¡Aqui, Laguna! - Por Olga Quirarte Ramírez

¡Asimetrías..! las evidentes, en materia de tiempos, mínimo las que a ojo de bien cubero se detectan en las decisiones y acciones que los ámbitos de gobierno registran en materia de conducción de los procesos, sobre todo el económico, que tienen a su cargo las instancias gubernamentales. Parece que cada quien va por la libre, una vez que el Gobierno Federal no da una, sin timón ni rumbo pues el semáforo ya se les descompuso, y una vez que ante los hechos, no hay argumento que valga, ahí tiene usted el alarmante incremento del número de infectados en el país y agárrese, pues la semana que está por iniciar, se esperan, según expertos, por lo menos 26 mil personas mas a días horas, quizás de que culminen los programas de prevención, tal y como el llamado de la Sana Distancia, y se sumen también, el retorno a mas actividades económicas, mas allá de las denominadas esenciales, el retorno a la actividad “normal en oficinas públicas, federales y estatales, etc que sumaran a cientos de miles de personas en contagio en calles y oficinas y con ello la potencialización de los contagios del virulento y fatal virus que nos invade. Coahuila, según se informó hasta la semana que termina sumaba 17 municipios “limpios’’ de contagio alguno por Covid 19, pero estos no son ínsulas, que tengan patente de que no los habrán de registrar, toda vez que colindan con otros que sí los registran, de ahí que las medidas de prevención tomadas, algunas de ellas de obligatorio acatamiento, como es el uso de cubrebocas, que con todo y ello, muchos evaden, pues se sienten inmortales.. Y se ve que el virus es más que democrático, pues ni la juventud, ni la fortaleza, el vigor físico de15 miembros del equipo Santos resultaron inmunes al contagio, esta semana, igual pasó con más de 20 elementos del Ejército que habitan la Ciudad Militar, en San Pedro, con todo y ello, el esperado retorno a la “normalidad” a nuestras vidas, tal y como la conocíamos no será la misma al menos hasta que se nos olvide el alto costo que estamos pagando todos en esta pandemia de encontrarse en un plazo corto de tiempo, el antídoto para este mal, o su vacuna. Y en la escena nacional, el bloque de gobernadores, que sigue sumando adeptos, ocupó el interés nacional en su reunión sostenida en la tierra de Madero, que si bien trato el tema toral del reparto equitativo de los recursos que cada Estado genera y hace urgente la revisión o construcción de un nuevo Pacto Fiscal, anticipándose al menos que pudieran optar por entablar una controversia Constitucional, tomo otro derrotero al poner énfasis en la opción que genera la nueva política que anuncia AMLO en materia de generación de energías limpias.. Y sin descuidar tarea alguna a su cargo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado del titular de la Secretaría de Salud, el muy ocupado y preocupado doctor Roberto Bernal Gómez presidiendo acciones de apoyo al personal médicos y del IMSS, y además poner en marcha el Laboratorio de Biología Molecular, ubicado en un local de la Plaza Jumbo, será sin duda un elemento de apoyo que pueda dar certeza para determinar o rechazar infectación del Virus de Covid-19, a población considerada como sospechosa del mismo, o bien, la prueba que rechace tal posibilidad, de manera gratuita y expedita, sin márgenes de espera que pudieran ir contra el interés. En Torreón ya operaban por lo menos seis laboratorios particulares donde tal prueba se hace con un costo de 2,500 pesos.. Los resultados que se obtengan habrán de reflejarse en la estadística que a diario se presenta y que proporciona la Secretaría de Salud en Coahuila, pues hasta hace una semana, los casos reportados eran los detectados por los médicos y en las instituciones de salud donde acudían los contagiados en demanda de atención, no así los casos de portadores asintomáticos, pero diremos que con todo y que se ha empezado desde la semana pasada a tratar la pandemia como asunto regionalizado, debido a la conformación de la zona metropolitana que ofrecen Torreón, Gómez y Lerdo, a que suma además, a la población flotante que a diario registran los vecinos que proceden de otros ocho municipios laguneros de Coahuila y Durango y hace posible la convivencia de por lo menos un millón y medio de personas y que ha impuesto ya la homologación de las acciones de prevención requeridas, y que ha hecho sumar voluntades de los gobernadores de Coahuila y Durango, si bien las de los alcaldes, no se perciben aún..Y quien anda ya con el Jesús por los rincones, como decía mi abuela, es el alcalde Jorge Zermeño Infante, tratando de recuperar el tiempo perdido, en resistencias inútiles ante la pandemia, no solo en el ámbito sanitario, sino enfrenta hoy, las del ámbito económico, en el reclamo que su indiferencia para enfrentar esta problemática que registran sus negocios y empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, y en su queja, dejaron deslizar civilizadamente, que el Ayuntamiento de Torreón haya autorizado la entrega de 3.2 millones de pesos al un club deportivo-que no es otro que el Santos- consumando un golazo más al erario público, pero Don Jorge “ni lo ve, ni los oye”, como decía Carlos Salinas de Gortari en los buenos tiempos de su presidencia imperial, de ahí que Carlos Braña Muñoz y Luis Jorge Cuerda Serna..Y por si fuera poco lo anterior, para esta mañana a partir de las 9:00 horas anuncian marcha y manifestación desde la Alameda Zaragoza hasta la Plaza Mayor, propietarios de fincas de fiestas, para exigir al edil que reconsidere la situación que atraviesan tras más de dos meses de tener en suspenso sus actividades, y una vez que antreros y propietarios de bares y cantinas ya hicieron lo propio .. Y vaya con eso de que las crisis son también oportunidad, se conocieron los impactos que registra la elección a distancia en las aulas universitarias, correspondiendo a la Universidad Autónoma de Coahuila esta importante innovación, implementada la elección, que mas bien fue referéndum que registro la ratificación como Director de su Escuela de Sistemas e de la Unidad Torreón.