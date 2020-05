Remontar la calificación de basura

Allí donde lo ve, el senador Armando Guadiana Tijerina se ha convertido en uno de los personajes más incómodos de la escena política actual. Guadiana es senador por mayoría, por el estado de Coahuila de Zaragoza, habiendo llegado a la Cámara de Senadores bajo el sello del Movimiento de Regeneración Nacional, el mismo partido del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y el mismo que mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Con esos antecedentes, era para que Guadiana, si así lo elegía, se dedicara a una vida descansada, gozando de su fuero, aprovechando las prebendas del cargo, capitalizando la influencia que no deja de tener un senador de la República, votando a favor de lo que se le pidiera u ordenara, y en contra de aquello que no conviniera al gran proyecto de nación que López Obrador ha denominado la Cuarta Transformación, dejando de lado cualquier complicación política y de cualquier tipo, pero no.

Recordará usted que Guadiana Tijerina fue uno de los personajes que más se hizo del rogar, cuando Andrés Manuel andaba recorriendo el territorio del país, buscando gente con capital político, y hay que decirlo con todas sus letras, también con capital económico, para acompañarlo en su aventura para hacerse no solo de la presidencia, que eso era cosa exclusivamente suya, sino del poder en México, ¿de cual poder?, de todo el que pudiera lograrse a través de procesos electorales, y pasados estos, todo el que estuviera a su alcance.

Guadiana había contendido por la gubernatura del Estado, no ganó pero no le había ido mal, y Morena le tenía echado el ojo para capitalizar su anterior campaña, los votos que pudiera lograr ahora, y que podía contar con que no fuera de esos candidatos que anduviera molestando al partido con que le enviara dinero, tenía todas las ventajas, excepto una, la de no decir que sí a todo, y si lo hacía, no era con la velocidad deseada. Total que más que decir que sí, dijo ¿porqué no?, la jugó y la ganó.

Y es allí donde las cosas comenzaron a ponerse complicadas, porque si lo que quería el presidente López Obrador, Morena, sus personeros en el senado, era alguien dócil, pues se equivocaron de todo a todo. Guadiana ha presentado puntos de acuerdo, ha planteado iniciativas, ha encabezado movimientos, algunos de los cuales van en contra de la política general de la Cuarta Transformación, otros chocan frontalmente con la no siempre clara ideología y cambiante discurso oficiales, rondando incluso terrenos peligrosamente neoliberales. Incluso se llegó a hablar de distanciamiento irreparable entre Guadiana y López Obrador, rumores que se zanjaron con la típica presencia del senador en una de tantas mañaneras, el abrazo cuando eso se podía. Hubo quien dijo que se preparaba la salida de Guadiana del senado para enviarlo a una embajada, lo cual no ocurrió ni se ha vuelto a mencionar.

De entre las cosas que Armando Guadiana Tijerina ha hecho propias, está la defensa de la industria minera del carbón en lo que, no tan curiosamente, es su centro de operaciones en su propio estado. Ni que decir que alguna fuerte incomodidad ha ocasionado en la Comisión Federal de Electricidad la continua presión para que esta antigua empresa paraestatal adquiera mineral a los productores de la Región Carbonífera.

Sí, porque mucha gente, políticos, empresarios, sindicatos, obreros, muchos son los que pueden ir a la CFE a exigir que se reactiven las compras suspendidas desde hace ya un par de años, salvo las simbólicas que cuando mucho liberan un poco la tensión, pero dejar a un senador de la República esperando, a un senador que además es del mismo partido, es un lujo que ni el dinosaurio Manuel Bartlett Díaz puede darse, así que de perdida hay que recibirlo, escucharlo, prometerle lo de rigor, y despacharlo, para que las cosas sigan como están.

Lo malo, para el sistema y para el gobierno, es que Guadiana tiene acceso a foro, a subirse a la tribuna de la Cámara de senadores para decir lo que considere que debe ser escuchado por los senadores, votado por el pleno, y si lo llegan a aprobar, a que se envíe a las partes correspondientes para su atención, en este caso particular, al poder ejecutivo, del que depende la empresa productiva del estado, la Comisión Federal de Electricidad.

En los últimos días Guadiana subió a la tribuna para hacer un planteamiento, a su juicio y del de muchos, de primer orden, a saber, que se exhortara al gobierno de la República a reactivar las fuentes de energía disponibles en el país, pues en su análisis, el gas natural comenzaría a escasear en el corto plazo, su precio se elevaría demasiado, y como es el energético primario más importante en la actualidad para la generación de energía eléctrica, se pondría en riesgo la planta productiva nacional. Conste que esto ocurrió días antes de que se desbarrancase el precio del petróleo en el mercado internacional, con lo que se podría quemar este combustible a costo de regalo, pero eso no cambia las cosas, el petróleo se recuperará y se estabilizará en algún momento, pero las razones aducidas por Guadiana seguirán siendo válidas.

Ni que decir que la iniciativa del senador por Coahuila no prosperó, y no lo hizo dentro del nuevo esquema que han estado utilizando para cuando se pone rejego, o no se incluye en el orden del día, o si se incluye y se vota, nadie vota por él, sepultando de esa manera cuestiones importantes, pero que no están en la agenda o en el ánimo de la 4T y de sus personeros en el senado. Pero Guadiana tenía y tiene razón, México no es autosuficiente en gas, no lo somos por la desidia burocrática que data de un siglo, y sin embargo somos dependientes de él para generar electricidad, ¿de donde sale el gas que quemamos?, ah pues fácil, lo importamos de sus productores estadounidenses, al precio que quieran vendérnoslo, a veces barato, a veces no tanto y eventualmente caro.

Entre tanto, los grandes proyectos energéticos que pudieran darnos independencia en ese ámbito, duermen el sueño de los justos, pero déjese de eso, de habérsele dado para adelante a la propuesta de Guadiana esto hubiera sido un elemento fundamental para que la CFE salga de su apática modorra respecto a la compra de carbón, que ahora con la pandemia, puede incluso justificarse con que se está usando menos electricidad por la planta productiva que se halla trabajando solo parcialmente. ¿para qué comprar carbón que no se va a quemar, que no hay donde almacenar, si no hay demanda de luz?, el tema de la Carbonífera ha pasado a un plano muy secundario, y sin embargo a nosotros los coahuilenses nos afecta todavía más, cada día que pasa. Guadiana lo intentó, no funcionó, ya veremos a la siguiente, más violenta, si hacen caso.