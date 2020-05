¡Aqui, Laguna!

¡8 y 9-M del 2020! fechas que marcarán sin duda, un punto de inflexión en la historia de las luchas vindicatorias del género femenino en el mundo, no sólo en nuestro país, si bien en esta ocasión el avasallante movimiento cuyo génesis, es otra vez el hartazgo que genera en las nuevas generaciones, en especial, la del inicio de este Siglo XXI luego de los crímenes de mujeres que han sacudido nuestras conciencias por la brutalidad, la saña con la que se cometen, y que los cambios tecnológicos han exponenciado su exhibición, da la impresión que las mujeres de este tiempo ya no darán marcha atrás en el tramo que les corresponda agotar en estas luchas, y como ya lo hicieron quizás con otras estrategias a veces con muy escasos resultados, las generaciones que las precedieron… Quizás, hoy quede ya de lado el slogan que nos recetarán y que constituyó el epítome de la educación femenina hasta hace sólo unos años, resumido en la frasecita esa que puede ejemplificar el “calladita te ves mas bonita’’, y que condenó a varias generaciones de mujeres a ejercer el silencio en extremo, que luego otras hicieron de la simulación pasiva el recurso de resistencia a su negada participación como sujetos activos en el mundo que les tocó vivir. Este domingo decenas de gargantas femeninas inundaron con sus voces, el espacio público e hicieron visible con ello, su hartazgo, su decisión de cambiar las reglas de tal juego mostrando solidaridad de género, ajeno al menos por ahora de la famosa susceptibilidad femenina con la que innecesariamente nos separamos. Unas a la vez, exigieron justicia, no sólo a las autoridades constituídas, en cuanto a las acciones preventivas y punitivas que se debe ejercer en materia de protección a la integridad de las mujeres, sino a los hombres en general, y les hacen saber que están dispuestas a tener una mayor participación que obligue a los gobiernos no sólo a dictar leyes de protección, o meramente punitivas, sino la exigencia a su puntual cumplimiento… Por lo pronto un éxito, inusitado incluso para las convocantes a la marcha metropolitana que recorrió Lerdo, Gómez Palacio y Torreón ya que esperaban asistencia de por lo menos 700 participantes, pero ¡oh sorpresa! sumaron más de 3,500 según el cálculo conservador…Pero diremos que más que este número tan importante, y visible resultó el entusiasmo, la pasión que le inyectaron a su causa… Hoy lunes, del 9M las mujeres, han decidido hacer visible la relevancia que tienen en lo cotidiano, al mostrar los impactos que #UnDíaSinNosotras, al hacerse invisible literal y figuradamente en el ámbito doméstico y laboral, que sin duda tendrá más picos que una custodia, pues si bien el sector público se allanó desde su anuncio a que estaría concediendo sin ninguna cortapisa a esta decisión que puede privar de personal a amplios sectores de la administración pública en sus tres ámbitos, no se le ve la misma actitud en el ámbito empresarial, que se resiste bajo innumerables argumentos, algunos por demás válidos. Veremos y diremos que se registra al respecto por estas tierras. Y en otro tema, sin duda vaya éxito que alcanzó la famosa cadena de valor que ha logrado construir el sector Turismo en Coahuila, tras haber visto los resultados mostrados en el evento “El Origen, Food, Vyne & Experience” efectuado el pasado fin de semana en el escenario que la naturaleza gestó con sus Dunas de Yeso, ubicadas en el municipio de Cuatrociénegas. Cientos de participantes arribaron al sitio bajo estrictas disposiciones de orden ambiental para evitar daños al lugar, cuyas áreas plateadas elaboradas por el paso de tiempo, –en este caso– millones de años, mostraron sus fulgores a los visitantes, experiencia que se amplió con la gastronomía, gestada de su maridaje con los vinos de excelencia que producen las bodegas de Coahuila, encabezadas sin duda por los reconocidos mundialmente de Casa Madero y sin desdeño alguno para el resto de las bodegas participantes. Alma de El Origen resultó ser Fabio Gentiloni Arizpe, presidente de la CANIRAC - Saltillo, empresario que resultó excelente anfitrión, de un evento plagado de complicaciones en su organización y ejecución, salvaguardando la condición del sitio y sin dejar de reconocer la importancia que resulta para este tipo de estrategias el poder contar, con todo el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Se contó en este encuentro con el talento y disposición generosa de otros participantes entre los que destacó la licenciada María Fernanda Pérez y sin duda el área que mayor visibilidad alcanza en el Gobierno de Coahuila en estos tiempos, es decir, la de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, ahora a cargo de la licenciada Azucena Ramos Ramos, que recientemente ha emprendido esta tareas, con todo profesionalismo… Y ecos, sólo eso quedó de la visita del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER –de la 4–… Su titular el doctor en Ciencias Víctor Santibañez Arámbula es sin duda un hombre de muy alto reconocimiento académico, objeto de premiaciones y doctorados honoris causa, currícula impecable pues, pero resulta que dejó además de ganaderos –en especial los que forman el hato de vacas sagradas en la región– con la boca abierta, ya no digamos a los integrantes del menguado “sector social”, pues nada, que en su intervención durante el acto inauguratorio de la XXVIII Edición del Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros –EN GALEC – celebrado como es tradicional en el campus local del ITESM , les arrojó, quizás hasta sin querer un “pastelazo a la cara”, al reiterar lo dicho ante reporteros previamente, que en la SADER no hay otro proyecto, más que el de crear la nueva cuenca lechera en el sur-sureste del país, al que se destina por ahora todo tipo de investigaciones y elaboración del proyecto y su potencial financiamiento, que incluye, obvio, la raza de ganado que será destinado a tales sitios, de clima semitropical a la producción de leche, no que se vaya a trasladar el hato ganadero de La Laguna –700 mil cabezas– a tales sitios. Y no más, ni una sola línea de interés o preocupación u ocupación siquiera a los agricultores de subsistencia y muchos menos a los empresarios de los abundantes hatos caprinos de la región. De ahí que se hayan acordado mucho, pero mucho y nada bien los ganaderos de su amigo Poncho Romo… pues dicen que es padrino del funcionario federal citado.