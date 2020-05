El amigo de los empresarios en el gabinete - Bajo reserva

Lo que nadie en el actual gabinete había logrado, lo logró ayer miércoles el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Don Miguel informó anoche que el presidente dio marcha atrás y que vuelven los fines de semana largos para impulsar el turismo interno ante la contingencia. Los puentes, o fines de semana largos, habían sido borrados por la 4T con el fin de recuperar la memoria histórica de cada efeméride. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que a él no le gustaba esa práctica, que fue adoptada durante el "período neoliberal". Pues bien, el presidente cedió, lo que no es poca cosa, y autorizó al funcionario dar a conocer que los puentes regresarán como medida de reactivación. "A viajar por México, a comprar artesanía... El sector privado ha sido, es, y seguirá siendo la parte fundamental para detonar la economía", dijo Torruco. Será que el secretario salió por cuenta propia a mostrar un poco de empatía con los empresarios, en momentos en los que este oficio no es muy bien visto en Palacio Nacional o se tratará de un embajador del Presidente para buscar limar asperezas con la IP.

AMLO HARÁ HOME OFFICE

Nos comentan que, con tal de que ya inicien los trabajos de construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a sacrificarse y no viajar al sureste mexicano para dar el banderazo de inicio de las obras, y en cambio, gracias a la tecnología, darlo de manera virtual desde Palacio Nacional. Ayer miércoles el mandatario dijo que si la Secretaría de Salud no le da autorización para ir al sur del país, no viajaría a estas entidades, pero si se la dan viajaría por tierra y no por aire. "Me gustaría dar el banderazo al tren maya el 30 y 31, creo que sábado, domingo de la próxima semana, sino una semana después. Va a depender de lo que me recomienden los médicos. De todas maneras, cuidando todas las medidas sanitarias. Tengo que prepararme porque es muy probable que cuando reinicie me traslade por carretera, aunque tarde un poco más, para cuidarnos, para dar el buen ejemplo", dijo. En la Presidencia de la República nos dicen que, sea como sea, en dos semanas el presidente López estará ondeando la bandera de inicio de las obras de uno de sus proyectos insignia, ya sea desde las calurosas tierras del sur de México, o de manera virtual, desde su oficina. Es decir, el Presidente haría home office.

FÉLIX SALGADO: A LA PANDEMIA, CAMPAÑA

Ahora que el mundo busca su reinvención, el senador Félix Salgado Macedonio pide licencia al escaño y se va, nada menos que a cuidar el venero de votos en su estado, Guerrero, con la mirada puesta en llegar a la gubernatura en 2021. Aunque pidió licencia indefinida al escaño, el hecho, nos dicen, es que su tarea, en junio y julio, será ir de Enlace de Salud con las comunidades de Guerrero, es decir, un encargo del Ejecutivo Federal, del cual saltaría de regreso al Senado, donde preside la Comisión de Defensa Nacional. Ir a servir a contagiados y grupos vulnerables, comentan en la oposición, tiene su mérito, aunque también es de una gran ayuda para la promoción de su imagen política, en momentos en los que se ve como héroes a los que auxilian a los afectados por el coronavirus. Sólo un detalle: don Félix tendrá que esperar a una sesión presencial de la Comisión permanente que pueda votar su petición, y entonces lanzarse a ayudar enfermos, y de paso, iniciar su campaña por la gubernatura. Si la vida de te da pandemias, haz campaña.

ANA GABRIELA GUEVARA LE CORRE A LA TRANSPARENCIA

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, tendrá que comparecer, aunque sea de manera virtual ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Nos cuentan que este órgano legislativo llamará a cuentas a la medallista olímpica para conocer la ejecución del presupuesto de 2019 asignado a la dependencia a su cargo. Esto después de las observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Doña Ana, nos dicen, deberá explicar cómo reorientará los recursos que la Conade tenía proyectados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que fueron aplazados a causa de la contingencia sanitaria. Cabe mencionar que el presidente de esta instancia legislativa, Ernesto Vargas Contreras, informó que esta solicitud se ha realizado varias veces, sin embargo, "la titular no ha atendido al llamado". Como buena corredora, Guevara, sale disparada cuando de dar cuentas se trata.