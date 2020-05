Una denuncia de 17 hojas de Xóchitl Gálvez, sobre el hijo de Bartlett

EL GOBERNADOR del Estado de México, Alfredo DEL MAZO, es primo del ex-presidente Enrique Peña NIETO, y salieron igual de "malitos" e ineptos para gobernar. Les fascina la "grilla", pero no le entienden a la política. Hay un libro que circula en aquel Estado en donde dan a conocer que el presidente Municipal más sinvergüenza que han tenido por allá fue el progenitor del ex-gobernador Arturo ROJAS, del cual EPN fue su secretario de Finanzas. ¿Qué le extraña entonces?... TRIVIA: ¿Que tan grande es la lengua de la ballena azul; como un edificio de 10 pisos, como un automóvil grande, ¿o no tiene lengua?... ALLÁ EN General Cepeda, llegan camiones y camiones de distribuidores de cerveza, todos dicen bajo los auspicios del presidente municipal, Juan SALAS, para que no le falte a la "raza" el agua de las verdes matas… ESTABAN ENTRE otros los presidentes de Estados Unidos, Argentina y México en una reunión de jefes de Estado con el Papa en el Vaticano. Al término de esta se despiden todos de su Santidad con mucho respeto y cariño. Congratulations, it was an inspiring meeting your Holiness, dice el gringo. ¡Santo Padre mis respetos! Ha sido una reunión que solo los argentinos habríamos organizado tan bien como usted, dice el argentino. Bueno me dio mucho gusto estar aquí... me saluda a su esposa, dice el Presidente de México. El Papa sorprendido le pregunta en voz baja a su secretario particular. Y este, ¿quién es? -¡Ah es el mismo idiota que nos mandó un telegrama de felicitación cuando los cardenales de San Luis ganaron la Serie Mundial de Beisbol… HOY CUMPLEN AÑOS: Nazira Zogbi CASTRO, Enrique MONTAÑO CASTRO, Raúl MARTINEZ ORTEGON, Bertha HINOJOSA VIDALES, José Luis GARZON VALDEZ, Oswaldo GARCÍA MARTÍNEZ, y Carlos CALDERÓN MORALES… EFEMÉRIDE: 14 de mayo 1862. El poblado en la Vega de Marrufo (Matamoros) es atacado por gente de Leonardo Zuloaga… CUANDO ESTO se acabe y las puertas se abran. ¿Habremos aprendido? A buscar el abrazo. A agradecer por el amigo, a compartir el café, el beso y el sentido de la hermosa compañía de aquel que está conmigo… AGSAL toma medidas de prevención ante Covid-19. En Aguas de Saltillo nos preocupamos por la salud y seguridad de todos nuestros clientes y colaboradores. Ante la contingencia que se está viviendo actualmente, hemos adoptado prácticas de higiene con el fin de atender todas las indicaciones de sanidad y medidas de prevención ante el Covid-19, por lo que continuamente llevamos a cabo el proceso de desinfección y sanitización en todas las sucursales comerciales e instalaciones de AGSAL. Es momento de cuidarnos todos… NOS ESCRIBEN: “En el año 2013, Rafael Loret de Mola escribió el libro "Despeñadero". Ahí narra, pp 74 y 75, un hecho sucedido en 1995, en una calle de Tecamachalco, cuando dos patrullas descubrieron dentro de un auto de lujo a dos jóvenes en apariencia de estar faltando a la moral. Uno de ellos era hijo del presidente de México y el otro un joven que tiempo después llegaría a ser gobernador de su Estado y luego presidente de nuestro país. Miguel Ramírez… INICIA MARS entrega de 600 mil kits de sanitización para hogares coahuilenses. El gobernador Miguel Ángel RIQUELME SOLÍS inició este día con la entrega de 600 mil kits de sanitización, con lo que se apoya a las familias que perdieron o vieron afectado su ingreso durante esta contingencia sanitaria causada por el Covid-19. Dentro del programa emergente “PAQUETE QUEDES EN CASA”, el Gobierno del Estado ha entregado ya paquetes alimentarios, paquetes de limpieza, artículos lácteos y en esta ocasión kits de sanitización para los hogares de Coahuila, consciente de que la higiene es fundamental para combatir el virus… LA DENUNCIA que presentó la senadora Xóchitl GÁLVEZ RUIZ de Acción Nacional el pasado día 7 de mayo ante la Fiscalía General de la República, consta de 17 hojas y le fue recibida por Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis en contra de León Manuel BARTLETT ALVAREZ, hijo del Director General de la CFE en donde detalla 12 contratos que le fueron otorgados por un total de 115 millones de pesos, 888 mil 177.33. Señala en su denuncia que pudiera ser considerada por delitos en términos del Título Decimo del Libro Segundo del Código Penal de la Federación… EN 1924, Hans Berget realizó el primer electroencefalograma. Este proceso consiste en medir el potencial eléctrico de los flujos nerviosos que trasmiten las hormonas cerebrales. A los 70 años de edad el corazón de una persona promedio habrá latido al menos 2 mil 800 millones de veces… NOS ESCRIBEN: “El próximo miércoles 20 de mayo, probablemente podrán ingresar a USA las personas con visa láser. Fermín Hernández… HOY a las 09:00 horas abra Sesión Extraordinaria Virtual del H. Consejo Universitario en el Lobby del Centro Cultural Universitario de Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila… AYER ENTREVISTO por la mañana el Periodista Ciro GOMEZ LEYVA al Gobernador Miguel RIQUELME a las 07:00 horas en donde hablaron sobre la vuelta a la normalidad que estaba dando a conocer en la Mañanera el Presidente López OBRADOR y parte de su Gabinete, en donde le señaló su desacuerdo, como se estaba dando a conocer… ¿POR QUE le dicen al presidente el Clutch? -Porque primero mete la pata y después mete los cambios… EL ALCALDE de Saltillo, Manolo JIMÉNEZ SALINAS dio a conocer el plan para la reactivación económica de la Región Sureste tal como lo señaló el consejo estatal de salud que preside el Gobernador Miguel RIQUELME… DEFINICIONES INESCRUTABLES: COBARDE: Persona que no se anima a ser valiente… LA FRASE IRREVERENTE: De tal palo… ¡salieron los chamacos!... SABÍA USTED: Que, el alfabeto Hawaiano solo tiene 12 letras… RESPUESTA A TRIVIA: Como un automóvil grande… LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Será cierto que el mal Presidente Peña NIETO, tiene más visitas en Twitter que el propio Presidente López-Obrador?... Y NOS leemos mañana. Que tenga usted SALUD y REVOLUCION SOCIAL. Sonríe Dios te Ama.

franciscotrevinog@gmail.com

Facebook: @ftrevinogranadosg