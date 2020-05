Índice - Por Eduardo J. De La Peña

Los diferentes sectores tratan de adecuarse a la nueva circunstancia en que regresan a la actividad, y como todo proceso en el que hay una etapa de adaptación y aprendizaje, el inicio no está exento de contratiempos.

A ello se suma desde luego que no dejan de presentarse elementos que acentúan aún más la incertidumbre, como ocurrió este lunes, al menos en la Región Sureste, en que imperó la confusión entre los comerciantes ante las versiones de que el gobierno federal no autorizaba la reanudación de actividades y se podrían exponer a sanciones.

Por ello incluso los dirigentes del gremio, Eduardo Dávila Aguirre, de Canaco, y Salvador Rodríguez, de la Asociación de Comerciantes del Centro, en sus declaraciones públicas no se refirieron a la apertura de los establecimientos --que en la mayoría de los casos sí se dio-- sino a la adecuación de instalaciones para abrir el primero de junio.

Se generó confusión a partir de que la Secretaría de Economía difundió lineamientos para obtener el aval sanitario, lo cual sin embargo no va enfocado a establecimientos comerciales sino a la industria, y en giros específicos.

Pero el aval local para la reanudación de actividades en esta fase uno debe bastar, pues incluso la semana anterior cuando López Obrador presentó "La nueva normalidad", su estrategia de reapertura, dijo que no habría controversia si alguna autoridad estatal o municipal decidía no apegarse al mismo de acuerdo a sus características propias.

El gobierno federal reconoce entonces la potestad que tienen las autoridades locales para definir el retorno a las actividades, y en el caso de la Región Sureste de Coahuila se fijó el 18 de mayo como la entrada a la fase uno.

Esta fase uno en el caso específico de los comercios les ordena limitar la atención al 25% de su capacidad y adoptar las medidas preventivas de sana distancia, monitoreo de la temperatura corporal, uso obligatorio de cubrebocas a empleados y clientes, y tener a disposición gel antibacterial.

Este lunes se dictaron nuevas instrucciones, destacando la limitación de horarios, se les está indicando que pueden abrir de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y exclusivamente de lunes a viernes.

Los comerciantes del centro han planteado que les permitan abrir más tarde y también cerrar más tarde, en base a las experiencias que hay del flujo de clientes. Incluso han planteado la apertura escalonada, para que no todos los empleados se desplacen a la misma hora, lo que ayudaría a no saturar las unidades del transporte.

Todo esto seguramente se irá ajustando en los siguientes días, para ello es muy importante que exista una comunicación fluida entre el SubComité de Salud, donde se deciden las directrices, y los dirigentes gremiales, y de éstos con sus asociados.

La comunicación clara y fluida además de ayudar a evitar confusiones, debería servir para poner alto a quienes quieren sorprender a los comerciantes inventando obligaciones y requisitos, como ocurrió el fin de semana en que hicieron circular la versión de que sería obligatorio hacer la prueba de covid una vez por mes a todos los empleados, y a la par empezaron las ofertas de kits de muestras.

Los que se volvieron a coronar como los más negligentes en la contingencia sanitaria son los bancos. Nuevamente este lunes se pudo ver la misma escena en las diferentes ciudades del estado, largas filas de personas en el exterior de las sucursales, esperando su turno para ser atendidas.

Tenemos ya dos meses en esta situación y los bancos no han reaccionado, no habilitan más cajas para hacer más ágil la atención, ni han ideado algún método alterno, como un sistema de citas en línea para determinados trámites. No les importa exponer a sus clientes, que si están acudiendo a la sucursal es porque no tienen otra alternativa.

En tanto en el sector industrial se habla de que hay todo un proceso de acondicionamiento de instalaciones, sobre todo en el ramo automotriz, con normas dictadas desde los corporativos en Estados Unidos.

Las medidas de adecuación van desde los accesos, hasta las líneas de producción y los comedores, para garantizar sana distancia, y eliminar la posibilidad de contacto físico entre los trabajadores.

La gran duda es cuántos de los trabajadores tienen garantizada su permanencia en las industrias, pues se habla de que algunas a la par de los ajustes sanitarios preparan un recorte de personal.

Según se anticipó este lunes, la sede para la reunión semanal de los gobernadores del Noreste, la que corresponde al viernes de esta semana, será en Parras de la Fuente. No se ha confirmado hasta ahora si además de los mandatarios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, participarán los que se han venido sumando como Durango y Michoacán, y más recientemente Jalisco y Colima.

edelapena@infonor.com.mx