¿Qué puedo hacer ante esta situación?

Ahora en esta cuarentena he visto a través de las redes sociales lo que la gente expresa, unos situaciones vanas y superfluas como “Tengo mis uñas horrorosas, no he podido ir a arreglarlas, tengo canas en mi cabello, ya perdió forma mi corte, extraño a mis amigas, quiero salir”, y hasta un niño que se hizo viral y la madre se ríe al pedirle su madre que se lave las manos y suelta una palabra altisonante y culpa a coronavirus.

He visto cómo la gente se ensaña con los trabajadores de la salud, al rociarles cloro y querer quitarlos del camino, al hacerles pintas en sus vehículos, poncharles las llantas a otros o hacer a un lado aquellos que tuvieron la desgracia de contagiarse.

También he visto cómo madres hacen videos culpando a las maestras por dejarles tanta tarea, cuando es la misma clase donde se hacen las actividades para tener una enseñanza, o maestras que hacen un reclamo a las madres que dicen no entender una multiplicación y manejarlo en tono de burla, sólo demuestra que no estamos capacitados para estar frente una situación así, y en vez de ver las oportunidades que esto nos ofrece y adaptarnos, muchos sacan el lado oscuro de su personalidad.

También he visto emprendedores que llorando pagan el último sueldo a sus empleados al no poder sostener la situación, viendo irse de las manos su más grande sueño, como a gente que no tiene ni para comer, o niños que al ver que su madre no tiene ni para comer y ellos intercambian sus juguetes por comida, o qué decir de gente desanimada al perder su trabajo.

O gente pensando y sacando su creatividad para poder hacer frente a esta situación, innovando su trabajo, otros aprovechando y dando el material más caro, como cubrebocas o guantes.

Sólo hay que pensar que esto es temporal, tantas veces que anduvimos en la calle conviviendo, viajando, paseando, que a veces ni a la familia le poníamos atención, ahora es un “estate quieto”, deja que el planeta respire, los animales disfruten de esa naturaleza que les hemos robado.

Podemos desarrollar aquellas habilidades que quizás no sabíamos que teníamos, como reparar aquello que llevaba años sin reponerse, quitar aquello que no servía porque ya no teníamos tiempo o dedicarme a la cocina y poder vender postres, o quizás ver las redes sociales para tomar cursos que me ayuden a crecer, y no sólo un cúmulo de chistes que se pueden hacer en “tik tok”.

Puede convivir con el ser anciano que vive en casa, apoyarlo, comunicarse, o con los hijos saber de sus sueños, ideales o qué esperan de un futuro. Grandes cosas están cambiando y ¿qué enseñanza obtengo de una cuarentena así? Comunicarme más, aprender a ser más paciente y tolerante y sobre todo entendí que puedo trabajar desde casa sin necesidad de trasladarme a una oficina.

Poder desarrollar otras habilidades como la negociación estando en casa. Y entender que cada cabeza es un mundo y dar gracias que tenemos un techo dónde vivir, qué vestir y sobre todo qué comer. ¡No hace falta más! Y en mi caso doy gracias a Dios por tener trabajo a pesar de esta cuarentena. ¡Hasta la próxima!