Una mula de siete cuartas - Por Dora Elizabeth Molina Guerrero

El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, fue invitado ayer a Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el motivo de la reunión fue la conmemoración de un año más del asesinato del coahuilense ilustre, Venustiano Carranza Garza. Previó a la mencionada ceremonia, en la conferencia de prensa de todas las mañanas, el Ejecutivo hizo un extraordinario relato sobre aspectos importantes de la vida de Carranza, a quien reconoció de los suyos, porque fue de pensamiento liberal y un hombre leal a sus principios.

Tal vez por lo mismo fue el único Gobernador que se inconformó no únicamente con la acción cruel y vil del usurpador Victoriano Huerta de mandar asesinar a Francisco I. Madero, otro coahuilense ilustre, y a su vicepresidente Pino Suárez, sino también porque como consecuencia se dio un golpe de Estado como resultado de la decena trágica.

Entre atentos periodistas, López Obrador resaltó la lealtad del entonces Gobernador de Coahuila, quien fue el único mandatario estatal que no envió felicitaciones y parabienes al impuesto Presidente a quien nunca reconoció e inició el movimiento armado que terminó por derrocar al usurpador Huerta. Y aunque hay que reconocer que ese periodo presidencial fue extremadamente difícil debido a que después de una larga lucha que llevó al pueblo al triunfo, solamente quedó miseria que repartir, como pasa siempre en los movimientos armados, no hay que olvidar los estragos de la Influenza que sumó más muertos que la Revolución.

Aunado a que la situación política estaba más revuelta que un coctel de frutas en vaso desechable, y los que antes eran aliados, terminaron por hacer sus propios grupos, sin descontar tampoco que Francisco Villa, que peleaba en el norte no era su simpatizante y no quitaba el dedo del renglón al igual que Emiliano Zapata, caudillo del sur, quienes terminaron sentandos en la silla presidencial a otro coahuilense llamado Eulalio Gutiérrez.

Por todo eso y más, a Carranza no le fue nada fácil mantenerse en la Presidencia de la República y a la usanza de aquellos días, llegó el momento en que tuvo que salir huyendo de la capital para ser encontrado y asesinado la madrugada del 21 de mayo de 1920, a los 60 años de edad, pues hay que recordar que él nació en Cuatro Ciénegas en 1859, de ahí que se le conozca con el mote de “El varón de Cuatro Ciénegas”. Sin embargo, su decisión y entereza lo llevó a organizar y consolidar a un buen número de hombres que dieron origen a lo que hoy conocemos como Ejército Nacional Mexicano.

Fue precursor de la Constitución de 1917 y del entonces polémico Artículo 27 que dio legitimidad al patrimonio de la Nación, entre ellos al petróleo, ante las naciones extranjeras y alguno que otro mexicano. Sabía y entendía la pobreza que estaba pasando el pueblo y aunque entre sus propósitos estaba lograr una justicia social, para los demás necesitados, un tanto parecidos al proyecto de la 4T (Cuarta Transformación) y discursos de todos los gobernantes, cuando andan en campaña, pero don Venustiano Carranza no tuvo tiempo.

Pero sentó un precedente histórico de honradez, patriotismo y valentía, cualidades que muchos historiadores y otros que no lo son también, ponen en duda con o sin razón, con o sin haber leído e investigado a fondo lo que pasaba en ese momento de la historia, pero indudablemente fue honrado porque no se le encontraron grandes capitales en su haber, pues su cuenta bancaria ascendía a poco más de 50 mil pesos.

Es por eso que López Obrador recordó que los viejos de hace apenas unas cuantas décadas, decían que Carranza no robaba, pero dejaba robar a quienes iban en la bola y que luego les llamaban “Carrancistas” porque arrasaban con todo lo que veían a su paso.

En su patriotismo no es necesario ahondar porque estemos de acuerdo o no, está muy claro. Valiente porque se atrevió a desafiar al usurpador, en lugar de quedarse en su zona de confort y sumarse a los halagos y besamanos que hubiera dado como resultado un México con mayores dificultades que las que ya conocemos. Por esa razón el Gobernador coahuilense de hoy, viajó a la Ciudad de México y todos esperamos que no únicamente haya ido a hacer retrospectiva en la historia.

