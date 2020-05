Tik tok, escaparate para los artistas

No hablo de pintores o escultores, sino de gente del medio del espectáculo. Desde que salió la nueva aplicación para adolescentes, sólo ellos sabían de su existencia, bastó que Erika Buenfil iniciara, asesorada por su hijo adolescente, para que siguieran muchos de los artistas, que casi la mayoría no cuenta con la exclusividad de algún canal de televisión, y los ha llevado a promocionarse de una manera divertida.

La propia Buenfil, que es llamada “la reyna del tik tok”, comenta que esta aplicación que uno puede bajar por el celular y escoger algún video, de los que tiene ahí y grabarlo con uno, da la opción de que se publique y la gente se entretenga viendo hasta lo que pueden hacer con tal de ser vistos y reconocidos por las personas.

Ella, después de tantos años de ser exclusiva de su televisora, se vio en la necesidad de obtener recursos para mantenerse. Su hijo Nicolás le habló de esta aplicación y le ayudó a bajarla.

Ella ya había abierto un canal en otra aplicación para hacer sus recetas y en ese canal sí percibe ingresos económicos, se introdujo a esta aplicación de gente de la edad su hijo. Ella, como buena actriz que es, en su rostro expresa a la perfección las emociones y los gestos, comenzó a entretenerse en esta nueva actividad subiendo videos muy divertidos. Cuál fue su sorpresa, que comenzó a tener seguidores que les divertían sus videos y actualmente cuenta con 6 millones de seguidores en tan corto tiempo.

Aquí al ser “noticia” del espectáculo ahora todos los artistas hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, ya la están usando como escaparate para tener más seguidores. Muchos con la idea de destronar a Erika Buenfil y otros con tal de ser el rey de esta aplicación. La verdad es agradable verla a ella y más cuando usa fragmentos del personaje de “La Güereja”, el personaje de María Elena Saldaña y lo hace muy divertido.

Pero de ahí en fuera, es cansado ver los mismos fragmentos realizados por los demás, porque es exactamente lo mismo pero con otro actor o actriz, y es ahí cuando llega a perder el encanto, la verdad yo bajé la aplicación y de ver lo mismo sólo que con otras personas, no duré más que dos días con la aplicación y la desactivé.

Cada aplicación es para cada tipo de personas, pero el estar haciendo videos divertidos no es algo que me llame la atención. Pero hay para todos los gustos, desde YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y ahora los comunicadores se tienen que dar de alta en todas porque ya estamos en la era digital.

Y regresando a tik tok, ya sirve para que la gente del medio del espectáculo se promocione, se mantenga activa, pero lo que sí es cierto es que dicho por la propia Erika Buenfil, no obtiene dinero de por medio de esa plataforma digital, lo que sí es que ahora los jóvenes de hoy se quejan de las clases vía remota pero no se quejan de esta aplicación del tik tok, y muchos quieren ser “youtubers” y ya el ser médico, abogado, maestro o arquitecto pasó a otro plano, para ellos es ser reconocidos a través de las redes sociales. ¿Paradoja no? ¡Hasta la próxima!