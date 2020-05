Una mula de siete cuartas

De plano no hay fecha para el regreso a clase, por lo menos en Coahuila y seis estados más, los secretarios de Educación consideran que no es conveniente que maestros y alumnos convivan en el aula, pues aún no se supera la curva más peligrosa de la pandemia ni se sabe si aquellos que ya han contraído el virus y dados de alta, puedan sufrir una recaída.

Y aunque el Gobierno Federal considera que en ciertas regiones o municipios, ya se puede regresar a la normalidad, los gobernadores de las dos Baja Californias, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Puebla y desde luego Coahuila han optado por ser más cautos y cuando menos resguardar por más tiempo a los estudiantes de los distintos niveles educativos.

Aunque, por otra parte, algunos de ellos han mostrado su inquietud por reactivas la economía lo antes posible, pues la situación está que arde, por lo que han escuchado con mucho interés la propuesta ideada por el canciller Marcelo Ebrard de identificar las zonas de conflicto a través de una especie de semáforo.

El cual, de acuerdo a la Secretaria de Salud, la administración federal y la administración de cada entidad señalará con el color verde aquellos municipios en donde no existen casos de coronavirus y por lo tanto son factibles de volver a la normalidad, sin dejar a un lado todas las recomendaciones que ya se conocen.

El amarillo es para aquellos lugares en donde existe el problema pero se reporta controlado y se supone que la curva de casos se acható y en breve irá en declive o sea que va de salida y existen grandes posibilidades de irse incorporando a la cotidianidad gradualmente.

Y el color rojo, que señala una alerta preocupante por el número de enfermos no graves que se conoce y pasan la cuarenta en casa, aunado a los casos de personas que se encuentran hospitalizados en estado grave o delicado. Y por otra parte el peligro permanente del contagio que se sigue registrando en los diversos extractos de esa población, lo cual hace casi imposible que la sociedad se reincorpore de inmediato o en corto tiempo a sus actividades de siempre.

Al parecer todas esas propuestas fueron planteadas a los gobernadores con todo y su complejidad y apertura para que de acuerdo a la situación que cada estado viva en cuanto a la pandemia se vaya incorporando a la normalidad en forma paulatina, progresiva y gradualmente.

Desde luego que no todos los gobernadores estuvieron de acuerdo ni les pareció que el semáforo sea la idea del siglo ya que a algunos les pareció complejo, complicado y difícil de entender, sobre todo a la oposición de color azul, y cómo no si los tiempos de elección están que se avecinan.

Pero lo cierto es que una gran mayoría de los mexicanos sabe y está de acuerdo que estos son tiempos de salir adelante unidos, pues únicamente con el apoyo de todos se tendrá la fuerza de salir airosos de la terrible pandemia que ha sorprendido al mundo y ataca a todos por igual, pues no respeta sexo, edad, nacionalidad o partido político.

Bueno hasta los priistas que dicho sea de paso, siempre han sido reconocidos por disciplinados y unidos, vuelven a mostrase como tal ante este fenómeno porque dicen que primero hay que vencer juntos al enemigo común y ya después veremos lo que sigue, cuando menos esos han sido los mensajes enviados en las distintas cámaras.

Los que también están deseosos que la situación se normalice son los dueños de negocios funerarios en algunos municipios, pues no han descansado debido a la gran cantidad de decesos, sobre todo en la ciudad y el Estado de México a causa del letal virus y en los poblados en los que ya suman más de 34 fallecidos por causa del alcohol adulterado, eso sin contar las víctimas del crimen organizado y de los que no están organizados también pero que no deja de ser crimen.

Correo electrónico: dora_elizabeth_mg@hotmail.com