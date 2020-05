Si no ayudan… que no estorben - Los políticos

DESDE QUE inició la pandemia en México derivada del Covid-19, el gobierno de la 4T, a través de la Secretaría de Salud Federal, que dirige JORGE ALCOCER VARELA, ha presentado una cantidad increíble de obstáculos para evitar que los gobiernos estatales y municipales, además de instancias particulares como laboratorios y hospitales, puedan intervenir en otorgar atención médica abierta a los pacientes contagiados de coronavirus.

TAL ES el nivel de control, que desde la Ciudad de México se han encargado las autoridades de la Secretaría de Salud de bloquear a los laboratorios privados para que no realicen pruebas de detección del Covid-19, pese a que la Federación no tiene capacidad de hacerlo.

LA IMPERTINENCIA es tan grave, que desde hace una semana la Cofepris se niega a liberar el permiso para que en el Hospital Universitario de Saltillo lleve a cabo la transfusión de plasma de pacientes recuperados a quienes están enfermos, a pesar que cumple con todos los requisitos.

FUNCIONARIOS DE la Ciudad de México saben que muchos lugares pueden hacer este procedimiento, pero reconocen que es instrucción “de arriba”, para que sólo se realicen a través del IMSS, institución que por cierto no puede salir avante con las graves carencias de insumos y medicamentos.

DISTRACTOR SACADO DE LA MANGA

CUANDO A nivel nacional, el líder interino de Morena, ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, propuso este lunes que el INEGI pueda “medir la concentración de la riqueza” de los habitantes del país, de inmediato se alzaron las voces de líderes de opinión contra semejante ocurrencia, que se antoja más como un distractor que Morena se está sacando de la manga para desviar la atención de todas las tonterías que --por decirlo en un tono amable-- anda diciendo y haciendo el presidente LÓPEZ OBRADOR, un día sí, y al siguiente también.

¿FISCALIZA MORENA BIENES EN SALTILLO?

Y MIENTRAS la “cortina de humo” se tendía a nivel nacional, en Saltillo, personas que se ostentan como militantes de este partido, están acudiendo a las colonias Valle Real y Los Pinos del norte de la ciudad.

AL LLEGAR, los presuntos militantes piden acceso a las viviendas y solicitan información que va desde cuántos viven en el lugar, cuántas habitaciones tienen, de quién es la casa y si hay adultos mayores.

LAS PREGUNTAS que aplican se parecen mucho a las de un censo, pero también preguntan si las casas tienen dueño. Todo esto, con el argumento de procurar el bienestar social y la lucha contra la desigualdad. Habremos de indagar con mayor profundidad, y abundaremos en el tema

TRASLADA RESPONSABILIDADES

ESTÍMULOS MENSUALES que van desde los 7 mil 705 hasta los 35 mil 959 pesos que se otorgan a los doctores en distintas ramas de la ciencia, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, es lo que el Conacyt pretende que éstos entreguen como donativo a la Federación para enfrentar la pandemia del Covid-19.

APENAS EL 3 de mayo se cumplió un año de que los Centros de Investigación recibieron el anuncio de un recorte presupuestal que afectó duramente el desempeño de las investigaciones, porque se les consideraba como una “clase privilegiada”, que incluso viajaba al extranjero a “turistear”.

PERO AHORA, a este grupo que “sufre las de Caín” para llegar a ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, a veces consiguiendo recursos propios para terminar sus investigaciones, se les pide que donen nada más y nada menos que dos o tres meses de sus estímulos, bien ganados por cierto; para que se atienda a los médicos que están en la primera línea del Covid-19, una responsabilidad que le compete al gobierno federal.

SIEMPRE HAY MANERA

QUIENES FESTEJARON en grande el Día del Maestro fueron los integrantes de la Sección 5 del SNTE, pues para no pasar desapercibido su festejo, tuvieron la idea de organizar un concurso a distancia denominado “Parrillero Fest 2020”.

LA DINÁMICA fue calificar por internet el mejor de los cortes, la técnica la apariencia, pues nadie sabe cómo fue que calificaron los jueces el sabor, ya que nadie pudo probar el resultado de lo cocinado en los asadores.

AUN ASÍ, el fin de semana los maestros no dejaron pasar por alto su celebración, y hay quienes aseguran que algunos grupos de maestros fueron superiores a las 10 personas, pero eso sí, para que no los regañaran, no salieron en la foto.