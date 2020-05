SIN LUGAR a dudas, la eventual modificación del Pacto Fiscal Federal tiene que pasar por una muy complicada ruta legislativa. En medio de una mayoría aplastante de Morena, la propuesta de los gobernadores del Noreste difícilmente pasaría en la Cámara de Diputados, y mucho menos en la revisión secundaria en las entidades federativas; no al menos en los estados con gobernadores emanados de Morena.

¡PERO!... NO todo está perdido, pues resulta ser que las disposiciones federales para que los estados tomen responsabilidades en seguridad, salud, educación y otros puntos de la agenda pública, tienen que ir respaldados económicamente por la Secretaría de Hacienda, y justamente ese es el camino legal por el que están optando los equipos jurídicos de los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

ASÍ PUES, en muy pocos días se emitirá un documento para exigir legalmente al gobierno federal que cumpla con el envío de recursos para las encomiendas entregadas a los estados, que si bien no obedece a la modificación del pacto federal, sí está encaminado a conminarlo al cumplimiento de su responsabilidad, y eso, sí puede prosperar en un juzgado.

ES CON esta acción el gobernador MIGUEL RIQUELME estaría jugando una de sus mejores cartas para retomar el postulado número uno de su campaña cuando apenas caminaba hacia la gubernatura: “A Coahuila, lo que le corresponde”.

GASTOS MÉDICOS MAYORES

EN EL marco del Día del Trabajo, el líder de la CTM en Coahuila, TERESO MEDINA RAMÍREZ, dio a conocer que la central obrera que representa va en busca de una nueva conquista laboral: una póliza colectiva de gastos médicos mayores para la clase trabajadora.

NO SE trata de renunciar al beneficio con que ya cuentan los trabajadores con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que quede claro. Pero si algo se evidenció con esta pandemia, es que existen muchas carencias y una debilidad de la institución que la pone en la orilla de un barranco, ante lo cual lo que se busca es una mayor protección para la clase trabajadora.

TODAVÍA NO se tienen los detalles finos de esta propuesta, y mucho menos se ha medido el impacto económico que representaría para las empresas de todo el país, pero la idea está en firme.

AHORA NADA más falta que al presidente LÓPEZ OBRADOR no le guste "el modito" y no vaya a querer interponerse el gobierno federal, pues con eso de que no le gusta que nadie “se lo brinque” como maceta en corredor, es capaz de evitar una mejora para la clase trabajadora del país.

VERGÜENZA INTERNACIONAL

ES POR demás lamentable la manera en la que se descubrió que el hijo de MANUEL BARTLETT lucra con la pandemia del coronavirus para enriquecerse, todavía más, a costa de la salud de los mexicanos, vendiendo "a precio de oro" los respiradores al IMSS.

PERO COMO dicen que para bailar tango se necesitan dos, ahora seguramente se tendrá que investigar a los funcionarios del Seguro Social involucrados en este vergonzoso acto de corrupción.

TODAVÍA FALTARÁ ver qué es lo que dirá el jefe de la nación en su próxima rueda de prensa, aunque la verdad es que no se espera nada extraordinario, pues eso de justificar las malas acciones de los integrantes de su gabinete es un sello que le distingue.

UN GRAN APOYO

DESPUÉS DE un tortuoso camino por los errores de funcionarios en la pasada administración estatal en el área de salud, y por la falta de recursos de la Federación que suspendió el Seguro Popular, finalmente hay luz al final del túnel en el Hospital Oncológico de Saltillo, pues ya se está instalando el acelerador lineal en el búnker que dará tratamiento a los pacientes con cáncer.

ESTE COSTOSO aparato estuvo guardado por más de tres años en una bodega de Ramos Arizpe, “secuestrado” incluso por los proveedores, pero afortunadamente ya avanza su colocación en el nuevo hospital.

EL ESFUERZO de la administración estatal de MIGUEL RIQUELME y la gestión del doctor ROBERTO BERNAL en la Secretaría de Salud han rendido buenos frutos, y pronto se podrán salvar muchas vidas de hombres, mujeres y niños que esperan con ansia este avance médico, que seguro será uno de los activos más importantes del sector público en materia de salud.

Y DE ABUSOS, NI HABLAR

ESTA POR demás claro que la Profeco ya no opera en Saltillo, pues esa delegación se trasladó a Torreón, y ahora la oficina que se quedó en la capital de Coahuila sólo está de adorno y ante la castración que sufrió, no pocos locales han aprovechado para vender a precio de oro cubrebocas, antibacteriales, mascarillas N-95 y hasta jabón antibacterial (y no sólo eso).

NADIE, NI un solo inspector, revisa o interviene para evitar esos abusos, y por ello vale la pena agradecer la actuación de algunos centros comerciales, que han decidido mantener precios razonables ante una necesidad apremiante de la población para resguardar su salud y solventar otra necesidades.

UNA VEZ más se demuestra que la sociedad organizada rebasa a los malos gobiernos.