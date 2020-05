Cuándo acabarán con los ‘cochupos’ a actuarios y secretarios de los juzgados - Por Francisco Treviño Granados

LOS HIJOS Y LAS hijas de las enfermeras y enfermeros que están en los hospitales de Saltillo, en donde atienden a los enfermos del Covid-19, se harán acreedores a una beca de dos mil pesos cada uno en los planteles donde estudian, ofreció el presidente municipal, Manolo JIMÉNEZ SALINAS... TRIVIA: ¿En qué país europeo se habla “El Boknai” y el “Landsmal”?... AL FIN dieron señales de vida la bancada del PRI, quien ha refutado el planteamiento de la Secretaría de Energía para desterrar las energías limpias y dar paso al combustóleo y el carbón para producir electricidad... CUANDO ERA joven, la actriz Angelina Jolie le pagó a un sicario para que le quitara la vida. Ese hombre la convenció que mejor buscara un tratamiento psicológico para superar su depresión... EL ESCRITOR y periodista, Francisco Martín Moreno publicó un artículo que tituló: ¿DE QUÉ SE RÍE AMLO? ¿Es una risa sardónica, una convulsión de los músculos de la cara que imita la risa o se trata de un rictus sarcástico, o una mueca tragicómica esbozada como de la imposibilidad de vencer la realidad con sus decisiones suicidas? AMLO (escribió su inicial con mayúscula por respeto a la ortografía, al tratarse de un punto y aparte) tal vez se ríe de la inmovilidad de la inmensa mayoría de sus cómplices pseudoperiodistas que asisten a sus diarias homilías y permanecen dóciles y seducidos a billetazos, al admirar sus estampitas, sus detente, con las que pretende contener a los criminales e imponer el orden en el país... EL DIRECTOR General del IMSS, Zoé ROBLEDO ABURTO reconoció públicamente a nivel nacional en una entrevista con Joaquín LÓPEZ DÓRIGA, el profesionalismo y valentía de médicos y enfermeras de la Clínica No.. 7 del IMSS en Monclova, a ellos se debe su subsistencia, dijo... FRASES CRUELES QUE LES DICEN A HOMBRES DESNUDOS: ¿Tienes frío? ¿Sabías que ahora hay cirugía para mejorar eso? ¿Puedes hacer un baile? ¿Me dejarías que le pinte una carita? ¡…Y eso que tienes los pies grandes! Ay… justo ahora me agarró un dolor de cabeza. ¿Y si mejor pasamos directamente a los cigarrillos? Esto explica por qué necesitas un auto tan caro. A lo mejor si lo regamos crece, ¿no? ¡Qué bueno que tienes otros talentos! Me he fumado cigarrillos más gruesos, que eso. ¿Es una ilusión óptica?... ANTE LA CONTINGENCIA provocada por el Covid-19, la Secretaría de Educación determinó que el registro al Centro Nacional para la Evaluación Educativa (CENEVAL) procederá en línea. Los interesados deben realizar su registro del 1 al 10 de junio, y estar listos para ser evaluados el sábado 8 de agosto de 2020 a las 08:00 horas en la Escuela Normal a la que aspiren ingresar. El coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente del Estado, Jesús Manuel de la GARZA LONG, explicó que la contingencia ha llevado a realizar ajustes a la convocatoria para proteger a los jóvenes, por ello realizarán el trámite en línea, sin salir de casa... HOY CUMPLEN AÑOS: Rosario FLORES RINCÓN, Alfio VEGA DE LA PEÑA, Armando FERNÁNDEZ MONTOYA -en Ramos Arizpe-, Reynaldo VILLARREAL RÍOS, Ober ULLOA RODRÍGUEZ, Enrique RAMOS ZAPATA -en Monclova-, Esteban BARRÓN ZULAICA -en Allende-, y Homero DURÁN FLORES -en Ramos Arizpe-... EL PRESIDENTE Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR y el gobernador Miguel Ángel RIQUELME SOLÍS conmemoraron el Centésimo Aniversario luctuoso del coahuilense Venustiano Carranza, con Guardia de Honor que fue celebrada en Palacio Nacional. “En este día y ante los retos impuestos por la crisis de salud pública más severa de la época moderna, recordamos a Venustiano Carranza; quien respaldado por los integrantes de la Vigésima Segunda Legislatura de Coahuila y de un Ejército nacido del pueblo, emprendiera en 1913 la lucha armada destinada a restaurar la legalidad en el País”, mencionó el mandatario coahuilense... MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD da a conocer que abogados y comuneros de Salazar, en el Estado de México aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron considerados presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador…. MAÑANA SE FESTEJAN: Heriberto FUENTES CANALES, Raúl GONZÁLEZ VALDEZ, Alberto AGUIRRE VILLARREAL, Lariza MONTIEL LUIS, Adriana MARTÍNEZ CAMPOS -en Piedras Negras-, y Elsa ELIZONDO DE RODRÍGUEZ -en Piedras Negras-... LA ESCUELA de Licenciatura en Enfermería Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila a través de su Cuerpo Académico “Sexualidad”, realiza un estudio sobre el impacto de la cuarentena o aislamiento preventivo por el Covid-19 en la conducta sexual y uso de material sexual en línea. El proyecto es encabezado por el doctor José Luis HERNÁNDEZ TORRES, quien expresó que se tomó la decisión de llevar a cabo el estudio con el objetivo de identificar conductas sexuales de riesgo que puedan traer consigo enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados... LAS CENTRALES de energías verdes presentaron juicios de amparo contra el acuerdo de la Secretaría de Energía y se reactivaron las pruebas preoperativas de 23 centrales renovables... EL DOMINGO ES CUMPLE DE: Hugo RAMÍREZ MARTÍNEZ, Fidencio TREVIÑO MALDONADO -en Matamoros-, Jaime VÁZQUEZ FLORES, Felipe VÁZQUEZ MARTÍN, Homero MARTÍNEZ MONTALVO -en Piedras Negras-, y Jesús MARTÍNEZ CAMPOS... HABÍA UN tipo al que le decían “El Desafinado” por qué había nacido en una casa de “Mala Nota”... DEFINICIONES INESCRUTABLES: CLAVE: Todo mundo comete errores, la clave es cometerlos cuando nadie nos vea... LA FRASE IRREVERENTE: Hay mujeres que deben de cantar muy bonito, porque tienen piernas de canario... SABÍA USTED: Que, los ojos amarillos de los gatos negros guardaban el poder del sol... RESPUESTA A TRIVIA: En Noruega... LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Hasta cuándo se mantendrá la practica perniciosa de dar gratificación a los actuarios y secretarios para agilizar los expedientes en los juzgados?... Y NOS leemos el Lunes en AGENDA POLÍTICA. Que tenga usted un fin de semana con SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

