¿Hay vida después de esta vida?

Desde que empecé a ejercer Medicina hace sesenta años, estoy diariamente ante personas postradas en su enfermedad terminal o que agonizan ya, sabiendo que van a morir inexorablemente. He atestiguado también casos sorprendentes de enfermos que “mueren” clínicamente y son reanimados, --”revividos”, dicen algunos--, hasta recuperar sus funciones orgánicas. A esto se le ha llamado “Experiencias cercanas a la muerte”, eventualidades que me interesan a tal grado de investigarlas para solventar varias interrogantes de lo que sucedió en su interioridad cuando estuvieron “muertos”. ¿Sintieron algo? ¿Percibieron algo? En lo personal pienso que quien no se haya preguntado si después de su vida pasará a otra vida, no ha tocado fondo en el sentido de su existir. Las preguntas de si existe Dios y de qué me va a suceder cuando yo muera, son las más importantes de la vida humana. Mi impactó mucho la inquietud de una amiga que moría en Terapia intensiva. – Jorge, te llamé porque quiero hablar contigo, -me dijo en voz débil.- Tengo mucho miedo porque ya me estoy muriendo y no sé qué va a ser de mí dentro de muy poco. Tú sabes que yo nunca creí en Dios, Ahora que ya me siento morir me duele pensar que si no hay Dios, entonces, ¿a dónde voy a parar? Estoy muy angustiada Jorge. Te hablé porque sé que tú eres creyente, y quiero pedirte que por aquello de que Dios exista, me reces aquí algo. Por favor Jorge. Yo veía que mi amiga estaba realmente asustada. Lo veía en su semblante, en sus ojos ya opacos. Ella, hermosa e intelectual, que solía hacer ostentación de su ateísmo, mi hizo recordar con su hiriente incertidumbre lo que afirmo en mis libros y conferencias: he conocido ateos en todas partes, menos en el hospital. Porque ante la inminencia de morir, hasta el diablo se vuelve sacristán. ¿Será cierto que hay vida en el Más Allá? Antes era imposible revertir los procesos terminales y por lo tanto no podíamos indagar sobre las percepciones de vida ultraterrena. Ahora la Medicina cuenta con la “resucitación cardio-respiratoria” que nos da acceso a analizar qué sucedió con las personas que sobreviven a su “muerte” mientras estuvieron “Allá”. Para ello entrevisté a veintinueve pacientes protagonistas de ese trance, todos los cuales declararon haberse visto ante luminosidades muy intensas, túneles, sensación de paz indescriptible, oír pronunciar su nombre, ver familiares que vienen a recibirlos, sentirse abrazados por “un ser” luminoso, sentir que vuelve de “allá” y no querer regresarse, y otros fenómenos sobrenaturales similares. Pero... ¿Cómo interpretar estos hechos? El asunto ha sido tratado con morbosa falta de seriedad en la literatura sensacionalista, mas despejo toda sospecha de que yo escriba ciencia ficción, dado que mis casos están documentados formalmente en sus respectivos expedientes clínicos. Cuando expongo mis conferencias sobre “La vida después de la muerte”, varios científicos reconocidos han impugnado mis conceptos. Un catedrático en Medicina Intensiva me replicó: – Sólo los fanáticos religiosos piensan que hay otra vida después de la muerte. Lo que usted dice que le manifestaron quienes según esto “murieron”, en eso de sentirse transportados a espacios radiantes o verse rodeados de paz, etcétera, fue debido a “reacciones químicas de su cerebro producidos en el inconciente por efecto de los medicamentos administrados”.

Respeto la convicción de quienes piensan así, y no trato de imponer la mía. Sin embargo, declaro para conformidad de los agnósticos y científicos ateos, que en esta cuestión estoy actuando en el predio de la ciencia, en su terreno mismo, no en el ámbito de la fe. Los fenómenos que explico de Experiencias Cercanas a la Muerte, algunas de ellas expuestas en mis libros “Para dar Vida a la Muerte” y “Boleto para abordar”, están acreditadas por muy exigente metodología, y coinciden con el resultado de muchos otros investigadores en Tanatología y en las Neurociencias modernas.

La conclusión general que prevalece en mis ponencias y en mis escritos, es que todas las personas que tuvieron tal experiencia de “morir”, se desilusionaron cuando las volvieron a la vida del mundo, por considerarla “tan pequeña” comparada con aquel “Más Allá” en el que estuvieron. Por esto, y porque creo firmemente que Dios existe, sostengo mi postura de que el ser humano no muere, al menos en ese significado que algunos dan a la muerte como un acabar en la nada. No creo en la muerte. Creo en el morir, que es muy distinto.

La muerte es extinción total y para siempre. Morir, en cambio, es sólo un instante fugaz de tránsito entre esta vida pasajera y la Vida eterna que a todos nos espera. Lo he afirmado en otras ocasiones: No somos un cuerpo con espíritu dentro. Somos espíritu con un cuerpo por fuera. El cuerpo es perecedero.

El espíritu es inmortal. Por eso recordamos al ser querido que ya se nos fue no por el lunar que tenía en el hombro, o por su peso o su estatura, sino por lo que amó, por la palmadita de consuelo que le dio a su hija cuando lo del novio, por su abrazo entrañable en los cumpleaños. Por sus actitudes y por la huella que dejó en el pasar de sus días. San Agustín tiene en sus “Confesiones” una frase de inmensa esperanza relacionada con el dolor que nos causa la ausencia de nuestros seres amados tras de su morir.

El santo proclama: “Nunca se pierde a quien se ama cuando se ama en Aquel que nunca se pierde”. A Dios no lo perdemos nunca, y el ser querido está con Él. Ahora más vivo que en su existir terreno. Porque somos inmortales. Al morir no terminaron: se transformaron en otra Vida, con mayúscula; Vida eterna en el Más Allá. Siguen redivivos y están aquí en la feliz memoria del amor que nos tuvieron. Y que nos tienen ahora más intenso por estar con Dios, que es el Amor pleno.

De Dios venimos y hacia él vamos. Llegamos del infinito al nacimiento y vamos de regreso al infinito. A ese Más Allá donde la mayoría de los “muertos revividos” afirman en su “Experiencia cercana a la muerte” haber visto una luminosidad indescriptible. Por eso clama el responso: “Ya luce para ellos la Luz perpetua”.