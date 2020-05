Una normalidad alternativa o la nueva normalidad - Por Manuel Fragoso Álvarez

Cuando escuchamos la palabra “normal” regularmente arqueamos las cejas en señal de ¿Qué onda? O sea, what o que pex, porque normal, normal como diría el conejo de Alicia ¿”Quién decide qué es lo que es apropiado o normal”? por ejemplo, dice él mismo ¿”Y si alguien decidiese que lo apropiado es ponerse un salmón en la cabeza lo usarías? o sí yo mismo hiciera mi mundo todo sería un disparate, porque todo sería lo que no es, y entonces al revés, lo que es, no sería y lo que no podría ser si sería”. Alicia en el País de las Maravillas.

Entonces, ¿Qué es lo normal? La palabra viene del término latino normalis, y dicho concepto se refiere a aquello que se encuentra en un estado al que se lo considera como natural. O también se puede describir como lo que actúa como regla o modelo.

Para la psicología, lo normal se aplica a quien no revela una diferencia importante respecto a los demás. Sin olvidar que todos los seres vivos presentan diferencias entre sí. Por eso, al utilizar el concepto de “normal” pues es entrar en la subjetividad.

Para Sigmund Freud, el llamado Padre del psicoanálisis, una persona normal es una persona con conducta que no riñe con su realidad, sino que la enfrentarla y logra transformarla con las herramientas que posee. Aquellos que no poseen esta característica de “normal” pues entonces son individuos con algún trastorno emocional, como alguna neurosis.

Y partimos de lo anterior, o sea tratar de entender lo que significa “normal” por la nueva forma en que tendremos que vivir, de acuerdo a las palabras del presidente, ahora después de este virus que nos mata, todos (sobre) viviremos en una “nueva normalidad”, y ésta será de la siguiente manera: “Se retorna a las actividades cotidianas como el regreso de estudiantes a las aulas, la posibilidad de salir de casa, la apertura de comercios, entre otros, bajo las medidas sanitarias que establezcan las autoridades, ya que podría haber un rebrote de contagios, puesto que aún no se ha encontrado una vacuna o una cura para el Covid-19”.

Pero todos sabemos que ya nada será igual y que “cuando esto termine” (la nueva frase de moda) vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida en forma muy drástica, toda vez que tenderemos que cambiar nuestras rutinas que hasta antes del virus, habían sido “normal”. Dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, que después de esta pandemia, “Sobrevivir se convertirá en algo absoluto, y será como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”

Por lo pronto la Guardia Nacional patrulla nuestras ciudades, perdemos nuestras libertades en pro de una falsa seguridad por una histeria colectiva. Hemos visto como mueren los más pobres y desprotegidos hasta en países de primer mundo como los estados unidos, por una falta de medicina social, este virus ha marcado cruelmente las diferencias sociales. Esta pandemia pone de relieve los graves problemas sociales que hay en el mundo, así como mueren los más desprotegidos en Estados Unidos, en Francia enferman y mueren los trabajadores más pobres, los inmigrantes en las grandes ciudades.

El trabajo en casa no lo pueden realizar los trabajadores de limpieza, los obreros, los empleados de los grandes supermercados que no cerraron sus puertas, esto no es solamente un problema de salud, sino social. Los grandes capitales se alimentan de nuestro miedo y los líderes mesiánicos llevan agua a su molino, declaran el estado de emergencia y lo convierte en una “situación normal”. Con esto vamos derecho a una vigilancia mundial, seremos observados como “conejillos de indias” por esas grandes corporaciones, tanto por nuestros teléfonos inteligentes como por una vigilancia digital. Según Naomi Klein, “el shock es un momento favorable para la instalación de un nuevo sistema de reglas. El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro cuerpo, mente y estado de salud”.

Tuvimos miedo, lo tenemos aún, y la amenaza siempre presente de una nueva cuarentena, limitará permanentemente nuestra libertad, el miedo y la incertidumbre serán nuestros sempiternos acompañantes y tendremos que aprender a vivir con ellos por el resto de nuestras vidas. Ir al cine, a una reunión familiar, a comer a un restaurante, asistir a un concierto, al teatro, a un festival, a los estadios ya sea de futbol o beisbol, saludar a una persona de “beso” o simplemente abrazarla, nuestro cerebro nos mandará una señal de advertencia que nos dirá; ¡peligro! Porque tenemos miedo a enfermarnos y por supuesto a morir, ya lo dijo el filósofo cordobés, Séneca, nada es tan cierto como la muerte, y Agustín de Hipona lo reafirma con su frase; “todo es incierto; sólo la muerte es cierta”.

Este virus nos ha hecho que sacrifiquemos mucho de lo que hace que valga la pena vivir, reunirnos con los amigos o con la familia, viajar, ver a nuestros ancianos y cuidarlos, la cercanía de quienes amamos. Usamos máscaras protectoras que nos ocultan el miedo y la sonrisa.

Pese a que muchos hablan de la solidaridad actual, en una sociedad del conflicto, el hombre se volverá más egoísta e individualista y olvidémonos de que sea más respetuoso con la naturaleza, todo volverá a ser igual y el ser humano, seguirá siendo un virus que infecta nuestro planeta.

No aprendimos nada con lo sucedido, lamentablemente no se pueden reconciliar los intereses de los individuos para que esta sociedad funcione mejor, y todo seguirá igual, todo.