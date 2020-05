Salve César, los heroicos sacrificados - Por Horacio Cárdenas Zardoni

Más de las películas y libros que de alguna narración histórica, recordamos aquella expresión de “Salve César, los que van a morir te saludan”. El escenario no podía ser menos hollywoodesco, el poderoso emperador de Roma enfundado en una toga blanca, capa roja, orlada la cabeza de una diadema con la apariencia de oro, saludando desde su balcón a los centuriones y legionarios que desfilaban frente a él para luego dirigirse a algún país remoto, o no tanto, con la intención de conquistarlo y anexarlo al imperio. Los soldados y sus comandantes, también perfectamente escenificados, con corazas metálicas o de cuero grabado, sus cascos, sus temibles espadas, marchando detrás de los carros de combate, todos ellos sabían a qué iban, a una guerra de la que podrían regresar triunfadores y dispuestos a gozar de la gloria, o por el contrario, donde podrían caer heridos o perecer a mano de algún bárbaro enemigo, a quien ninguna gracia le hacía eso de ser subyugado a Roma.

Todos vimos esas películas y se nos quedó grabada la frase, muy heróica en apariencia, de los valientes soldados que iban a la conquista con plena conciencia de que podían perder allá la vida, en aras de la expansión del imperio. La frasecita, que si se usaba o no, de si iban por amor a la patria o por la ambición de lo que pudieran obtener de botín de guerra, nos recuerda un poco o un mucho lo que está a punto de ocurrir en nuestro país, como ya ha venido pasando en otras naciones del mundo: los gobiernos han tomado la decisión de que ya es el momento de reactivar la economía, que en las distintas naciones se ha venido abajo estrepitosamente con diversos grados de impacto, pero nadie salió sin raspones. Esta reapertura implica terminar con las medidas de quedarse en casa, de no estar en sitios concurridos, y de mantener la distancia entre las personas.

Lo entendemos perfectamente, la discusión, luego de darle demasiadas vueltas en los cuarenta, cincuenta y más días que cada país se guardó, se decantó en la disyuntiva ¿la economía o la vida?, y bueno, presionados por las largas semanas de aislamiento, eso en lo personal, más la situación económica del conjunto social cada vez más crítica, condicionaron que los gobiernos asumieran que ya había sido suficiente de cuidar la vida de los individuos, y que había que voltear a ver qué se podía rescatar de la economía, a ver si todavía se puede hacer algo para resucitarla.

Definitivamente que no es nuestra pretensión cargarnos de este lado o aquel de la discusión, que como suelen ser todas las de esta índole, tiende a volverse demasiado radical, y a quienes se ubican en uno u otro extremo, a tomar posiciones irreconciliables. Lo que nos interesa a nosotros es dejar claro que respecto de este tema hay mucha hipocresía de parte de los tomadores de decisiones, quienes como el emperador romano que ve, orgulloso a más no poder, desfilar las legiones, perfectamente consciente de que él en lo personal, no corre ningún riesgo de ser herido o muerto, que al final de cuentas, la gloria es para Roma y su emperador, los otros no dejan de ser los mismos peones de siempre.

Que la gente que desde ya va a salir a su lugar de trabajo, donde según esto se habrán tomado todas las medidas de precaución para impedir un contagio, lo cierto es que claro que corren el riesgo. Sea en el sitio donde se desempeñan, en la planta, en donde toman sus alimentos o descanso, y sobre todo, en el traslado. Que si son de los afortunados que tienen un vehículo para ir solos, que bueno, pero si utilizan el transporte colectivo o el de empresa, pese a las medidas sanitizantes que se han adoptado, no hay ninguna garantía de que el coronavirus que alguien traiga consigo, no infecte a los demás.

Refiriéndonos a la hipocresía, no ha sido un caso, han sido muchos, en los que se da un ambiente de linchamiento por parte de la gente alrededor de quien resulta positivo y a quien se identifica como fuente del contagio. La coincidencia, que hemos oído lo mismo en Tlalnepantla que en Mexicali, que en Monclova y en Torreón, es que no, el contagio no fue aquí, viene de fuera… pues que sepamos, todos los contagios vienen de fuera, mientras no se desdiga o se confirme otra cosa, de Wuhan en China, de cómo llegó de allá hasta acá, es otro cuento. Escuchamos muchos testimonios aun de personal del sector salud, quienes pese a lo que saben, lo que estudiaron, su práctica diaria, salían con la misma historia, el contagio no se dio en el hospital, fue en alguna fiesta, en alguna reunión, nada que ver con lo de acá, donde todo ocurre con el máximo profesionalismo. Puede ser, pero una de las pocas cosas que se dan como perfectamente ciertas es que, puestos unos contra otros, los hospitales son más probable origen de contagio que cualquier otro sitio, por el simple hecho de allí están los enfermos o allí es a donde acuden a ver si están o no infectados.

Otro aspecto de la hipocresía es el rastreo de los pacientes, la permanente búsqueda del “paciente cero”, o del “paciente uno”, que desde luego que tiene que existir, sea el que se comió al murciélago, al que picó el mosco, el que se bañó en agua contaminada, lo que sea el medio de contagio, y una cosa es rastrear quien pudo ser el que contagió a tal persona o población, para comunicarle que es transmisor y que corre peligro, pero otra es lo dicho, que se le busque como culpable o responsable, cuando que casi nadie se contagiaría o contagiaría a los demás por su propio gusto, eso de buscar culpables para castigarlos o peor, habla mal de la consciencia que deberíamos tener como colectividad o hasta como especie.

Esto viene porque, a raíz de que se de la apertura de la economía, lo que han dado en llamar de manera un tanto pretenciosa “la nueva normalidad”, van a ocurrir, seguramente, más y más contagios, y por efecto de ellos, más y más fallecimientos. Ah, pero con los obreros de las fábricas y con los empleados de los negocios no va a suceder lo que con el personal médico y de enfermeras, a quienes en algunos sitios se destinaron hoteles u otras instalaciones para que allí pudieran descansar. No, los obreros y los empleados al terminar su turno regresarán a sus domicilios, y si ya van infectados, hay la probabilidad de que a su vez contagien a sus familiares, quienes se habían mantenido a salvo precisamente por mantenerse en confinamiento.

Como dijimos antes, no tenemos mayor cosa que abonar a una decisión ya tomada sobre un doloroso asunto imposible de zanjar, pero que quede claro que el sacrificio que se está pidiendo de los nuevos centuriones y legionarios debe merecer por lo menos el tratamiento que aquellos tenían, como gente que está dispuesta a lo que sea por los suyos y por la comunidad.

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila