El misterioso video sobre la felicidad de los pobres - Bajo reserva

"Baja California Sur hoy es parte de una nueva realidad en México, una nueva realidad donde el pueblo ya no encuentra la felicidad en los lujos, en el carro nuevo, la casa grande o la pantalla". Eso dice un video viralizado este viernes en redes sociales con los logotipos de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, pronto la institución afirmó que el material era falso. ¿Fue entonces guerra sucia de los adversarios "conservadores"? ¿O acaso un creativo afín al gobierno que quiso mandar un mensaje que va en sintonía con el pensamiento oficial? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado 6 de mayo: "Hay que buscar nuevos conceptos: en vez de crecimiento hablar de desarrollo; en vez de PIB, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual". Si algo nos ha enseñado la 4T, es que cualquier cosa es posible.

LOS MODITOS DEL CENACE

Y hablando de mensajes gubernamentales, nos comentan que algunos funcionarios se están tomando muy a pecho las palabras del presidente cuando afirmó que no iban a dejar el tema de la energía renovable sin pelear en tribunales. Este viernes, supuestos empleados del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) --que lleva Alfonso Morcos-- se transformaron en energúmenos en los juzgados donde se estaban llevando a cabo las audiencias preliminares para otorgar la suspensión al Acuerdo que limita la operación de las plantas eólicas y solares en el país. Los cinco abogados llegaron, muy enojados, a exigir audiencia con el juez Rodrigo de la Peza para presentar sus pruebas, las cuales ya están fuera de proceso. Seguían, dijeron, "órdenes superiores".

LÓPEZ GATEL, AL BANQUILLO DEL SENADO

Por fin, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell será requerido por una instancia legislativa, pues con el pretexto del cierre del Congreso, don Hugo había librado la comparecencia. Nos dicen desde la oposición que el ocupado funcionario no podrá pretextar falta de tiempo, pues hasta para recitar poemas en videos se ha hecho un huequito. El próximo miércoles es la comparecencia en el Senado y ya hay exigencias de que esto también se transmita en vivo.

PRESIDENTE, ES LA REALIDAD, NO AMARILLISMO

"Por ejemplo, vean las cabezas, los titulares de El Universal, van a ver lo alarmista, el amarillismo, pero no sólo eso, la falta de profesionalismo, porque hacen comparaciones, por ejemplo, de fallecidos en México con países que tienen menos población que nuestro país, y así muchas exageraciones", dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este diario publicó el pasado día 15 que, de acuerdo con las cifras oficiales, en esa fecha México superó a China en el número de personas muertas por Covid-19. Ese día, las autoridades sanitarias de nuestro país reportaron que la pandemia había dejado 4 mil 767 fallecidos, mientras que China acumulaba 4 mil 637. China es el país más poblado del mundo con casi mil 400 millones de habitantes, por lo que de ninguna manera es menos poblado de México, que tiene una población de unas 126 millones de personas. Datos duros. Este viernes este diario publicó que México, de acuerdo con las cifras oficiales entró en lista de las 10 naciones con mayor número muertes por Covid-19. No es un comparativo, es un listado con cifras oficiales proporcionadas por los gobiernos. Datos duros. La opinión que el presidente tiene sobre el color de la información de este diario es respetable, aunque desde luego, no la compartimos. Esta casa editorial ha ganado su prestigio haciendo investigaciones y periodismo con datos duros y sin ningún color.