Un altruismo a modo

Quiere ser alcalde de Torreón por el Partido Acción Nacional, me refiero al actual diputado Marcelo Torres Cofiño, de quien dicen algunos torreonenses, se trata de un político emanado de la riqueza, que no sabe del sufrimiento de los pobres, nacido en pañales de seda que creé que está en el ánimo de la gente, aunque no se le conozca en las barriadas o ejidos de dicho municipio.

Distinguidos y excelentísimos amos y amas de su harapiento y famélico y pobretón lobo negro de barriadas, callejuelas empedradas y adoquinadas, callejones de mil recuerdos y extraviados amoríos repletos de paredes pintarrajeadas por ardientes corazones, cerros pelones y secos arroyuelos que abundan por estas tierras de Dios y María santísima, vengo ante ustedes para aullarles en torno a un detractor de López Obrador que no almuerza con el ejemplo.

Porque si uno es loco, como él lo ha dicho, el otro no se queda corto, pensando que será presidente municipal de Torreón nada más porque se lo prometieron, o tan solo porque ya la merece, a otro lobo con ese hueso.

Tal vez, dicho diputado piensa que tirándole fregadazos constantemente al presidente de nuestra sufrida pero aguantadora patria mexicana, sus bonos habrán de crecer y aglutinará a su alrededor una y mil simpatías.

No se trata solo de eso, la confianza ciudadana se gana a pulso, acudiendo a brindar atención a la gente y realizando gestiones para que sus problemas se vean resueltos.

Porque desde la pandemia por el Covid-19 muy poco se le ha visto a Torres Cofiño en los sectores empobrecidos de la también llamada Perla de la Laguna, de la que quiere ser alcalde, esa tierra que es cuidada celosamente por el Cristo Rey que se levanta imponente en el Cerro de las Noas.

No sabemos a ciencia cierta si éste sea el caso de dicho legislador donde si bien se han entregado algunos apoyos al pueblo en esta contingencia -como acostumbran hacer todos los políticos que están en diversos cargos de elección popular- no lo hacen con recursos propios sino con los dineros que obtienen en dichas encomiendas, de no tenerlas, es evidente que brillarían por su ausencia.

Dicen los viejos lobos de la manada que cuando alguien entrega beneficios diversos a la población sin perseguir nada a cambio, es algo de mucho mayor valor, porque es ahí donde se observa la verdadera solidaridad.

Se tiene un claro ejemplo de ello en Saltillo, con el empresario Gerardo Covarrubias Chávez, que junto con otros miembros de la iniciativa privada y comerciantes, se están fletando a distribuir despensas en los lugares donde la gente requiere de alimentos, en las barriadas y ejidos, pero sin perseguir nada, sin estar pensando en que el día de mañana serán candidatos o cosa por el estilo, recientemente entregando apoyos a diversos periodistas de estas tierras.

Por otro lado está el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Emilio de Hoyos, echando mano de la necesidad de la gente, pensando que llegará después a pedirles el respaldo para convertirse en el próximo alcalde de Ciudad Acuña.

Entonces estamos hablando aquí de una solidaridad a modo, de un altruismo confeccionado para sembrar futuros cargos políticos y eso, es peor que las tremendas equivocaciones cometidas por el señor Presidente de los mexicanos.