Nueva ¿y mejor? normalidad - Por Eduardo J. De La Peña

Quizá sea una leyenda urbana, o tal vez sea en realidad la historia de una pareja saltillense. Se cuenta de un hombre que siendo muy dado al alcohol, el juego de baraja y las trasnochadas, ligaba una parranda con otra y se desentendía por completo de sus obligaciones familiares, descuidando además un negocio que tenía en el centro de la ciudad, por lo que la esposa le encaró y puso un ultimátum, o le ponía fin a la bohemia y la fiesta o se quedaría sin familia, casa y empresa.

La sacudida causó efecto y de un día para otro el referido señor cambió para bien, se ocupó del negocio, atendía a la familia y asumió tareas en la casa, a la que cada tarde regresaba puntualmente. "Soy un hombre nuevo", afirmaba feliz ante quienes le hacían notar el cambio de hábitos.

Pero a los pocos meses, un día a mitad de semana el señor no llegó a su casa, y prolongó la ausencia por tres o cuatro noches. Regresó con no únicamente las señales de una terrible resaca, sucio y desaliñado, sino además con evidentes recuerdos de que en su enfiestada se hizo acompañar por mujeres. Decepcionada, la esposa le encaró de nuevo: ¿Qué pasó Rogelio? le preguntó, y la respuesta no se hizo esperar: "Tienes muy mala suerte, el hombre nuevo te salió peor que el anterior".

En todo el mundo y en nuestro entorno más cercano nos hablan de que estamos avanzando hacia una "nueva normalidad". Son poco más de dos meses de confinamiento y restricciones, y todos quieren retornar a las actividades cotidianas y saber cómo será la vida después de la pandemia.

¿Cómo le hacemos como sociedad para que esa nueva normalidad sea mejor que la anterior?, ¿o queremos regresar al mismo punto en que estábamos?

Un somero vistazo a lo que ocurría en mayo de 2019 nos llevaría a recordar desde hechos que para algunos serán meramente anecdóticos, pero que tuvieron sus repercusiones muy serias en la vida política nacional, hasta situaciones preocupantes, problemas serios que hoy quizá no están en la agenda mediática, pues el coronavirus los desplazó, pero que tampoco están resueltos.

Fue el 20 de mayo del año pasado cuando en un diario de la Ciudad de México se publicó la foto de un banquete para celebrar la boda de una hija del abogado Juan Collado. Compartían la mesa el cantante Julio Iglesias; el ex presidente Peña Nieto; el entonces líder del Sindicato Petrolero Carlos Romero Deschamps; el ex procurador Alberto Elías Beltrán; el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, y los ministros de la Corte Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora.

"Boda de Intocables", tituló el diario, lo que parece haber provocado la ira de la Cuarta Transformación. Hoy el abogado Collado está preso, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y la Unidad de Inteligencia Financiera abrió investigaciones contra Romero Deschamps y Medina Mora, quienes renunciaron a sus cargos.

También en diferentes momentos posteriores a esa publicación se ha filtrado de investigaciones contra Del Mazo, el ex procurador Elías Beltrán y el propio Peña Nieto.

Eso pudiera quedar para el anecdotario político, pero también en mayo del año anterior eran noticia las declaraciones de la entonces Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, ahora jefa del SAT, prometiendo que las compras del gobierno se harían "sin corrupción y con calidad". ¿En serio? ¿y qué pasó entre el IMSS y el hijo de Bartlett?

Hace doce meses en ocho entidades, entre ellas Coahuila, se hablaba de desabasto de medicamentos en el Seguro Social e ISSSTE y de falta de personal especializado. Hoy en día son otras las razones por las que se habla de las limitantes en esas y otras instituciones del sector Salud, pero muy seguramente tampoco aquéllas fueron plenamente superadas.

Los titulares del DIF y de Desarrollo Rural en Coahuila también planteaban doce meses atrás el impacto por los recortes en el presupuesto federal, ese era el de 2019, y en el de este año nos fue peor.

Académicos alertaban en mayo del año anterior, de que cerca de quince mil personas mueren al año por complicaciones a la salud generadas por sustancias contaminantes que abundan en el medio ambiente.

Todas esas situaciones, más otras como la alta incidencia de suicidios, la violencia intrafamiliar, el diario caos vial y el ineficiente transporte urbano formaban parte de nuestra realidad cotidiana. Esa era la normalidad.

Hemos vivido poco más de dos meses en aislamiento, y al entrar a una fase paulatina de reactivación lo primero que debemos entender es que aún no hay condiciones sanitarias para un retorno seguro a las actividades, se deben mantener las medidas preventivas.

Pero sobre todo cada uno en lo individual debe plantearse qué aprendizaje le dejó esta etapa, qué cambios puede adoptar en sus hábitos y rutinas para que realmente el futuro, la nueva normalidad, o como quieran llamarle al tiempo que viene, sea uno en el que tengamos una mejor calidad de vida.

Hay muchas cosas que no está a nuestro alcance cambiar o mejorar, pero si no se esfuerza cada quien en las que sí puede, entonces al paso de los meses nos podríamos encontrar con que la nueva normalidad nos salió peor que la anterior.

