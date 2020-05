Amenazan con ‘volar’ el periódico Reforma en la Ciudad de México

AMENAZAN con “volar” el periódico Reforma allá en la capital del país, si mantiene su línea crítica al presidente López OBRADOR. Una llamada telefónica a la redacción se lo hacen saber. Esta se recibió el miércoles a las 08:30 horas y se identifican como simpatizantes del Cártel de Sinaloa. El rotativo pertenece a la familia Junco DE LA VEGA, también propietarios del diario “El Norte” de Monterrey. Así lo hace saber este medio en su edición del día de ayer… TRIVIA: ¿Cuál era la función de Rasputín en la corte de Rusia?... NO SE investiga al ex-rector de la UNAM y ex-Secretario de Salud en la pasada administración federal, José NARRO ROBLES, afirmó ayer Santiago NIETO… EN SUS inicios en la televisión y en el cine, Javier López no se hacía llamar “Chabelo” sino “Panchito”, como lo podemos ver en la película “El Extra”, donde aparece al lado de “Cantinflas”… LA PRIMERA descripción de una lesión cardiaca se remonta al papiro egipcio de Edwin Smith (3 mil años antes de Cristo)… HOY CUMPLEN AÑOS: Ma. Elena NÚÑEZ DE MORALES, Blas Mario MONTOYA DUARTE, Norma ALDAPE VALDEZ, Isidro BUENROSTRO MARTÍNEZ, César FRANCO JARA, Teresa DÁVILA SUÁREZ, y María Magdalena DURÓN GONZÁLEZ… ¿QUÉ ES aquello que mide 20 cm. es usado por los miembros de ambos sexos, se suele encontrar colgando, pero siempre preparado para ser usado inmediatamente tiene pelos en un extremo y un agujero en el otro, la parte usada más intensamente tiene forma de tronco-cónica ligeramente protuberante, para usarlo se introduce dentro de una cavidad corporal húmeda, caliente y carnosa donde se agita metiéndolo y sacándolo más o menos rápidamente acompañándolo de movimientos corporales sincronizados, produce un sonido fácilmente reconocible acompañado con ruidos de todo tipo, al acabar deja un líquido blanco espumoso, caliente y viscoso, al acabar la limpieza de este residuo blanco se retorna a su posición colgante de descanso listo para ser usado otras dos o tres veces por día, aunque a menudo se usa con menos frecuencia? ¿Qué es? ¡EL CEPILLO DE DIENTES!... TODAVÍA NO es tiempo de la apertura de bares y cantinas en la ciudad, estos se harán de manera gradual y midiendo su capacidad.

La mala noticia para los consumidores de “cheves” es que las compañías que producen el líquido amarillo no fueron contempladas para su apertura, porque no son esenciales. Pero ya falta poco… LOS GRUPOS de riesgo permanecerán en resguardo son mujeres embarazadas; adultos mayores, y personas con padecimientos crónicos. Se recomienda que los niños permanezcan en casa son portadores potenciales al no atender recomendaciones y protocolos de Salud… MAÑANA SE FESTEJAN: Claudia VALDEZ DE BARRANCO, Martha REYNA ARSUAGA, Delfina ROJAS GOYTIA, Felipe RODRÍGUEZ GONZÁLEZ -en Monclova-, Ma. Del Refugio GUTIÉRREZ GARCÍA, y Luis Neftalí DÁVILA FLORES… ESTABAN el niño y el papá jugando y dice el niño. Papi, ¿tú edes puto? -El papá le pega y el niño entonces dice: Está bien, yo soy puto y tu edes tibilin… SIGUE DESPERTANDO suspicias el alcalde de Torreón, Jorge ZERMEÑO porque no acata las disposiciones del sector Salud en cuanto a la pandemia que azota en estos momentos.

Torreón registra índices elevados en ese sentido… EL DOMINGO SE FESTEJAN: Carlos MORALES JUÁREZ, Fabiola ÁVILA FERRER -en Sabinas-, Delia SILLER ZÚNIGA, Francisco AGUIRRE FUENTES, Mario Alberto MATA SALDAÑA, Óscar PÉREZ BENAVIDES, Gerardo PONCE RÍOS… CERO: Parte de las matemáticas que me aplicaron… LA FRASE IRREVERENTE: Cinco minutos de emoción y 9 meses de hinchazón… SABÍA USTED: Que, un 15% creció el número de papás solteros en los últimos años en México… RESPUESTA A TRIVIA: consejero… LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Más ataques contra periodistas de la Ciudad de México, ahora por parte de la agencia Notimex del Gobierno Federal, humillan a mujeres reporteras?... Y NOS leemos el lunes en AGENDA POLÍTICA.

Que tenga usted un feliz fin de semana con SALUD Y REVOLUCION SOCIAL. Sonríe, Dios Te Ama.

franciscotrevinog@gmail.com Facebook: @ftrevinogranadosg