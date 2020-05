Una mula de siete cuartas - Dora Elizabeth Molina Guerrero

Al igual que le Día del Maestro pasó desapercibido en muchas partes, el octavo aniversario de la muerte del escritor Carlos Fuentes Macías, pasó sin pena y sin gloria en está ocasión de pandemia que sigue siendo nota de ocho en el medio periodístico mundial y en donde la sociedad poco a poco va retomando su nueva normalidad.

El círculo intelectual de México y del mundo entero extraña la presencia, la crítica y por lo tanto la pluma del inigualable Carlos Fuentes quien siempre tenía una opinión certera –en la que muchos podían estar de acuerdo o no, pero se escuchaba y respetaba en los principales ámbitos nacionales e internacionales-, de los acontecimientos que iban pasando en la literatura, sociedad, economía y política.

Alguno dicen que con Fuentes Macías se fue el resplandor de las letras mexicanas del Siglo 20 pues recuerdan es uno de los pilares más sólidos de la literatura de esos tiempos que marcó toda una época a través de su manera de ver la sociedad de mediados del siglo pasado en su obra La Región más transparente.

Misma que recibió la mejores criticas, nacionales y extranjeras, pero también otras que no son tan buenas, debido a que muchos escritores, lectores y académicos señalaron la dificultad de leer su obra debido a los largos y continuos textos en otros idiomas, como en francés por ejemplo.

Los estudiantes de la esa época señalaban que la obra de Carlos Fuentes era frívola y elitista debido a que para leerlo había que saber de idiomas y se les hacía rebuscado y complejo porque hacía dar vuelta a una página teniendo que consultar un traductor o un diccionario en francés que no muchos entendían.

Para otros –que no es precisamente una minoría- leer La Región más Transparente por ejemplo, era un privilegio y disfrutaban dar vueltas y vueltas paseando por las calles, familias, personajes y circunstancias de una época que parece vibran en cada uno de los renglones del texto.

A ocho años de distancia de la muerte del escritor, a sus lectores le hizo falta más Carlos Fuentes en todos los sentidos, la presencia de él y sus obras se les hizo rápida, corta y apasionante, siempre querían más del autor, lo creyeron inmortal, pero olvidaron que también era un ser humanos y por lo tanto su vida finita.

En noviembre de 2012 hubiera cumplido 84 años de vida, ya que nació un once del mencionado mes, pero fue precisamente el 15 de mayo, día del maestro cuando todo México y todo el mundo se enteró de la triste perdida para el ámbito intelectual -y para los que no lo somos también-, de las letras españolas, que deseaban más tiempo en esta vida con Carlos y ya no pudo ser.

Entre los textos más conocidos se encuentran, Terra Nostra, La muerte de Artemio Cruz y desde luego Gringo Viejo, mismo que fue llevado a la pantalla con gran éxito en su tiempo porque la crítica alabó la fuerza y lo actual de la historia, sin embargo para otros tantos el guion fue desaprovechado debido a que consideraron que le faltó profundidad narrativa al contexto de la obra.

Carlos Fuentes fue reconocido por su extraordinario trabajo en muchas ocasiones que le hicieron acreedor a premios como el denominado Miguel de Cervantes Saavedra, el Rómulo Gallegos, Xavier Villaurrutia, Princesa de Asturias de las letras, Alfonso Reyes y recibió la Orden Nacional al Mérito.

O sea ganó todos los premios existentes relacionados con la literatura española y con toda seguridad si la vida le diera oportunidad, hubiera sido nominado al Premio Nobel de Literatura, pues reunía todos los elementos para sumarse a esa distinción, pero desafortunadamente a ese talento mexicano le faltó tiempo.

