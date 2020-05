Piden elecciones de Director en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC - Por Francisco Treviño Granados

ANTE LA propuesta del encargado del partido político MORENA, Alfonso RAMÍREZ CUELLAR, para que el Inegi debe entrar a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, el diputado federal, Rubén MOREIRA VALDEZ, lo calificó como un distractor cuya propuesta es improcedente. La exdiputada federal, Mary Thelma GUAJARDO, fue más contundente: “Es mi amigo, pero esta pendejo”... TRIVIA: ¿Qué parte de los tesoros encontrados en el Nuevo Mundo reclamó Colón?... EL PASADO 3 de abril del presente año, concluyó el periodo como Director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC de Francisco YÁÑEZ ARMIJO, por lo tanto, el maestro y secretario general de la Delegación Sindical de dicha facultad, Baltazar GUERRERO GARCÍA, le envió una carta al rector Salvador HERNÁNDEZ VÉLEZ, haciéndole saber sobre la necesidad de que se cumplan los estatutos y se convoque a la elección del nuevo Director... UNA DAMA entra a una farmacia y le pide al farmacéutico: Por favor quisiera comprar arsénico. Como el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustancia. ¿Y para que querría la señora comprar arsénico? -Para matar a mi marido. -¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo. -La mujer sin decir palabra abre la bolsa y saca una fotografía del marido haciendo el amor con la esposa del farmacéutico. -¡Mil disculpas!- dice el farmacéutico- no sabía que usted tenía la receta... HUBO CAMBIOS en la hora nacional, todo hace indicar que metió la mano el subsecretario de Gobernación, Ricardo PERALTA y pusieron a Marisela y Pepe. Ella con voz de animadora de espectáculos “Chicharroneros” y el con voz de actor de telenovelas. Como se extraña a los anteriores, ya no se diga la calidad del contenido... EL CABO de Hornos en la Tierra del Fuego, en Chile, no tiene ese nombre porque haya hornos ahí. Viene del término “Hoorn” (cuerno). O sea, que es el Cabo del Cuerno... HOY SE FESTEJAN: Carlos GARCÍA LEOS, Ramón GARCÍA FLORES, Marissa DE LA ROSA GARCÍA, Jesús DE LEÓN TELLO, Ma. De La Luz PEÑA DE FUENTES, Juan José MORENO CHÁVEZ -en Nadadores-, Misael MOLINA CHACON -en Matamoros-, y Vicente ALDAPE GONZÁLEZ -en Arteaga-... UN TIPO está mirando la tele con su novia en su casa de esta, y de repente se va la electricidad, la novia ante el suceso le dice: ¡Gordo, aprovecha! -Y el tipo se lleva la Tele... HAY CONDUCTORES de Radio y TV que los desborda la fama y la petulancia, además que los arrastra la vanidad, y son tan engreídos que se les olvida que no son los dueños de los medios y por ese motivo van perdiendo audiencias, y el público los deja de ver o escuchar, un ejemplo fue Pedro FERRIZ DE CON. Actualmente Joaquín LÓPEZ DÓRIGA insiste más en mencionar las difusoras nacionales e internacionales que transmiten su programa y su agencia de noticias donde ofrece enviar y transmitir boletines... LOS BEBÉS nacen con dos temores. De caer y a los ruidos muy altos. Todos los demás miedos los van aprendiendo en su entorno y su cultura al crecer... YA SE va el obispo Raúl VERA, llegó a la edad del retiro. Hay quien lo ubica a su regreso en Chiapas donde fue segundo del Obispo -Comandante- Samuel RUIZ... VENÍA UN sacerdote lleno de arroz hasta en los anteojos.¿Dónde fue la boda, padre? -Que boda ni que demonio, me vomitó un chino… DEFINICIONES INESCRUTABLES: COMEDIA: Genero que cultiva los gobiernos, dejándole el drama a la gente... LA FRASE IRREVERENTE: El espejo es el único que puede decirle sus verdades a una mujer sin correr riesgos... SABÍA USTED: Que, la corona de los emperadores romanos era de Laurel... RESPUESTA A TRIVIA: Un diezmo... LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Hasta cuándo autorizara la CFE la compra de carbón en la Región Carbonífera y que le rezan a todos los santos?... Y NOS leemos mañana. Que tenga usted SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te ama.

