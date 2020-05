Raro laboratorio diagnosticó Covid a Osorio Chong

El senador Miguel Ángel Osorio Chong dio a conocer en Twitter que había dado positivo a la prueba de Covid-19 y que se quedaría en casa. Pero, nos comentan, nadie sabe cómo este poderoso personaje de la política optó para la prueba por un extraño laboratorio que tiene instalaciones en una populosa colonia al norte de la Ciudad de México. Ahí no para la cosa, nos dicen, porque los dueños del laboratorio se presentan por todas partes como familiares de la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Mientras que colaboradores cercanos de Osorio Chong advierten que se enteraron del resultado positivo de la prueba en el momento en que don Miguel Ángel subió el mensaje a su red social, doña Dolores rechaza tener familiares vinculados al laboratorio, con el dato de que el único familiar médico que tiene es su hermano José Luis, quien trabaja para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo resulta muy extraño en tiempos de pandemia, nos hacen ver.

LOS NÚMEROS DE MORENA Y LÓPEZ-GATELL

En la controversial relación que tiene el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, con los números, las estadísticas del contagio de coronavirus, nos dicen que ahora le quieren colgar otra medallita a San Hugo. Nos platican que todo indica que a los legisladores de Morena no les cuadraron las cifras para poder citar a su tan ansiado período extraordinario y cumplir rapidísimo con la misión que les impuso su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de darle el súper poder de modificar el presupuesto para afrontar los efectos negativos de la pandemia en la economía nacional. Así, ante el bloque que generó la oposición contra la iniciativa presidencial y la celebración de un período extra en el Congreso, los morenos decidieron meter reversa a la idea y echarle la culpa a las recomendaciones sanitarias de López-Gatell. Desde luego, nos mencionan, Morena tendrá como culpable del desistimiento al Covid y a las recomendaciones del famoso doctor, antes que darle la victoria a los grupos parlamentarios de oposición, que ahora sí sacaron la cabeza.

¿CÓMO SERÁ EL TRABAJO EN LA COMISIÓN PERMANENTE?

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, mencionó que los legisladores analizan la posibilidad de realizar sesiones de la Comisión Permanente por la vía remota. Es una alternativa, nos mencionan, ante la advertencia de que en las próximas dos semanas se presentará el pico de la epidemia de Covid. Sin embargo, doña Laura considera oportuno que el Poder Legislativo siga adelante con sesiones presenciales, porque la Permanente está integrada por 37 personas, margen permitido por las autoridades sanitarias de la Ciudad de México. Claro, nos comentan, los diputados y senadores de todos los partidos deberán mantener el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.

VOLADA EN LAS REDES SOCIALES

Vaya volada, así se llamaba antes a las fake news, difundida en redes sociales la noche de este jueves y la mañana del viernes. Nos cuentan que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo, se encuentra muy bien de salud y no ha estado enfermo en los últimos días. Esto después de que se mencionara que el también maestro había sido diagnosticado con coronavirus. "Nuestro coordinador se encuentra con buena salud, y no ha estado enfermo y no ha sido diagnosticado con Covid-19", nos dijeron los integrantes de MC.