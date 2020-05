El lenguaje secreto de las mujeres, que quieren decir cuando dicen sí - Por Francisco Treviño Granados

QUIEN YA se incorporó a la Procuraduría de Justicia o Fiscalía General del Estado fue el destacado panista, José Guadalupe MARTÍNEZ VALERO, quien tendrá a su mando la Dirección de Medios Alternativos. Tiene una carrera como representante del PAN en los Tribunales Electorales... TRIVIA: ¿Qué dedo de la mano se cortan los japoneses de la secta yakuza?... CON UN desconocimiento total de la infraestructura médica del IMSS, su director general Zoé ROBLEDO ABURTO no acaba de convencer. Un político en el mundo de la Medicina ha sido un retroceso... LA MADRE Teresa de Calcuta fue una religiosa y misionera, de origen albanés y nacionalizada india. Su nombre real fue Agnes (Inés) Gonxa Bojaxhiu. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1979... AL PARECER se suicidó Álvaro ECHEVERRÍA ZUNO, hijo del ex presidente Luis ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, quien estuvo casado con Rosa Luz ALEGRÍA que fue Secretaria de Turismo, en el régimen de José LÓPEZ PORTILLO y luego su “amiga” por algún tiempo. Según trasciende, ella sufre de un desorden emocional y está internada en un hospital psiquiátrico fuera de la Ciudad de México. Don Luis todavía vive y acaba de cumplir 96 años de edad... SI LAS mujeres dicen… No, significa “Si”. Si, significa “No”. Tal vez significa, “Lo siento”. Pero… significa. “Lo volveré hacer igual”. Decide tú, significa. “pero haz lo que yo diga”. Eres libre de hacer lo que quieras, significa. “Pero la pagarás muy caro, cabrón”. No, no estoy molesta, significa. “¡Imbécil! por supuesto que estoy recontramolesta”. ¿Te estas durmiendo? Significa. ¡No te duermas! Esta noche estas muy cariñoso. Significa “No tengo ganas de hacer el amor”. ¿Estoy Gorda? Significa. “Dime que estoy buenísima”. ¿Me amas? Significa. “Te voy a pedir algo”. ¿Qué tanto? Significa. ¿Y cuesta mucho?... HOY CUMPLEN AÑOS: Lauro CORTÉZ HERNÁNDEZ, Óscar PIMENTEL GONZÁLEZ, José Eduardo GARCÍA MARTÍNEZ, Fabiola GARCÍA CEPEDA, Gustavo ESPINOZA PADRÓN, Yadira CIENFUEGOS IBARRA, Bertha Alicia REYES MORALES -en Torreón-, y José Luis CASTILLO DÁVILA... EL CREADOR del Concierto de Aranjuez (1939) para guitarra y orquestas, fue el maestro Joaquín Rodríguez (1901-1999), el cual quedó ciego a los 5 años por una enfermedad... LA LLAMADA que se recibió en la redacción del periódico capitalino “Reforma” en donde les avisaban que iban a “volar” dicho periódico si seguían atacando al presidente López OBRADOR, fue detectada de un teléfono de Baja California... POR PRIMERA vez la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, elegirá Director en la Escuela de Sistemas a través del voto vía Internet de los 31 consejeros. Los candidatos han presentado su plan de trabajo a través de la plataforma electoral… DOS SECRETARIAS suben al ascensor y el ascensorista les pregunta a ambas. ¿A cuál piso? -Y una de ellas le responde rápidamente: ¡A mi amiga! Porque yo ya tengo marido... POCO O casi nada se sabe de la lagunera que es la representante del Gobierno del Estado, en la Ciudad de México. La esta pasando “bien padre” seguramente... A LA reunión que realizan los cardenales para elegir a un Papa, se le llama “Cónclave” porque la hacen a puerta cerrada. Esta palabra significa “Con llave o bajo llave”... EN PROMESA quedó la desaparición de las 10 subsecretarías que anunció el presidente López OBRADOR y que puso a temblar a muchos. Finalmente ha guardado silencio sobre este tema... DEFINICIONES INESCRUTABLES: COLEGA, alguien a quien se llama a última hora para que a él también le echen la culpa... SABÍA USTED: Que la compañía londinense de hule patentó en 1845 la liga... RESPUESTA A TRIVIA: El meñique... LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Cuántas fraternidades lésbico-gay existen en Saltillo?... Y NOS leemos mañana, que tenga usted SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe. Dios te Ama.

