EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME arrancará sus actividades de la semana en la ciudad de Torreón, donde encabezará la reunión del Subcomité de Salud, con el objetivo principal de revisar el plan de reactivación económica en la Región Laguna, donde en fechas recientes se han incrementado los contagios de coronavirus.

EN ESTE municipio se tendrá que disponer una vigilancia especial, pues para nadie es un secreto que el propio alcalde JORGE ZERMEÑO, ha retado abiertamente las indicaciones del Comité de Salud Estatal, pasándose por alto algunas medidas de seguridad y protección a la población, como fue el caso de impedir la revisión y sanitización de las instalaciones de la Presidencia Municipal, lo que pretendía elevar de tono a modo de pleito, pero el propio MIGUEL RIQUELME desarticuló cualquier intento, al advertir que para un pleito se requieren dos, y por ello el gobierno estatal sólo terminó otorgando recomendaciones al edil y su equipo de trabajo.

POR CIERTO, para cerrar el comentario, sólo basta señalar que a la fecha Torreón registra 151 casos positivos, de los cuales 11 se encuentran hospitalizados, se han dado 36 altas y seis decesos.

NI LA BURLA PERDONA

EL QUE de plano sí se pasó de la raya fue el diputado federal por Morena, DIEGO DEL BOSQUE, que la semana pasada se envalentonó y desde la Cámara de Diputados lanzó un exhorto a los 32 Congresos locales y los gobiernos estatales para “apretarse el cinturón” y generar ahorros para ser destinados al combate al Covid-19.

SEGURAMENTE SE le olvidó al legislador que durante lo que va de la actual contingencia sanitaria, el gobierno federal ha dejado prácticamente solos y abandonados a los estados para que éstos, con todo y las reducciones aplicadas este año en distintos rubros, salieran a afrontar la situación.

LOS GASTOS de las entidades han sido desde el acondicionamiento de hospitales, compras de equipo y kits de protección personal para médicos y enfermeras, y un sinnúmero de inversiones en salud que no estaban consideradas en el presupuesto que se envió desde la Ciudad de México.

DE ACUERDO al exhorto emitido por el legislador coahuilense, esto fue dirigido especialmente para Coahuila.

EL LEGISLADOR, quien seguramente no cuenta con ningún servicio de noticias en su celular, olvidó también pugnar por la liberación y entrega de más recursos que aporten a la situación de Coahuila.

BASTA RECORDAR que a DIEGO DEL BOSQUE jamás se le ha visto impulsar una sola iniciativa para beneficio de los coahuilenses, quienes le pagamos su ostentoso salario.

QUE SIEMPRE NO

ESTE LUNES 18 de mayo, los trabajadores de General Motors siempre no habrán de regresar a trabajar, a pesar de que el tercer turno de la compañía ya se había preparado para el reinicio de actividades.

EN FIN, será justo hoy cuando la firma automotriz le informe a sus trabajadores y clientes la fecha exacta para reanudar sus actividades en el complejo General Motors de Ramos Arizpe.

POR AHORA, lo que queda es esperar y estar muy atentos al comportamiento de la reactivación de la industria automotriz en los Estados Unidos y Canadá, porque quiéralo o no, de eso depende en mucho la inercia de México, salvo que desde el gobierno federal se empeñen en lo contrario.

SERVIRÁN DE EJEMPLO

LAS MEDIDAS de seguridad sanitaria que se implementaron al interior de todos los juzgados y edificios del Poder Judicial de Coahuila para reiniciar actividades este lunes, seguramente se convertirán en ejemplo para otras dependencias de carácter federal, local y municipal.

Y ES que la activación de un plan de retorno seguro obligó a implementar filtros de acceso, colocación de toldos, módulos de información, revisión de temperatura y uso obligatorio del cubrebocas para todos los usuarios, incluido obviamente el personal.

LA “NUEVA normalidad”, concepto que se empieza a convertir en un tema de uso común, pronto alcanzará al resto de los edificios gubernamentales, a los que podrá retornar poco a poco el personal que labora en todas las oficinas.

PERO LAMENTABLEMENTE, por más medidas de seguridad y protección que se instalen, no se garantiza que los contagios de Covid-19 no vayan a incrementarse, ya que todo dependerá de la conducta de los usuarios y de que no se relajen las medidas de prevención, pues se corre el riesgo de que ante el retorno de más personas a las actividades cotidianas, el número de casos pueda elevarse dentro de 14 días, fecha en la que se estaría analizando si fue o no conveniente dicho retorno parcial.