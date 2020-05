La trampa gubernamental - Carlos Morales Juárez

El dirigente de Antorcha Campesina en Coahuila, Pablo Pérez García, puso el dedo en la llaga al cuestionar al Gobierno Federal por dar “carpetazo” al Covid-19 cuando no se cuenta con el medicamento o vacuna para que los mexicanos puedan enfrentarse a tan terrible pandemia.

Distinguidos y excelentísimos amos y amas de su harapiento, famélico y pobretón lobo negro de barriadas, callejuelas empedradas y adoquinadas, callejones de mil recuerdos y extraviados amoríos repletos de paredes pintarrajeadas con ardientes corazones, cerros pelones y secos arroyuelos que abundan por estas tierras de Dios y María santísima, vengo ante ustedes para aullarles en torno a lo que el luchador social llamó una verdadera irresponsabilidad por parte del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Reza el refrán popular que “el tramposo se cae al pozo”, mismo que le viene como anillo al dedo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, junto con todo y su gabinete, actores de la mal llamada 4T (Cuarta Transformación) que decidieron darle “carpetazo” al Covid-19, pero no porque lograron combatir tan terrible pandemia y liberar al pueblo de sus efectos, sino porque se vieron rebasados por la presión social, después de 50 días de cuarentena y de mantener la recomendación de “quédate en casa”, pero sin aportar beneficio alguno a los mexicanos, señaló Pablo Pérez. Dijo que el Gobierno Federal está actuando como un perfecto tramposo, porque ahora se lavará las manos como Pilatos, ya que después de abrir o autorizar el retorno de las actividades económicas en todos los rincones de México, fábricas y comercios, responsabilizará al mismo pueblo de los decesos o casos de coronavirus que se sigan presentando.

“Le echará la culpa a los gobernados, porque dirá que no siguieron al pie de la letra esa recomendación de quedarse en sus casas, aunque miles y miles de compatriotas estén padeciendo por la falta de alimentos, por la falta de agua potable en muchos casos, por el desempleo y la desesperanza”. Así es como el gobierno de la 4T ha puesto la trampa, recalcó, después de que durante el tiempo que se estuvo en cuarentena, no jaló parejo con la gente, porque hubo hogares que se quedaron sin los servicios elementales como energía eléctrica o agua potable, después de que éstos fueron cortados por no pagar los consabidos recibos.

También se recomendó a los alumnos estudiar desde sus casas, hacerlo de forma virtual, pero se le olvidó al Gobierno Federal que millones de compatriotas no cuentan con servicio de Internet, o que también les fue suspendido por no pagarlo en tiempo y forma, mientras que otros más no tienen una tableta, computadora o siquiera un celular inteligente a la mano. Han adoptado políticas públicas tramposas y hasta cierto punto, incongruentes, porque han quedado en evidencia al no saber qué hacer con un problema de tal magnitud en sus manos, han sido superados por esta enfermedad y lo mejor para ellos es liberarse de toda responsabilidad, donde consideran que quien se tiene que enfermar, pues que se enferme y que quien tenga que morir pues que se muera.

Es evidente que López Obrador quiere salvar el pellejo, aunque en ello se lleve entre las patas a los pobres de México, a los ancianos a quienes regala dinero, pero que hoy les está regalando la tragedia. Porque serán las clases empobrecidas y los adultos mayores a quienes se les pondrá de a pechito contra el Covid-19, a los médicos y enfermeras, que por desgracia han sido abandonados a su suerte por un Gobierno Federal irresponsable que nunca supo qué y cómo proteger a su nación de este problema de salud.

Es una condición tramposa que adopta la Cuarta Transformación con los mexicanos, porque de ninguna forma se puede condenar a su suerte a la gente para posteriormente responsabilizarla de morir a causa de dicha enfermedad, por no seguir la recomendación de quedarse en sus casas aunque se muera de hambre y de sed. Para López Obrador es muy fácil echarle la culpa a los demás ya se ha visto desde su llegada al poder que cuando algo no le funciona voltea para culpar a quienes lo antecedieron y cuando le llegan a salir las cosas más o menos bien, dice que fue porque es bien fregón.

“Es momento de despertar compatriotas, ya no se puede estar adormilado por el bombardeo de las huestes lopezobradoristas enquistadas de forma permanente en las redes sociales para crear fantasías de una realidad lastimosa, donde hay un perfecto tramposo que solito se está echando la soga al cuello”, concluyó el líder antorchista.