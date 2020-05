Carbón para la CFE: plan con maña - Por Horacio Cárdenas Zardoni

La situación es desesperante en la Región Carbonífera de Coahuila. Cuando se creía que las cosas habían comenzado a moverse para que la Comisión Federal de Electricidad reanudara las compras de mineral para utilizarlo en la alimentación de las plantas carboeléctricas ubicadas en Nava, surge la pandemia del coronavirus, y aunque no exista una relación remotamente directa entre una cuestión y la otra, el COVID 19 vino a copar los espacios de información regionales, nacionales y de todo el mundo, pasando los otros temas, independientemente de su importancia relativa, a un muy lejano segundo término.

De por sí que las cosas iban avanzando a paso más que lento, casi que solo para que nadie pudiera decir que no se estaba haciendo nada. Como primera medida para la reactivación de las compras de carbón se había establecido la necesidad de crear un censo de productores, esto para supuestamente limpiar un mercado que tradicionalmente ha estado invadido por entes ajenos, desde los eternos intermediarios, políticos, narcotraficantes, bandas del crimen organizado, presta nombres, y lo que usted guste.

Este asunto a nosotros se nos antojó más como una medida para retrasar por varios meses el inicio del proceso de compra, después de todo, ¿era necesario enviar inspectores para que revisaran in situ las minas, el personal, la contabilidad, entre quien sabe cuantas cosas?, se supone que para eso está compranet, ¿no?, allí se establecen los nada fáciles de cumplimentar, requisitos para ser proveedor de la administración pública federal, y la Comisión Federal de Electricidad es precisamente eso, una dependencia con calificativo rimbombante, lo de empresa productiva del Estado, del gobierno.

En teoría con que tuvieran su registro federal de contribuyentes, sus últimas declaraciones ante el SAT, actas constitutivas, asignación de lotes para la explotación del mineral, con eso hubiera bastado, pero eso de meterse a revisar todo lo que se les pudiera ocurrir, es una exageración, sobre todo qué, desde luego que muchas cosas son las que están mal en las minas, pero ¿con qué dinero quieren que las arreglen, si no tienen ingresos, y no los tienen porque no les compra la CFE el mineral que pudieran extraer?, si lo que les interesaba son las condiciones de trabajo de los mineros, no habrá sido mucho lo que encontraron, las minas están paradas desde hace cerca de un año, ¿qué empleados pueden tener todavía en nómina?

Como le comentamos, son más bien estrategias dilatorias para reanudar la compra del mineral, aunque no lo es ni de lejos, imaginemos que la situación fuera la contraria, que las plantas Carbón I y II estuvieran a punto de acabarse el carbón que tienen almacenado, estarían recibiendo embarques “no quiestions asked”, sin averiguar de quien es y de donde lo sacó, así mismo lo estarían pasando directo para que lo quemaran de inmediato. Repetimos, no es el caso, ni lo va a hacer porque las plantas carboeléctricas están trabajando a una capacidad muy distante de su pleno potencial.

En este marco se dio a conocer hace días que la Comisión Federal de Electricidad estaba suspendiendo un contrato que tenía firmado desde finales del sexenio pasado con Minera Carbonífea Río Escondido, filial de Grupo Acerero del Norte, propietaria también de Altos Hornos de México. Como suele ocurrir en estos asuntos, hay toda clase de versiones. La más virulenta es que lo que busca el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es desligarse de un compromiso a todas luces tendencioso y ventajoso para una de las empresas favoritas de los gobiernos priístas, a los que recurrentemente califica de corruptos, y ponga que algo haya de esto, ¿o cómo explicar que mientras que para el resto de los empresarios carboneros les pichicatean las compras de carbón, a MICARE le hayan concedido generosamente un contrato por millones de toneladas a ser entregados durante los años 2020 y 2021, además a un precio sustanciosamente superior que el que se paga por tonelada de mineral a cualquier otra empresa, grande o pequeña.

Lo que estaría buscando la CFE es suspender esa compra a la que está obligada, y que le está causando bastantes complicaciones operativas, pues si las plantas carboeléctricas están trabajando a una quinta parte de su capacidad instalada. ¿qué están haciendo con el mineral que les entrega MICARE?, nomás amontonarlo en patios, que de por sí ya estaban saturados. Lo que les urge es cortar eso, y así no se sentirán tan incómodos al reducir todavía a menos la producción de energía eléctrica en Nava. Ya ve lo que anduvieron diciendo y usando como pretexto para negar la interconexión de las nuevas energías limpias al sistema de distribución nacional, que con la baja de la actividad productiva en el país, también se había reducido la demanda de energía, así que ¿para qué saturar las líneas?, mejor córtale donde se puede, y ¿qué mejor que en la electricidad generada con carbón?

Está la otra versión, que en el asunto con MICARE no quieren quitarle todo el contrato, solo una parte, reducir la entrega de las 125 mil toneladas mensuales a solo noventa, y las otras 35 mil repartirlas entre los productores de la Carbonífera, para que se tranquilicen. Que tampoco funcionará tanto, después de todo esa cantidad equivale a aquella compra extraordinaria de hace un par de años, las 400 mil toneladas, cuando que en los buenos tiempos las ventas anuales superaban los dos millones de toneladas al año.

¿Y alguien pensará que MICARE, AHMSA, el GAN, los empresarios conservadores y fifís, la antigua mafia del poder está dispuesta a ceder graciosamente una cuarta parte de sus ingresos por venta de carbón, solo para beneficiar a empresarios y mineros que están sufriendo las de Caín por ver sus ventas reducidas a cero?, claro que no. AHMSA ya comentó que si le ponen así las cosas, buscarán resolver el asunto ante los tribunales, y es allí donde la cosa puede entramparse de veras. Porque sí, hay razón en cuanto a que se está incumpliendo un contrato de compra, pero del lado del gobierno esgrimen los argumentos consabidos de corrupción y favoritismo a una empresa que vende por encima del precio normal de la materia prima, pero ese no es el punto, el que sí es, es que ¿Cuándo se ha apurado un juzgado para estudiar, analizar y fallar una asunto tan complejo?, exacto, nunca, y en este caso menos. Lo que más le importaría a la CFE es que la resolución se tardara lo que resta del 2020 y todo el año entrante, y ya con eso, podría alegar que ya se extinguió el plazo para la entrega del mineral, que aunque fallara el tribunal en su contra… ¿para qué, cómo comprar un mineral que no necesita? Insistimos en que no es solo lo de AHMSA, ni lo del coronavirus y su efecto en la economía, es que no hay ningún interés en seguir operando las plantas carboeléctricas, como tampoco les importa que se puedan llevar de encuentro a toda la Región Carbonífera de Coahuila.

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila