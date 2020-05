La última esperanza - Por Horacio Cárdenas Zardoni

Quizá sea una escena de alguna película, nosotros lo conocemos solo por el disco, relata el famoso comediante “Tin Tan” que se hallaban un gringo y un mexicano en una cantina, y el primero amenazó con que su país iba a dejar caer la bomba atómica para acabar con todos los males de México, a lo que también el mexicano ya bastante pasado de copas le contestó al otro que nosotros no teníamos ningún miedo de las bombas nucleares, porque para eso teníamos nuestras veladoras… mismas que usábamos para encomendarnos a nuestros santitos… no sabemos como haya acabado el pleito entre los vecinos medio o muy borrachos, pero el hecho es que aquí seguimos, así que podemos pensar que sí son efectivas las veladoras y los rezos que las suelen acompañar.

La anécdota, real o ficticia, o más bien, se trata de un “cuentito” muy bien armado para causar risa, después de todo esa era la especialidad de “Tin Tan”, no por eso deja de tener un trasfondo importante, y no es el inmediato del enfrentamiento entre nacionales de dos países condenados a vivir hermanados por dos mil kilómetros de frontera, sino la parte de la esperanza del pueblo mexicano, de que siempre habrá alguien que al final, nos salve de nuestro destino. Esto viene a cuento porque hace un par de semanas el gobierno de la República emitió un decreto mediante el cual las fuerzas armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quedan a disposición del poder ejecutivo para ejercer las tareas de seguridad pública que este tenga a bien ordenar.

México tiene fama, en el exterior y lo peor de todo es que también entre la propia población del país, de ser un país ineficiente y muy corrupto. Hemos visto encuestas que se repiten a lo largo de varias décadas, en las que se pide la opinión del pueblo respecto a las diversas instituciones del país, entre las más corruptas se suelen señalar las corporaciones policiacas, todas, las federales, las estatales, las municipales, y las especiales como las de aduanas o la de Pemex; aparecen también las diversas instancias de gobierno, igual, en sus tres niveles; los poderes legislativo y judicial; los partidos políticos, y entre las que suelen salvarse, se hallaban precisamente las fuerzas armadas.

Nuestra teoría no es que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina sean menos corruptas que el resto, después de todo forman parte del mismo gobierno y del mismo sistema, la diferencia radica en que estando en sus cuarteles y con funciones muy específicas, no había oportunidad de corromperse, al menos no ante los ojos de la gente, no que no ocurrieran toda clase de negocios indebidos, pueden preguntar por esto a las inspecciones generales y a las procuradurías y tribunales militares, pero era de los muros para adentro, de allí que se tuviera al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, como las instituciones más confiables y menos corruptas.

En los dos sexenios anteriores y en este todavía más pese a que se había dicho hasta el cansancio que se regresaría al Ejército a los cuarteles, se dispuso su utilización en actividades cada vez más amplias, en extensión territorial, pero restringidas a funciones muy circunscritas de lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, que corresponderían a la autoridad civil, pero excedida como está por aquellos grupos y por la corrupción, pues hubo que echar mano de ambos, con resultados importantes, pero de ninguna manera constituyeron un golpe mortal ni para la producción, el tráfico y la distribución de enervantes, ni contra el contrabando, el abigeato, el secuestro, y demás modalidades del crimen organizado.

La diferencia radical entre lo sucedido en sexenios anteriores y este, es que no se había hablado jamás de intervención en acciones de seguridad pública… y ahora sí.

Abstrayéndonos un poco o un mucho de lo inmediato, alguna vez hemos visto películas que tienen como personaje central o incidental a un “Bobby”, a un agente de la policía de Londres. El elegante agente, de uniforme, corbata y sombrero tipo casco, está armado en primera instancia con su silbato, con su tolete, y ya si la cosa se pone muy grave, echa mano de su arma de fuego, algo que ocurre casi nunca. Esa es la imagen más simple, la más elemental y económica de la seguridad pública a cargo de un hombre o una mujer policía haciendo rondines a tal distancia uno de otro, que escuchando el silbatazo de llamada, converjan los más inmediatos en auxilio del que está silbando una emergencia.

En México las cosas no son muy diferentes, entre los policías de tránsito que se asignan a cada esquina, más los policías de proximidad en bicicleta, escalando a las patrullas en las que van dos elementos armados, y sirven lo mismo para aproximarse al sitio del problema que para llevarse a detenidos, si es que los hay, se puede hablar de una estrategia de seguridad pública probada desde hace siglos, la cual comienza con la mera presencia de la autoridad, que sirva para disuadir cualquier falta o delito. Conforme la situación de inseguridad va haciéndose más compleja, se van dosificando cada vez mayores recursos en personal, armamento y equipo para regresar a la normalidad. Así ha sido siempre, corrupción aparte, pero es un modelo funcional.

Pero ahora con el decreto presidencial la cuestión tiende a cambiar, y la pregunta es ¿cómo se va a articular el personal militar y de Marina a la función de seguridad pública? El esquema que se ha aplicado desde que comenzó a participar durante el sexenio de Felipe Calderón, es es que ha mantenido el Ejército por cientos de años, teniendo como unidad básica no al soldado, como la policía, sino a la escuadra o al pelotón, que ahora viajan en una o dos camionetas de las que acá en Saltillo se conocían desde siempre como cabriteras, porque en esas se transportaban los cabritos para venderlos en la ciudad. Para todos los efectos, ese modelo es inoperante para la seguridad pública en su fase de contacto inicial con los ciudadanos, no es lo mismo el policía de la esquina o de bicicleta o Segway, que dos camionetas con doce hombres y una ametralladora pesada parados cada dos cuadras.

A menos que… en lo que se esté pensando es en una articulación, de la que no se ha hablado, con las corporaciones municipales y estatales, para entrar en acción cuando se llega a cierto nivel de emergencia, y no antes. Más o menos como los grupos de reacción que tiene la policía municipal y las corporaciones estatales. Sí, pero de esto nadie dice nada, y la gente sigue con el temor de la militarización de la función de seguridad pública, temiendo lo que decíamos al principio, que estas instituciones que se tenían tradicionalmente como incorruptibles, como la última esperanza de salvación del pueblo mexicano y todos sus males, termine siendo tan poco efectiva, represora y corrupta como las existentes.

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila