La ciencia no se ve como un mecanismo de desarrollo en México - Por Fernando Fuentes

“México tiene y ha acumulado en los últimos 40 años una infraestructura importante en la generación de doctores y científicos, no es despreciable la cantidad con la que cuenta el país, pero lo que no tenemos es una política de Estado en relación a la Ciencia y Tecnología, cuando llega López Obrador a la Presidencia de la Republica quienes lo apoyamos en su candidatura, votamos por él, le hicimos incluso campaña con los amigos, familiares para impulsar su voto, fuimos los científicos del país, creímos que la 4T iba ser el despegue de la ciencia, y no ha sido así, hoy creó que muchos de nosotros estamos decepcionados, el propio Conacyt no está entendiendo la importancia de la ciencia”, así lo afirmó el científico Luis Niño De Rivera y Oyarzabal, doctor en ciencia.

“Ahora en el momento en el que vivimos una guerra bacteriológica, véase la contradicción del presidente saca al ejército a las calles militarizando al país, cuando lo que se tendría que hacer es una estrategia muy fuerte la de crear un Ejército de Científicos buscando soluciones contra el enemigo bacteriológico que puso de cabeza al mundo”

México no Cuenta con la infraestructura para hacer vacunas aunque tiene gente muy capacidad para poderlo hacer. Esa contracción que enfrenta hoy la 4T, ya es solo de la 4T, ya no es del neoliberalismo como se califica, hoy la responsabilidad de López Obrador es enfrentar una realidad o se crea un sistema de ciencia poderoso para que con la innovación, la ciencia básica y la aplicada se apoye lo que se tenga que apoyar, para al desarrollo de empresas nuevas, que fortalezca la economía y defienda la salud de los mexicanos o simplemente vamos a estar postrados” expresó en exclusiva el ingeniero Niño de Rivera y Oyarzabal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN-1)

“Lo que ya viene en futuro inmediato, si la vacuna sale en junio o julio México será uno de los países que estará formadito ¿a ver quién le quiere dar la vacuna y cuanto nos va a costar? Cuando en este momento lo que se tenía que estar haciendo ya, tomar a los científicos más calificados que tiene el país para que trabajen en la producción de la vacuna mexicana”

Yo quiero hacer una crítica fuerte en contra del Cofepris, si los médicos del ABC están haciendo un esfuerzo por procesar las muestras de pacientes que han tenido coronavirus, la respuesta de esta institución no puede ser que “no se cumplen con los protocolos”, hay que hacer lo que se tenga que hacer, para que el esfuerzo del suero si este pudiera ser un camino de solución se apoyé, y se apoyé cualquier esfuerzo, lo que no está pasando en este país es que se vea a la ciencia como el mecanismo de desarrollo”

“Hoy lo que estamos enfrentando (coronavirus) nos tiene de rodillas, incluso a EU, ante un enemigo que solo se le puede vencer si se le conoce, y se le domina, a partir de esa dominación se le puede combatir, y quien lo puede hacer es la ciencia y el conocimiento, no va ser la política ni las armas del ejército, van a ser las almas del pensamiento de la ciencia que desarrollen los antígenos y las vacunas que se requieran para poder proteger a la gente de este virus y de los que vienen”

“El presidente de la republica debiese entender que él no puede dictar la política científica del país e incluso ni el propio Conacyt lo puede hacer, ellos tienen la responsabilidad de dar los planteamientos generales de una política de estado, que se tiene que discutir en las cámaras (diputados y senadores) para que independientemente de quien sea el presidente, México tenga una política de estado en Ciencia, Tecnología y Salud a largo plazo y que además que obligue a que la riqueza del país, que una parte de ella se ponga obligatoriamente para el desarrollo de la ciencia y la tecnología” concluyó el ingeniero el Comunicación y Electrónica de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Luis Niño de Rivera y Oyarzabal.

