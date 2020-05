Una mula de siete cuartas

No cabe duda que el único seguro que nadie quiere cobrar es el de vida de alguno de sus seres queridos, -porque el propio es seguro que no se pueda, aunque se quiera- sin embargo el gobierno federal ha dispuesto para todo el personal médico que tengan algo que ver con hospitales Covid 19 un seguro de vida por cincuenta mil pesos como apoyo extraordinarios.

Nadie duda –solamente de manera conveniente lo hacen los detractores del presidente que siempre los hay-, que el gobierno federal está haciendo todo lo posible para apoyar en todo lo necesario al sector salud ya que nunca como ahora se han entregado recursos económicos y materiales a los distintos hospitales.

Y aun así, no es suficiente porque las carencia superan cualquier esfuerzo que se realice en la actualidad, porque durante años o décadas se dejó en el olvido al sector salud y si no me cree pregunte usted a cualquier enfermera, doctor o trabajador en general quienes se quejaban con justa razón de no contar con los medios indispensables para sacar su trabajo adelante.

Según los informes del doctor López Gatell, la presente administración federal recibió más de trescientos hospitales que estaban totalmente en el olvido, y el resto también, porque la infraestructura ya estaba en muy malas condiciones, no tenían equipo ni el material necesario para una simple consulta, mucho menos en urgencias, o las distintas áreas hospitalarias o en los quirófanos, o la infraestructura estaba nueva pero vacía, sin equipamiento ni personal.

Hacer que el sistema de salud se habilite ha sido una tarea de titanes en tiempos normales, peor se la han visto los encargados, directivos y secretarios federales y estatales del mismo con el surgimiento de la tremenda pandemia que azota a todo el planeta y que por lo mismo ha puesto a trabajar a los gobiernos de los tres niveles, al igual que a los grandes cerebros de la medicina e investigadores para lograr un tratamiento y una vacuna lo más pronto posible.

Desde luego que el entorno social, en gran parte, es el que marca la pauta para alargar o achatar la curva de la pandemia y aunque los muertos suman cientos de miles y los medios de comunicación dan a conocer las cifras a toda hora del día o de la noche, todavía existen personas en distintas partes del país que dicen que dicho virus no existe.

Pero también se contradicen al señalar que esta enfermedad en realidad es una perversa y conveniente maniobra de los gobiernos de todo el mundo que tienen las negras intensiones de acabar con el mayor número de humanos posible, debido a la súper población.

Y como hay muchos que no creen en lo que está pasando no siguen el protocolo para evitar el contagio. Otros grupos de jóvenes han amenazado con sumarse a los movimientos mundiales denominados “inmunidad de Rebaños”, lo cual consiste en provocar reuniones de cientos de personas sanas junto con aquellas que están infectadas para adquirir el virus.

En México existe un llamado de un grupo de jóvenes a través de algunos medios electrónicos citando a quien desee participan en una especie de fiesta o baile en esas condiciones, con la finalidad de infectar a la mayor cantidad de personas para después alcanzar la inmunidad.

Ellos dicen que quieren adoptar esa modalidad que nació en Suecia y que los resultados han sido buenos y que es una manera de volver a la normalidad lo más pronto posible y salir de su encierro. Sin embargo no se han puesto a pensar que la realidad de cada pueblo es distinta y que lo que en una región, país, o contienen surte efecto positivo en otro puede ser desastroso.

Porque en primer lugar en los países bajos, no existe la cantidad de personas con problemas de obesidad, diabetes e hipertensión entre otras enfermedades, que se tienen en México, condición que agrava a quienes tienen la desgracia de contraer el virus. Por otra parte ninguna autoridad médica seria y oficial ha asegurado la inmunidad en las personas que una vez adquirieron el coronavirus.

Incluso los médicos y estudiosos del virus no han dejado de decir que aún no se sabe mucho al respecto y que cada paso que se da es incierto pues no se ha logrado consolidar medicamentos, tratamientos o vacuna en ninguna parte del mundo, por lo que hay que ser muy cautos y no caer en provocaciones que muy posiblemente se lamenten en poco tiempo y sin remedio que sería lo peor.

