemente no le da la gana.

Tal vez por eso el alcalde decidió entregar cubre bocas a todos los saltillenses y a los que no lo son también, para abatir en lo posible el contagio de ese virus que es sumamente contagioso, enigmático, invisible, mortal y del cual cualquiera puede ser portador, de que no está por demás observar todas las medidas de precaución.

Correo electrónico: dora_elizabeth_mg@hotmail.com