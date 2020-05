No es bloque… pero parece - Los políticos

A PREGUNTA expresa, los gobernadores que se reunieron este viernes en el municipio de Parras de la Fuente, y que redactaron y signaron un Manifiesto para exigir al gobierno federal que no suspenda las inversiones en energías renovables, además de pedir que no elimine los fideicomisos para el desarrollo del país y que les reintegren el recurso del Fondo de Estabilización para entidades federativas, aseguraron que no son un bloque opositor, y que tampoco están invitando a que se integren a este grupo más mandatarios de otros estados.

PERO UNA cosa es lo que se diga, y otra lo que en realidad es, pues bien lo decía el afamado cantautor Juan Gabriel… ¡lo que se ve no se pregunta!

LA REALIDAD de las cosas es que este bloque, que comenzó con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se ha hecho más grande, no porque se estén haciendo invitaciones a otros mandatarios estatales, sino porque hay muchos de éstos que sufren del mismo dolor: el abandono del gobierno federal.

HACE UNAS semanas, en Monterrey, los gobernadores pidieron revisar el Pacto Federal, e incluso hubo quienes amagaron con salirse y mejor no enviar nada de dinero a la Federación.

DESPUÉS DE esa declaración, no dudaron en sumarse los mandatarios de Durango, Michoacán, Jalisco y Colima, aunque extrañamente el que se “cortó” fue el mandatario de Chihuahua, el panista JAVIER CORRAL, quien sólo levantó la mano para integrarse en los bloques de seguridad, pero al final de cuentas, éste parece ser un tema olvidado para esa entidad.

POR AHORA, quien lidera la iniciativa sigue siendo MIGUEL RIQUELME, quien ha sabido encaminar las voces de este bloque para que retumben fuerte en Palacio Nacional.

A JUICIO ALCALDE DE PARRAS

EL PUEBLO Mágico de Parras vuelve a ser noticia y no sólo por haber sido la sede de la reunión de siete gobernadores que se oponen a las malas prácticas del gobierno federal, sino también porque el alcalde de este municipio, RAMIRO PÉREZ ARCINIEGA (por cierto, también de Morena) sigue el ejemplo de su mesías.

ES POR ello que la mayoría de regidores (de varios partidos e incluso de Morena) y el síndico de mayoría (de Morena) entregaron una denuncia y además la ratificaron, en el Congreso del Estado, para que se inicie un procedimiento de Juicio Político en contra del alcalde parrense.

Y EN más de Parras, también al Congreso del Estado llegó un oficio en el que se pide al Poder Legislativo la autorización para que el Gobierno del Estado pueda donar un terreno al Instituto Mexicano del Seguro Social.

EL PREDIO se ubica en el Centro Metropolitano y tiene una superficie de 5.3 hectáreas; lo que se desea es destinarlo a la construcción de una nueva clínica, la cual incluso forma parte del programa de inversiones autorizado para Coahuila y que fue acordado entre el gobernador MIGUEL RIQUELME y el director del IMSS, ZOÉ ROBLEDO.

LE PRECEDE LA FAMA

EL ALCALDE que es bien reconocido por los campesinos de Notillas, una comunidad ubicada en el semidesierto del municipio de Parras, es MANOLO JIMÉNEZ, quien hace poco tiempo otorgó en donación un número importante de luminarias a esa comunidad.

LOS PROPIOS campesinos reconocen la labor del alcalde de Saltillo y hasta envidia tienen de las mejoras que se han procurado en comunidades muy cercanas a su tierra, ya que por más que le suplican apoyos a su alcalde RAMIRO PÉREZ, éstos nada más no llegan, ya ni siquiera en forma de promesas.

LOS HABITANTES de esta comunidad rural señalaron que prácticamente se les secó el “gaznate” de tando pedir este servicio al municipio de Parras y jamás hubo una respuesta, además tampoco recibieron apoyo alguno durante la contigencia generada por el Covid-19.

HARÁN HISTORIA

EL PRÓXIMO martes 26 de mayo, la UAdeC hará historia al llevar a cabo el primer proceso electoral vía remota, el cual ha sido criticado fuertemente por un bloque de maestros que están a favor de nada y en contra de todo en la ciudad de Torreón, y quienes lo único que pretenden es desacreditar el proceso.

SIN EMBARGO, el rector SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ amarró muy bien la estrategia al involucrar a las autoridades electorales para la regulación y supervisión de dicho proceso de principio a fin, por lo que no quedará duda que el próximo director de la Facultad de Sistemas de la UAdeC en Torreón, tendrá un resultado bien legitimado.

ESO SÍ, hay que reconocer que es imperativo que en cuanto pase este proceso, deberá normarse en el Estatuto Universitario como un procedimiento electoral para casos extraordinarios, incluyendo el tema de las campañas por internet, que será otro reto para la gente pensante de la máxima casa de estudios de Coahuila.