Este miércoles volvieron a salir los chalecos azules a las calles de Torreón, pero ahora no para acompañar al diputado Marcelo Torres Cofiño en sus recorridos por las colonias, sino al alcalde Jorge Zermeño Infante, quien se hizo acompañar de más de diez de los empleados de Desarrollo Social, que sumados a los agentes de Policía y de Vialidad formaron una verdadera marabunta que desde luego no respetó --otra vez-- la sana distancia para repartir cubrebocas y paquetes de limpieza.

Y claro, ni el diputado Torres ni el Ayuntamiento tuvieron argumentos para explicar lo aquí señalado en el Índice del miércoles, sobre la disposición de recursos municipales en las actividades ¿proselitistas? del legislador.

Con una mezcla de desparpajo y maña los de la cuarta transformación pretenden poner fin al espinoso asunto de la compra directa que, sin licitación, adjudicó el Seguro Social a un hijo de Manuel Bartlett. Ahora han anunciado que le devolverán los veinte respiradores que le compraron, a precio inflado, al triple de lo que le costaron al canciller Marcelo Ebrard, porque no reúnen los requisitos técnicos.

La jugada parece magistral, una vez que el negociazo quedó al descubierto lo cancelan para que no tenga consecuencias, pero si en este gobierno hubiera un mínimo de decencia tendrían que haber cesado a quienes hicieron esa compra, pues no únicamente habían aceptado pagar de más, mucho más, sino que ahora resulta habrían comprado algo que no les sirve.

Aunque habría que decirlo, si llegaran a cesar a alguien cometerían una injusticia, pues en todo caso el funcionario que haya autorizado la compra únicamente se estaría apegando a una política, sino es que hasta a una instrucción, del gobierno para el cual trabaja: cuchara grande para servir a Don Bartlett y su cachorro.

Se conoció este miércoles un sorpresivo cambio en la dirección del Registro Público de la Propiedad en Saltillo, a donde llega Monika Zertuche Sánchez en sustitución de Juan Manuel Guajardo Hinojosa.

Zertuche Sánchez fue por casi siete años, y hasta enero del año anterior, directora jurídica del ICAI, en donde la sustituyó Quetzalli Ruiz Flores. Antes trabajó en diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno, a donde llegó inicialmente bajo la protección de Armando Luna Canales, donde se mantuvo pese a los altibajos en la fortuna política del ex diputado federal, ella se supo mover y construyó sus propias relaciones que le consiguen una nueva oportunidad en una encomienda que reviste importancia.

No se ha dicho si hay una nueva responsabilidad para Guajardo Hinojosa, pero el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene ahí un activo disponible, con una larga trayectoria en el servicio público, por varios años en la entonces Procuraduría de Justicia y después en la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene también experiencia en tareas partidistas.

La primera sesión de la Comisión de reconstrucción social y económica del país, tras la crisis de la Covid-19, se ha desarrollado en el Congreso en un inesperado clima de consenso.

Bueno, eso ocurrió el miércoles en España.

En México en realidad no se ha alcanzado un consenso para entrar en la ruta de la reconstrucción, lo hay pero no es unánime, aunque sí mayoritario. El único disenso es el del gobierno, que no acepta las propuestas ni de los partidos políticos que son oposición al suyo, ni de los sectores económicos y sociales, todos ellos sí en sintonía.

Aunque el plazo para entregar la declaración patrimonial para los servidores públicos estatales vence hasta el 31 de mayo, en estos días se les ha notificado a los miembros del gabinete que deben presentarla en esta misma semana.

Ello implica que en los siguientes días se le cargará el trabajo a la secretaria de Fiscalización Teresa Guajarado y su equipo, quienes deberán verificar que se haya cumplido con esa obligación.

La Diócesis de Piedras Negras, a través de su vocero el sacerdote Juan Armando Renovato informó que a partir del viernes abren nuevamente los templos, con las misas en los horarios tradicionales, pero limitando el acceso a los fieles a un porcentaje de su capacidad.

Nada han dicho al respecto la Diócesis de Saltillo ni la de Torreón, aunque para la primera presenta mayor complejidad, pues aunque los municipios del Sureste entran el lunes a una fase de apertura gradual, no ocurre lo mismo con los del Centro y el Desierto.

