La ofensa que no le perdonó el ex presidente Calderón al profe Moreira - Por Francisco Treviño Granados

EL EX PRESIDENTE Felipe CALDERÓN publicó un libro de alrededor de 500 páginas en donde hace interesantes declaraciones sobre la vida pública en el país, y de la controversia que mantiene con el presidente López OBRADOR. Dicho libro apenas empieza a circular. Muchos se preguntan si ahí relata el episodio que tuvo con el ex gobernador, Humberto MOREIRA VALDEZ que por discrepancias, le quitó las participaciones federales, al grado que se tuvo que recurrir a préstamos federales. La ofensa que nunca perdonó el ex presidente es que en Saltillo, aparecieran bardas pintadas con la leyenda: “Tú te dejarías gobernar por un borracho”... TRIVIA: ¿Cuál es el instrumento más numeroso de cuatro cuerdas en un orquesta?... NO PIERDA de vista este comentario que publicó la columna TEMPLO MAYOR del periódico “Reforma” el día 14 de mayo del presente año. “Sobre todo sería bueno saber que provocó o qué escenario se prevé para considerar que la Guardia Nacional (con más de 70 mil elementos) resulta insuficiente para resolver la crisis de inseguridad. ALGUNOS EXPERTOS consideran que detrás de la decisión hay una grave preocupación de López Obrador porque con la otra crisis, la económica se ve en el horizonte no sólo más delincuencia, sino graves disturbios sociales. ¡Gulp!... NO OPINA, no interviene, en los problemas políticos que afectan al país, el Presidente del CEN del PRI, Alejandro MORENO, "El tal Alito", ni siquiera se reúne con los coordinadores del PRI en la Cámara de Senadores y Diputados, para proponer estrategias ante los planteamientos que provienen del Ejecutivo. De plano un cero a la izquierda... POR SU salud tan precaria, la madre de Adolfo Hitler pensó en abortar, pero el doctor la convenció para que le permitiera a su bebé nacer. Y mire la tragedia que hizo, la muerte de 6 millones de judíos... HOY CUMPLEN AÑOS: Ana María LEAL DE AMARANTE, Carlos VILLARREAL OCHOA, Jaime MÉNDEZ VIGATA -en Torreón-, Adalberto SANTOS BENAVIDES -en Monclova-, César ZAMORA SALAS, Julián PARRA IBARRA -en Torreón-, Claudia OLINDA MORÁN LERMA, Y Josefina FLORES JIMÉNEZ... EFEMÉRIDE: 19 de mayo de 1855. Se funda el poblado de Fuente cerca de Piedras Negras... EL ESTADIO de futbol más grande del mundo es el Rungrado Primero de Mayo en Corea del Norte. El segundo es el Yuva Bharati krirangan en la India. El tercero es el Maracaná, en Brasil, y el cuarto el Estadio Azteca, de México... ANTE LAS condiciones de sana distancia por la contingencia sanitaria por el Covid-19, la Escuela de Sistemas Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, realizará sus elecciones de Director a través del voto remoto, lo que marca un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que una elección se lleva a cabo de esa manera en la institución. El pasado 14 de mayo, el H. Consejo Universitario sesionó por primera vez en línea, aprobando la petición de la Escuela de Sistemas UT, para convocar a elección de nuevo director a través de un sistema de voto remoto, en el que participarán alrededor de 400 miembros de la comunidad del plantel en próximas fechas... HACE FALTA fijar posiciones por parte de los gobernadores de los estados en cuanto a lo que reciben de la Coordinación Fiscal. Se reúnen los Gobernadores de la Alianza del Noreste, los gobernadores de Acción Nacional y los de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero hay un frente común que ponga a pensar a la Federación sobre este tema. Al contrario mientras más se juntan, más les rebajan de participaciones federales... EL GOBIERNO DE COAHUILA a través de la Secretaría de Cultura (SC), presenta las actividades virtuales que se realizarán del 18 al 24 del presente mes con motivo de la conmemoración del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza. “Hemos programado charlas, lecturas, exposiciones, conferencias y recorridos, todos actividades virtuales”, dijo Ana Sofía García Camil, titular de la SC, “además, escucharemos pasajes carrancistas en voz de excelentes historiadores y cronistas de Coahuila”... COSAS DE HOMBRES Y MUJERES. ¿Cuál es la diferencia entre la amante y la esposa? 30 Kilos. ¿Cuál es la diferencia entre el amante y el esposo? 30 minutos. ¿Que es cuando el hombre está paralizado de la cintura para abajo? Invalidez. ¿Cómo te das cuenta que tu esposo está muerto? El sexo es el mismo, pero tú tienes el control remoto de la TV... LA ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL (AFG), tiene diversas promociones para que puedas regularizar tu situación de control vehicular. Javier DÍAZ GONZÁLEZ, administrador Fiscal del Estado, comentó que en la AFG, tiene para ti el programa “Acércate”, que brinda múltiples promociones en los Derechos de Control Vehicular. “Si tu vehículo está registrado en Coahuila y está al corriente en los pagos del Ejercicio Fiscal 2019, pero no está a tu nombre, aprovecha los estímulos del 100 por ciento en el costo de compra venta y el laminado al 50 por ciento de descuento y ¡ponlo a tu nombre!”, explicó Díaz González... TODAVÍA NADIE sabe cómo el ex regente del Distrito Federal, Miguel Ángel MANCERA, le ocultó a la población la existencia de cárteles de la droga en la capital del país e insistía que allá no habían llegado. Se fue y salió el montón de malandros que todavía siguen dando de que hablar. ¿Cuál era el fin, señor Senador?... CONTINÚA TRABAJANDO el Comité de Comercialización de Melón, donde el precio de la fruta se analiza diariamente comparando el precio de venta con las principales centrales de abasto de las principales ciudades del País, buscando siempre que la economía de quienes producen melón en la Comarca Lagunera no se vea afectada por intermediarios, informó José Luis FLORES MÉNDEZ, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado (SDR)... EL VENENO del escorpión, que se usa como analgésico, es el líquido más caro del mundo pues llega a costar 9 millones de dólares por litro... DEFINICIONES INESCRUTABLES: CICUTA: Liquido que le hicieron tomar a Sócrates, aprovechando que no sabía nada... SABÍA USTED: Que, Basado en datos de la Biblia, Isaac Newton pronostico el fin del mundo para el año 2060... LA FRASE IRREVERENTE: Es triste amar sin ser amado, pero es más triste acostarse sin haber cenado... RESPUESTA A TRIVIA: El violín. LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Si le llega "la guillotina" al senador Guadiana, se llevará de encuentro a su discípulo Reyes Flores Hurtado?... Y NOS leemos mañana. Que tenga Usted SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

franciscotrevinog@gmail.com

Facebook: @ftrevinogranadosg