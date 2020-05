Chalupa y buenas… - Los Políticos

S IN IMPORTAR el antecedente del fallo de la Suprema Corte para dar reversa a la llamada “Ley Bonilla”, con la que el gobernador de Baja California pretendía aumentar su período de dos a cinco años, en Coahuila el que quiere extender su período como diputado es BENITO RAMÍREZ ROSAS, al proponer una reforma a la Constitución y al Código Electoral de Coahuila, para que se empaten las elecciones de la entidad con las federales. COMO SE sabe, la elección de este año está suspendida por el INE debido a la pandemia y esto pretende ser aprovechado por el legislador para proponer que se cancelen y que se lleven a cabo en el 2021, junto con la elección federal. PARA QUE esto sea posible pide que el período de la actual Legislatura se prolongue hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Y su nieve de cuál sabor la querrá?

CALLADITO

TRAS EL episodio donde resultó contagiado del Covid-19 ALEJANDRO CANTÚ, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, regresó para despachar desde sus oficinas; y decimos desde sus oficinas porque no dejó de hacerlo desde su domicilio durante poco más de 14 días que se mantuvo aislado. ASÍ, CALLADITO y sin aspavientos de ningún tipo, el dirigente sindical se encuentra recorriendo los distintos hospitales, clínicas y unidades médicas del IMSS en todo el estado, para participar en el reparto de equipo de seguridad personal a médicos y enfermeras que se encuentran en el frente de la batalla contra el Covid-19.

ESA TAREA, por cierto, le corresponde al patrón, es decir a la Delegación del IMSS, pero que para términos prácticos las decisiones de liberar o no documentos y equipo recae en la Dirección Administrativa a cargo de GERARDO HERNÁNDEZ, que lamentablemente en meses anteriores retrasó mucho su entrega; un descuido que contribuyó en gran medida al contagio masivo de médicos y enfermeras del HGZ 7 de Monclova. CANTÚ YA estuvo en la capital del acero, también en Frontera y San Buenaventura y ayer jueves recorrió las unidades del vecino municipio de Ramos Arizpe.

EL DIRIGENTE, que superó el Covid-19 como asintomático, también responderá al llamado del director nacional del Instituto, ZOÉ ROBLEDO, para donar plasma que ayudará a reducir la mortalidad a quienes resulten contagiados y lleguen a una condición grave. Para esto, hoy viernes estará en la Unidad Médica de Especialidades número 34 de Monterrey, para realizar el procedimiento.

SE LE VOLTEAN

QUIEN SIGUE renegando por los pasillos del Instituto Tecnológico de Saltillo es su directora, MARÍA GLORIA HINOJOSA, quien insiste en la posibilidad de que sus alumnos regresen a terminar su ciclo escolar de manera presencial.

AL PRINCIPIO sus colaboradores creían que la funcionaria se aferraba a retomar las clases por el bien de sus estudiantes, más de 7 mil 500 alumnos inscritos en las diferentes carreras en Saltillo, pero en realidad, sus más cercanos creen que la urgencia de la reapertura que impulsa la directora, pudiera estar relacionada con el ingreso de jugosos recursos que se generan al cierre del ciclo escolar, con el pago de exámenes extraordinarios y una que otra cuota adicional por manejo de laboratorios e instalaciones, mismas que ingresan, se dice, en cuentas que no están fiscalizadas por la Dirección General de Institutos Tecnológicos de México.

AYER MISMO, la directora hizo doble berrinche, pues no se presentaron los representantes sindicales a una reunión programada en su oficina, lo cual sin duda le resta autoridad. EN FIN, si la funcionaria pusiera aunque sea la mitad de su actual empeño en impulsar una investigación al ex director ARNOLDO SOLÍS, acusado de desvíos, y para buscar que el gobierno de la 4T le meta recursos a terminar la unidad del ITS en Arteaga, quizá el plantel sería ejemplo nacional, como lo fue hace muchos años, por la calidad de la educación y el alto nivel de sus egresados.

NI POR LA FERIA

QUIENES ANDAN muy molestos e indignados contra la 4T y sus funcionarios, entre los cuales destaca el representante del gobierno federal en Coahuila, REYES FLORES, son algunos ejidatarios de San José, del municipio de Parras. ESTO SE debe a que desde que votaron por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para que llegara a la Presidencia de la República, nadie regresó ni siquiera a dar las gracias por el voto.

ES MÁS, ni el propio alcalde RAMIRO PÉREZ ARCINIEGA, que es el que tiene la obligación de darse una vuelta por las comunidades de su municipio. A VER qué explicación les dan a los campesinos ahora que regresen nuevamente en las campañas de las próximas elecciones para elegir diputados locales y renovar el Congreso del Estado. Chalupa y buenas…