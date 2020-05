Riquelme y Manolo en Por María Muñiz tercer lugar nivel nacional - Guillermo Robles Ramírez

Considero que cualquiera puede ser un líder, pero son pocos los que pueden ser considerados como un gran líder, y bajo esta reflexión hago un comparativo con nuestros mandatarios locales, estatales y porque no hasta del mismo Presidente de México. Convencido de que lo más importante no se trata de llegar sino el mantenerse ahí y sobre todo las decisiones que se tomen es lo que puede convertir a un líder puesto por equivocación del destino o bien la oportunidad de convertirse en un gran líder, honesto, comprometido, y responsable, pero también puede suceder todo lo contrario.

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le quedó muy grande la yegua, y a nuestro país le faltó jinete, siendo que al final, los mexicanos siempre terminan pagando los platos rotos y en esta ocasión la pésima decisión de haber puesto a AMLO al frente del país; siendo muy evidente que las decisiones que se toman ante situaciones atípicas es la prueba de fuego para cualquier líder y saber de qué están hechos.

Y con la finalidad de no dejar mi opinión como algo subjetivo, me gustaría reafirmar lo anterior con un estudio que realizó la firma Caudae Estrategias, que está conformado por profesionistas en busca del éxito de los proyectos políticos o empresariales ya iniciados o que están a punto de comenzar, es decir, se trata de profesionales que sirven como guía para la toma de decisiones correctas, oportunos y sobre todo con una estrategia.

Ante la pandemia mundial del Coronavirus, hemos observado las decisiones que han tomado los diferentes mandatarios del mundo, así como el resultado de ello, es decir, hay quienes le han apostado a la salud, pero han descuidado el tema económico y viceversa. Sin lugar a dudas una difícil decisión.

La firma Caudae Estrategias realizó recientemente una encuesta en la que se cuestionaba sobre quiénes han tomado las mejores decisiones en torno al Covid-19, es decir, entre gobernadores, alcaldes y Presidente de México. Este estudio se realizó considerando las 32 entidades federativas del país, y el gobernador de Coahuila, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís; en la que obtuvo un 42.5 por ciento más alto contra 37.3 por ciento de AMLO, comparativamente y el restante, es decir, el 20.2 por ciento fue de abstención o que no supieron qué opinar al respecto.

Porcentajes importantes a considerar para el partido de la fracción priísta hasta las próximas elecciones presidenciales o bien, cuando el pueblo demande remover al Presidente de la República de su cargo. Ahora bien, siguiendo con el análisis de la firma Caudae Estrategias, el Gobernador de Coahuila figura en el tercer lugar a nivel nacional como el mandatario con mayor aceptación de su población en la que aprueba las decisiones para prevenir los efectos del Coronavirus, esto se traduce que tiene un 63.1 por ciento de la aprobación de los coahuilenses. Y lo mismo sucede a nivel nacional con las alcaldías en donde el edil de Saltillo, Coahuila, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el 59.3 por ciento de los saltillenses que aprueban las buenas decisiones para prevenir los efectos del Coronavirus, y cosa contraria que sucede con el alcalde incomodo de la cabecera municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante que tiene un 54.5 por ciento en donde desaprueban las decisiones torpes o nulas que toman ante el Covid-19 teniendo la posición número 22 entre los más tronados y si pensaban que no podía ganarle algún otro edil más, se equivocan porque también está el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, con el 82.1 por ciento de desaprobación de los monclovense por malas decisiones ante el Coronavirus teniendo el deshonroso lugar 53.

Tanto los coahuilenses, así como el resto de los mexicanos no nos podemos quejar de quienes están al frente como mandatarios, porque así fue la decisión del pueblo quienes los llevaron al poder. Así que si usted pensaba que no sucede nada cuando no va a votar o bien cuando lo hace por fanatismo de partidos y con las vísceras ese es el resultado que se tiene. Piénsalo veinte mil veces antes de tomar decisiones y lo mismo sucede con nuestros diputados locales y federales que se la pasan más vociferando que actuando.

(Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org