Coscorrón al presidente de Morena -Bajo reserva

Sin pies ni cabeza, así calificaron la propuesta del líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien tuvo la ocurrencia de otorgarle al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) facultades constitucionales para medir la concentración de la riqueza en el país. Usted podría pensar que la descalificación a esta ideota de don Alfonso vino de los grandes millonarios de este país, pero no, no fue así. Este coscorrón a Ramírez Cuéllar vino de algunos legisladores de su propio partido, que con esas palabras calificaron la propuesta. Además, le tocó al senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo mayoritario en la Cámara Alta, enfriar la idea del presidente de su partido. Para calmar los ánimos, don Ricardo aclaró que en el Senado de la República no existe iniciativa sobre nuevas facultades al INEGI o al SAT. Ahora que se habla de que después de la pandemia habrá una nueva normalidad, y que las cosas ya no serán como antes, eso no incluye que las instituciones cambien las funciones para las que fueron diseñadas y para las cuales las leyes las facultan. Es decir, que las cosas deberán seguir teniendo pies y cabeza.

CRECE EL PLEITO CON LA IP

Si alguien pensaba que en la relación entre una gran parte del sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador habría oportunidad de reconciliación, ayer lunes se confirmó que esto está a años luz de llevarse a cabo, y de hecho el pleito crece cada vez más. En la conferencia mañanera, el mandatario enlistó una serie de adjetivos contra la iniciativa privada —la cual demanda echar abajo el acuerdo que limita la participación del sector privado en energías limpias— que fueron desde acusarlos de "firmar contratos leoninos" y hacer "negocios sucios" hasta recomendarles que en vez de estar demandando ante tribunales a su gobierno "deberían estar pidiendo perdón". El presidente, nos hacen ver, se veía muy molesto, y terminó sus recriminaciones contra miembros de la iniciativa privada acusándolos de estar conspirando y de querer destruir a empresas del gobierno, como Pemex y CFE. ¿Será que este enfrentamiento que tiene con los empresarios ha ocasionado que a la fecha no haya presentado el plan de inversión energética, el cual se prometió que se daría a conocer en marzo?

AMLO CERCA DE REANUDAR GIRAS

Uno de los ciudadanos más desesperados por no poder salir de su casa, nos dicen, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya cuenta los días para poder regresar a su giras. Al respecto, nos comentan que en Palacio Nacional ya están contando los días y preparando maletas para viajar al sureste de México. Nos detallan que después de que la semana pasada el presidente informó que deseaba viajar a los estados donde se construirá el Tren Maya para dar el banderazo de inicio de obras del proyecto ferroviario, ayer lunes después de una reunión con los titulares de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, se adelantó que posiblemente a finales de este mes se realice este acto. Nos aseguran que a pesar de que los estados de Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas presentan altos índices de contagio, se espera que en dos semanas bajen los casos y se pueda viajar, y con ello el AMLO retome las giras de fin de semana que suspendió a mediados de abril por la pandemia.

RESPIRA EL SALARIO SOLIDARIO

Pese a que el gobierno federal ha guardado silencio en torno a la propuesta de la Coparmex, denominada #SalarioSolidario, nos dicen que el proyecto aún tiene vida. Aseguran que académicos, profesionistas y el sector empresarial, siguen impulsándola, en especial luego de que se informara que sólo en marzo y abril de este año se perdieron 685 mil 840 empleos de mexicanos de carne y hueso. Nos dicen que quienes hoy todavía reciben su quincena, así como las empresas, se mantienen con disposición a poner su parte para proteger los 19.9 millones de empleos formales que aún existen, pero se necesita que el gobierno colabore para que funcione la iniciativa y así proteger al 100% de trabajadores que perciben entre 1 y 3 salarios mínimos. Nos dicen que el impulso a esta medida apenas comienza y nos adelantan que esta semana habrá noticias al respecto.