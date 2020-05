Una mula de siete cuartas - Por Dora Elizabeth Molina Guerrero

Ya parezco disco rayado, como decíamos antes cuando había discos, o UCB con virus como dicen los chavos de hoy, pero tal y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no debemos bajar la guardia y dejar a un lado los protocolos de apoyo en contra del famosísimo Covid 19, porque no ha bajado el número de contagios.

Pese a las recomendaciones del gobierno federal y desde luego de las autoridades de salud, en Saltillo –cuando menos-, se ha visto un relajamiento en la población en general, y es que la autorización oficial para que se reactiven algunos sectores económicos, abrió la expectativa para que la población que estaba confinada a quedarse en su casa, se sintiera autorizada también a iniciar su salida.

Es por eso que en esta ciudad capital se observa nuevamente una gran cantidad de conductores como antes de la adopción de las medidas de quedarse en casa, sobre todo para aquellos que no tenían necesidad urgente como es el caso de los trabajadores de la salud, proveedores de alimentos y otros muchos oficios.

También se puede observar en la calle mucha gente caminando con cubre bocas y sin él también, y lo que es peor sin guardar la sana distancia que sigue siendo una de las principales observaciones, o prohibiciones casi- casi de las autoridades sanitarias, por aquellos de los estornudos, o trasmisión de fluidos.

La gente no ha entendido desafortunadamente que el coronavirus no desaparece de la faz de la tierra por decreto presidencial o porque ya llegó la fecha obligada para reactivas la economía del estado, país o del mundo, por el contrario es un bicho oportunista que se vale precisamente del desacato de las medidas preventivas.

Más aún si las condiciones del cuerpo que lo recibe no se encuentran al cien por ciento saludables, que es cuando la situación se torna grave dada precisamente al oportunismo del virus que ataca principalmente los sistemas respiratorios de quienes hemos tenido la desgracias de ser contaminados.

Y aunque la nueva realidad de convivencia de los humanos es seguir con el protocolo que nos ha enseñado está pandemia, no hay que bajar la guardia y pensar que porque el gobierno federal ya dio luz verde en el semáforo oficial para que en algunos municipios se vuelva a la cotidianidad ya no hay peligro.

Por el contrario el peligro para todos aumenta en el momento que se viole la sana distancia, se ignore el protocolo de la tos y el estornudo y desde luego que es importantísimo el lavado de manos, tal y como nos lo han enseñado las autoridades sanitarias y los medios de comunicación.

Por otra parte déjenme que les platique los que están encantados de la vida con la fuerte lluvia que ayer por la tarde cayó en Saltillo, son mis amigos con los que a diario tomo café, aunque todavía lo hacemos vía sky pee, pues cuando menos prometió y cumplió – la lluvia- con una noche fresca.

Y es que los calores han estado picantes, secos y contaminados, patrocinados por el señor sol, -así le decía Juan Gabriel y hasta le compuso una canción- que no da tregua alguna, una razón más para que aquellos que no tienen para qué salir se queden en casa el mayor tiempo posible.

Los que no dejan de asolearse, mojarse y demás es aquel personal que conforman los filtros de seguridad municipal, quienes no dejan de recomendar a los conductores el uso de cubre bocas y que el número de personas dentro del auto no pase de dos, sin embargo, al parecer hacen falta radicalizar acciones, ya que hay mucha gente que sigue sin entender y sabe que no pasa nada si lleva a toda la familia, unos sobre otros, invadiendo lugar y lo que sigue siendo peor, sin cubre bocas.

