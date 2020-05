En la cuerda floja Guadiana como Presidente de la Comisión de Energéticos en el Senado

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. Se necesita valor para ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos. Para vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no deshonradamente a expensas de otros. Para decidir rotunda y firmemente no, cuando los que nos rodean dicen sí. Para negarnos a hacer una cosa que es mala, aunque otros la hagan. Para pasar las veladas en casa tratando de aprender algo. Para huir de los chismosos, cuando los demás se deleitan con ellos. Para defender a una persona ausente a quien se critica abusivamente. Para ver en las ruinas un desastre que nos mortifica, humilla y traba, los elementos de un futuro éxito. Para ser verdadero hombre o verdadera mujer aferrados a nuestras ideas, aunque a otros les parezcan extrañas. Para guardar silencio en ocasiones en que una palabra nos limpiará del mal que se dice de nosotros, pero perjudicaría a otra persona. Para vestirnos según nuestros ingresos y negarnos lo que no podemos comprar. Para alternar con la gente sin tener un automóvil propio. ESTO ES LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR… EN LATINOAMÉRICA, México es el país más visitado por turistas de todo el mundo. Le siguen Argentina, Brasil y Colombia. La triquinosis es un tipo de infección provocada por los parásitos ascáride y se contrae al comer carne de cerdo cruda o mal cocida, pues tiene entre sus fibras las peligrosas larvas de la triquina…

NO HAN pasado desapercibidos las críticas y desacuerdos que ha mostrado el senador Armando GUADIANA TIJERINA en torno a la política que anuncia diariamente en las conferencias “mañaneras” el presidente López OBRADOR. Y según trasciende en círculos políticos de la capital del país, el senador Ricardo MONREAL, quien preside la Junta de Coordinación Política, está por recibir la “instrucción” para que el legislador coahuilense sea separado de la presidencia de la Comisión de Energéticos en la Cámara de senadores… UNA VEZ un político en su discurso fue interrumpido por el penetrante rebuzno de un burro. ¿Qué es eso?, preguntó el político. “El eco”, respondió una voz en el auditorio… YA SE volvió a sentar en la presidencia de la Asociación Estatal de Padres de Familia, el doctor Héctor Mario ZAPATA, luego que por años la manejó a su antojo. Ahí se dice que la Secretaría de Educación Pública del Estado les otorga un generoso apoyo de 70 mil pesos mensuales. Al menos cuando estuvo Óscar PIMENTEL, así se hacía. El médico en cuestión ni hijos tiene en planteles educativos para ser su representante… EL VERDADERO nombre del cantante y bailarín puertorriqueño de música romántica conocido como Chayanne, es Élmer Figueroa Arce… FRASE: “La raíz de todas las pasiones es el amor; de él nace la tristeza, el gozo, la energía y la desesperación” (LOPE DE VEGA, escritor español).

ORGULLO DE COAHUILA. Shade Villarreal Ramón, pianista y director de orquesta. Nació en Torreón. Inició estudios de piano en su ciudad natal con Ricardo Zermeño, composición con Alfredo González y dirección con Manuel de Elías. De 1973 a 1981 residió en Viena, Austria, donde estudió en Hochschule für Musik und Darstellende Kunst teniendo como profesores a Karl Osterrelcher en dirección orquestal, Karl Etti en dirección de ópera; Freída Valenzi y Bruno Seidiohofer en piano y Roswiha Heintze en composición. En 1980 se tituló como director de orquesta. Y de 1980 a 1982 dirigió conciertos en Austria. Director en el Teatro de la Ciudad del St. Polten, competidor en la ópera de cámara vienesa y el Conservatorio Franz Schubert. A su regreso a México en 1981 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de la UAG y de la Cd. de México y Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Orquesta Filarmónica de la UNAM, orquesta sinfónica de Jalapa y de la Universidad de Guanajuato, Nuevo León y Durango. Dirige ópera en el Palacio de Bellas Artes. Aparte de su labor como director de sinfónica y opera, se desempeña como coordinador artístico de las cantantes solistas de la Dirección de Música del INBA. En 1994 recibió la medalla “Magdalena Mondragón”, otorgada por el Ayuntamiento de Torreón. Fundador y director artístico de la Camerata de Coahuila (desde 1994). ÉL ES UN ORGULLO DE COAHUILA… LA ESTATUA de la Unidad en Guajarat, India es la más alta del mundo con 182 metros de altura. Es más grande que la estatua de la Madre Patria de Rusia (102 metros). Su tamaño duplica a la estatua de la Libertad (93 metros). Está dedicada al líder Vallabhbhai Jhaverbhal Paté que unió a 562 estados principescos dispersos en un sólo país. Pesa 100 mil toneladas…

AHORA QUE ya se normalizarán los horarios en los juzgados y en los tribunales de conciliación, necesitan los integrantes del Poder Judicial estar alertas por el gran número de expedientes y de quejas que serán presentadas, por el gran número de despidos laborales que se han suscitado por esta contingencia sanitaria… HOY CUMPLEN AÑOS: Leticia SOTO CANALES, Antonio GUTIÉRREZ JARDÓN -en Torreón-, Fernando De la FUENTE VILLARREAL -en Monclova-, Francisco HERNÁNDEZ GONZÁLEZ -en Torreón-, Rodolfo GARZA VILLARREAL, Isis RÁBAGO RODRÍGUEZ -en Torreón-, Jesús CEPEDA DOVALA -en Piedras Negras-, Jorge KALIÓNCHIZ MANU -en Monclova- y Antonio IRAZO QUI DE JUAMBELTZ -en Torreón… LOS POLÍTICOS: ¿Tú sabes por qué los políticos nunca escuchan a su conciencia? ¿Tú te fiarías de un desconocido? ¿En qué se parecen los políticos a los pañales? En que hay que cambiarlos a menudo, porque luego se ensucian. ¿Por qué los políticos no juegan a las escondidas? Porque nadie va a buscarlos… PESCARON A la funeraria del ex secretario de Finanzas de Coahuila, Jesús GARCIA LÓPEZ, que tiene establecida en la Ciudad de México, haciendo trafique con los cadáveres de quienes han fallecido por Covid-19 y lo dieron a conocer en las noticias del pasado viernes por la noche. Ni de muertero deja “la transa”… SI USTED levanta del suelo la cola de un canguro, éste no puede saltar. Necesita su punto de apoyo. Los plátanos se curvan porque crecen hacia el sol… FRASE: “El celoso pasa la vida buscando un secreto cuyo descubrimiento ha de causar su desdicha”. (AXEL OXESTIERNE. Político Sueco)…

PASEMOS DE las quejas a las soluciones. Juan GALLARDO THURLOW, uno de los empresarios más experimentados, saca la bandera blanca; llama a poner fin a las estridencias, enfocarse a las coincidencias con el gobierno de la 4T y formar parte de la trasformación del país… ESTABA DIOS creando animales y les decía: Serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargando bolsas sobre el lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años. El burro contestó: Señor, seré burro, pero vivir 50 años es demasiado, dame sólo 20 años. Y Dios se los concedió. Después Dios creó al perro y le dijo: Serás perro, cuidarás las casas de los hombres y serás su mejor amigo, comerás los huesos que te den y vivirás 25 años. El perro contestó: Señor, seré perro...pero vivir 25 años es demasiado dame apenas 10 años. Y Dios se lo concedió. Entonces Dios creó al mono y le dijo: Serás mono, saltaras de rama en rama, harás payasadas, serás divertido y vivirás 20 años. Y el mono le contestó: Señor, seré mono...pero vivir 20 años es demasiado. Dame solamente 10 años. Y Dios se lo concedió. Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo: Serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para predominar sobre el reino animal, dominarás al mundo y vivirás 20 años. Y el hombre respondió: Señor, seré hombre... pero vivir 20 años es muy poco. Dame señor los 30 años que el burro no quiso, los 15 que le quitaste al perro, Y los 10 que el mono te regresó. Y Dios se los concedió y desde entonces... 1.-El hombre vive 20 años como hombre. 2.- Se casa y pasa 30 años trabajando como burro, llevando todo el peso sobre los hombros; después, cuando los hijos se van 3.- Vive 15 años como perro cuidando la casa, para después llegar a viejo, jubilarse y finalmente... 4.- Vive 10 años como mono saltando de casa en casa o de hijo en hijo, y divirtiendo a los nietos.

HABITANTES DEL municipio de Viesca, en la Región Lagunera, vinieron a hacer un plantón en Palacio de Gobierno el pasado fin de semana, quejándose de que no tienen agua, no hay fuentes de trabajo y la indiferencia de la alcaldesa, Nadia JARAMILLO, quien no los escucha y los ignora cuando le plantean que les faltan medicamentos para atender a sus familias, simplemente los oye y se retira. Una nulidad la dama en cuestión… LA PEQUEÑA Isla de Polinesia llamada NAURU, es el país con más gordos del mundo. Más del 95 por ciento de su población tiene mucho sobrepeso. La muerte de Bin Laden fue anunciada el 1 de mayo de 2011. La muerte de Hitler el 1 de mayo de 1945… ¿TODAVÍA ESTÁ vigente el Consejo Editorial del Gobierno del Estado? ¿A qué se dedican, si todavía existe?... ¿QUÉ ES un grupo de negros frente a una pared blanca? ¡Un código de barras!... FRASE: "Los hombres conocen la vida demasiado pronto; las mujeres demasiado tarde". (OSCAR WILDE. Poeta Irlandés).

NO HAY mucho interés de los electores para recibir su nueva credencial de elector para ir a votar a las elecciones y elegir a los diputados locales. Todo se fue por la borda con esto de la contingencia sanitaria. Y aunque usted no lo crea hay simpatía por los candidatos que postule el partido político MORENA en la Región Lagunera, a pesar de sus pobres resultados. Ahí tienen a la diputada federal por dicho partido en la Cámara de Diputados, Miroslava SÁNCHEZ, que ni siquiera ha enviado cubrebocas o kits de limpieza a los hospitales de Coahuila, y eso que preside la Comisión de Salud en dicha Cámara. Han dado pobres resultados… ESTE ERA un negro y su esposa que fueron invitados a una fiesta de disfraces. Él le dice a su esposa que vaya a buscar los disfraces. Por la noche cuando llega del trabajo encuentra en la cama un disfraz de Supermán. Gritando le dice a la esposa: ¿Qué demonios es esto? ¿Cuándo has visto a un Supermán negro? Vete y cámbialo por algo mejor. La esposa, molesta, va a la tienda y lo cambia. Cuando llega el esposo ve en la cama un disfraz de Batman y le grita, "Pero tú estás loca, mujer, ¿cuándo has visto a un Batman negro? Vete y cámbialo por algo mejor. La esposa, ya enojada, devuelve el disfraz y compra varias cosas. En la cama le pone 3 botones blancos, una correa blanca y un pedazo de madera de 2x4. Cuando el esposo llega y encuentra esos objetos en la cama le dice a la mujer: ¿Qué demonios es esto? La esposa le contesta: Te quitas la ropa y te pegas los botones y vas de dominó, si no te gusta entonces te quitas los botones y te pones la correa y vas de galleta OREO, y si tampoco es de tu agrado te metes el pedazo de madera por la cola y vas de paleta de chocolate.

EL ESPAÑOL nacionalizado mexicano, Paco Ignacio TAIBO, a quien pusieron al frente del Fondo de Cultura Económica, que de inmediato se dio a conocer por mal hablado, organiza eventos de lectura de libros y poemas. Ahí invitó al médico de moda, Hugo LÓPEZ GATELL, que leyó poemas del español Miguel HERNÁNDEZ. Pero lo que interesa es que ponga edición de libros populares para la mayoría de los mexicanos, porque nos exigen que leamos, pero los libros cada vez están más caros… LA CIUDAD de México fue fundada en 1325, su nombre original fue Tenochtitlan y fue capital del imperio mexica, que tenía unos 300 mil habitantes, la población más grande que cualquier ciudad europea en ese tiempo… EN MONCLOVA van a abundar los juicios laborales, hay gran número de trabajadores despedidos y otros liquidados. Se considera que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no podrán con tanta demanda y necesitarán más personal… FRASE: "Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz". (LEONARDO DA VINCI, artista florentino)… Y NOS leemos mañana en SALTILLO, S.A. Que tenga usted un buen inicio de semana con SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te ama.

