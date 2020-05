Índice - Por Eduardo J. De La Peña

Al canciller Marcelo Ebrard lo traen tan ocupado en tareas ajenas a su función, como las compras de emergencia para que las instituciones de Salud que no se prepararon con tiempo le puedan hacer frente a la contingencia sanitaria, o planchar acuerdos con sectores de los que se requiere ayuda, como los hospitales privados; y al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, lo tienen confinado, incluso desde antes del coronavirus, entonces seguramente ninguno de los dos se enteró de la amenaza que este martes lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump dijo que su país debería acabar con los acuerdos comerciales que abren la frontera a la importación de ganado.

Es la solución que se le ocurre a Trump ante la situación que están afrontando los ganaderos de su país, a los que se les están acumulando los inventarios. Sin embargo esa situación no se debe a la competencia de las importaciones, sino al desplome en la capacidad de procesamiento de las empacadoras, que se vieron seriamente afectadas por la contingencia al tener que enviar a casa a muchos de sus trabajadores, ya sea porque se contagiaron de coronavirus o porque eran vulnerables y había que aislarlos.

Pero ya sabemos que el presidente del vecino país no se guía por la razón, sino por las emociones, y si ya se le puso que las importaciones no le convienen a Estados Unidos, no será sencillo sacarlo del tema.

Antes de que se complique más el asunto, autoridades y productores deben buscar una estrategia, pues la exportación de ganado no es un negocio menor para México, en el que participan cerca de veinte entidades.

En 2019 se estimó que las exportaciones mexicanas de ganado generaron cerca de doce mil millones de pesos. Coahuila fue el quinto estado que más cabezas exportó, más de 70 mil, lo cual genera alrededor de 600 millones de pesos.

Entonces aquí también se deben encender las luces de alarma para el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, y para el presidente de la Asociación Ganadera en la entidad, el saltillense Joaquín Arizpe Dávila.

La sequía que se ha prolongado ya por varios meses trae en apuros a los ganaderos que deben comprar suplemento alimenticio, pagando además altos costos de flete, y ahora se suma esta amenaza.

Quien parece no se resigna a estar alejado de los reflectores es el hotelero Héctor Horacio Dávila. Este martes citó a conferencia de prensa para protestar por la limitante que, asegura, se estableció para que los hoteles operen únicamente al veinticinco por ciento de su capacidad, asegurando que para alcanzar el punto de equilibrio en la operación necesitan una ocupación mínima del treinta por ciento.

El caso es que los lineamientos que dieron a conocer las autoridades estatales la semana anterior, la única limitación para los hoteles es que den servicio exclusivamente servicio de hospedaje, evitando áreas comunes, e incluso lo podían hacer desde la fase cero.

La limitación al veinticinco por ciento se estableció para restaurantes, no para la hotelería. ¿De dónde surge entonces la molestia de Dávila Rodríguez?

También la emprendió contra la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, pues además de cuestionar su conocimiento en el área, dijo que no ha tenido contacto con el sector.

Y sí, si uno revisa las redes sociales puede reconstruir las actividades que en las últimas semanas ha tenido la ex diputada y podrá confirmar que no se ha reunido, o al menos no lo ha hecho público, con Héctor Horacio, pero en lo que va de mayo ha tenido más de diez reuniones con representantes de la industria turística.

Ya sea de manera virtual, o presencial, la secretaria de Turismo ha estado con los restauranteros, los vitivinicultores, representantes de las Oficinas de Convenciones y Visitantes, directores del ramo en los Pueblos Mágicos, alcaldes, y organizadores de eventos.

Quizá que no se convoque a Dávila Rodríguez tiene más que ver con el conflicto que traen los propios hoteleros sobre cuál es realmente la agrupación que los representa y la dirigencia reconocida en la entidad.

La verdad no cabe la queja, si a algún sector ha respaldado el gobierno estatal en esta contingencia es al turístico.

Hasta el 22 de junio se mantendrán las restricciones en el tránsito fronterizo entre México y Estados Unidos, limitado actualmente a operaciones comerciales y asuntos urgentes o esenciales, es decir prohibido el turismo y las compras individuales.

Se completarán tres meses en que estuvo vigente esa medida. Será interesante conocer si esto se refleja positivamente en el comercio local ahora que ya pueden retomar actividades y abrir sus puertas.

edelapena@infonor.com.mx