Se unen más gobernadores a la Alianza del Noreste - Por Francisco Treviño Granados

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. González Garza Roque. Militar, político, 45 Presidente de la República. Nació en Saltillo el 23 de mayo de 1885. Fue alumno del Ateneo Fuente y en la Ciudad de México estudió una carrera comercial. Opositor al régimen de Porfirio Díaz, fue uno de los primeros simpatizantes de Francisco I. Madero a quién acompañó en su campaña presidencial y posteriormente fue miembro de su Estado Mayor. Se adhirió al Plan de San Luis y se levantó en armas en Casas Grandes, Chihuahua. Después de la Decena Trágica, se unió a la División del Norte siendo el hombre de confianza de Francisco Villa quien lo envió como su representante a la Convención de Aguascalientes. Con el grado de General Brigadier combatió a los huertistas en Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Saltillo y Zacatecas. Sustituyó en la Presidencia de la República al general Eulalio Gutiérrez del 16 de enero al 16 de junio de 1915. Después de entregar el poder, partió al norte y se incorporó a las filas de Fierro y de Canuto Reyes. Al triunfo del Constitucionalismo se exilió en Estados Unidos, hasta la muerte de Venustiano Carranza. Diputado al Congreso de la Unión en las Legislaturas XXVI y XXX. Colaborador en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Adolfo López Mateos. Con P. Ramos y Romero J. Pérez Rul escribió "La Batalla de Torreón. Apuntes Para la Historia". Libro que fue prologado por el escritor peruano José Santos Chocano. Falleció en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1962... ES MEJOR Cortar las flores a la caída de la tarde que en la mañana, porque el sol las ha fortalecido, durante unas 10 horas más que las cortadas temprano...

HABÍA UN TIPO TAN VANIDOSO Y PRESUNTUOSO QUE EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS, LE ENVIABA UNA TARJETA DE FELICITACIÓN A SU MAMÁ

NO TIENE desperdicio el libro escrito por el profesor, Ramiro FLORES MORALES sobre los Presidentes Municipales de Sabinas. Un libro bien hecho y con datos históricos que hacen querer más a la región. Un libro similar, editó don Roberto OROZCO MELO, sobre los alcaldes de esta ciudad-capital en donde por cierto él fue Alcalde y son libros para leer y consultar. Si no los tiene, se los recomiendo... HOY CUMPLEN AÑOS: Ma. Del Carmen RUIZ ESPARZA, Arturo LÓPEZ ALANÍS, Iris MEJÍA MUÑOZ, Mónica MUÑOZ ZÚÑIGA, Ricardo MENDOZA RESENDIZ, y Derly ALVARADO JIMÉNEZ -en Abasolo-... UNO DE VIEJITOS. Una abuelita de 98 años y un abuelito de 115 visitan al doctor. ¿Entonces... nosotros no podemos hacer el amor?. -No mi señora, si ustedes lo hacen se pueden morir. Es mejor que duerman en cuartos separados. A media noche tocan a la puerta del cuarto del viejito. -¿Quién es? -Una viejita suicida... LOS MAESTROS de la Sección 5 del SNTE tendrán que esperar para ver la elección de la nueva mesa directiva. Luego de la "espantosa” gestión de José Luis PONCE, de quien nadie se esperaba lo que hizo o supuestamente hizo. Lo cierto es que dejó muy "quemado" el camino en dicha sección... FRASE: "Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir". (FRANCISCO DE QUEVEDO. Escritor Español).

APRENDER ES UN REGALO, AUNQUE A VECES EL MAESTRO SEA EL DOLOR

ORGULLO DE COAHUILA. González Gómez José Luis. Ingeniero Químico. Educador. Nació en Saltillo el 22 de agosto de 1947. La educación básica la realizó en la Escuela Anexa a la Normal, y Secundaria del Estado. El bachillerato en el Ateneo Fuente. Egresado de la Escuela de Ciencias Químicas (ahora Facultad) de la UAC 1972. Trabajó en Fersinsa y Cibiosa en la ciudad de Ramos Arizpe. Asesoró y diseñó equipo para la planta de guayule de la Conaza. Se integró al equipo del doctor Enrique Campos, en CIQA. Asesor en el tratamiento de agua e implementación de tecnologías limpias para la industria. Catedrático en la ENS del Estado de Coahuila, en la UAAAN y en Ciencias Químicas de la UAdeC (1875-2005). Director del programa Paleontología, Antropología e Historia de la SEPC (1987-1993). Realizó el estudio del Patrimonio Paleontológico de Coahuila. Promovió la creación del proyecto de Rescate del Centro Histórico de Saltillo. Inició en Coahuila el Atlas Arqueología con el fin de integrar este patrimonio al proyecto Nacional de Arqueología. Rescató, investigó y restauró el inmueble que fue en el Siglo 19 el Real Hospital Militar para crear el Museo de Coahuila y Texas en Monclova. Se restauraron el inmueble del antiguo Colegio de San Juan en el cual se crea el Museo de las Aves en Saltillo. La capilla de la Misión de San Bernardo en el municipio de Guerrero, Coahuila, el Teatro Isauro Martínez en Torreón y el Teatro de Sierra Mojada, además los inmuebles donde se localizan el ICOCULT, la Escuela de Artes Plásticas, el Museo del Patrimonio de la UAdeC y el Paraninfo del Ateneo Fuente. Promovió el Catalogo de Monumentos Históricos de todo el Estado. Es cofundador de la Asociación Civil Profauna...

EN LA SALA DE PARTOS: EL MARIDO, SIENTO UNA PENA ENORME AL VER CUANTO SUFRES. NO TE APENES MI AMOR, TU NO TUVISTE LA CULPA

TUVO EXCELENTES resultados la reunión de Gobernadores que se efectuó el pasado viernes en Parras, allá en la Casa Madero en donde se congregaron los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Colima y Jalisco, estos dos últimos se unieron para expresar también su inconformidad sobre la coordinación del pacto fiscal y la injusta distribución que hace la Federación a los estados. Dicho pacto tiene 40 años, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al salir de Palacio Nacional, luego de asistir a la ceremonia luctuosa de don Venustiano Carranza. También pedirán los estados al Gobierno Federal les reintegre lo que han invertido para frenar el Covid-19. En lo que respecta a Coahuila, el Mandatario dijo que se han gastado 650 millones de pesos... DEBIDO A que solo había sitio para trasportar agua potable en las Carabelas de Colón, nadie pudo lavarse en los 37 días que los barcos estuvieron en el mar... CUENTAN EN los altos círculos políticos que tienen muy "tranquilito", los de la 4T al Dirigente Nacional del PRI, Alejandro MORENO "El Tal Alito", con la lista de bienes inmuebles que hizo cuando fue Gobernador de Campeche. En principio se había anunciado que haría un programa denominado "Contramañanera" para señalar las fallas y hacer propuestas en dicha conferencia, pero se rajó... FRASE. “No hay nada que desespera tanto como el ver mal interpretados nuestros sentimientos”. (JACINTO BENAVENTE. Dramaturgo Español)...

EXISTEN DOS CAUSAS OUE PRODUCEN TODAS LAS CONFUSIONES; NO DECIR LO QUE PENSAMOS Y … NO HACER LO QUE DECIMOS

DE TANTO que estima y quiere a Don Benito JUÁREZ, el presidente López OBRADOR lo casó con Carmelita ROMERO RUBIO y no con Margarita MAZA DE JUÁREZ. Así lo dijo en su conferencia mañanera y rápido se hizo viral. Y peor todavía, viene la equivocación histórica, ya que su esposa la de AMLO -es Doctora en Historia y Literatura. Lo tiene castigado en una esquina de Palacio donde repite: "No lo volveré hacer". La citada Carmelita, fue la esposa de Porfirio DIAZ... UNA ANCIANA pareja estaba celebrando su 50 aniversario de bodas y decidieron volver al pequeño pueblo donde se habían conocido por primera vez. Sentado junto a ellos estaba el policía local que sonreía mientras los escuchaba. Recuerdas la primera vez que hicimos el amor, fue sobre ese prado que está al otro lado de la carretera, cuando te puse contra la valla. ¿Por qué no lo hacemos otra vez por los viejos tiempos? Salieron del café y cruzaron hasta el prado. El policía se sonrió pensando que romántico era y pensó que lo mejor era que le echase un vistazo a la pareja por si acaso se hacían daño. El viejito cogió a su mujer cuando estuvieron desnudos y la apoyó contra la valla. El policía, que seguía mirando, no podía creer lo que veía. Con la vitalidad de una jovencita, la mujer se movía violentamente de arriba abajo, mientras el marido se convulsionaba como un salvaje. Siguieron durante un buen rato hasta que los dos cayeron al suelo exhaustos. Más tarde, el policía se acercó y les dijo: Ha sido la forma de hacer el amor más bonita que he visto en mi vida. Debieron ser una pareja muy salvaje cuando eran jovencitos. -No realmente, dijo el viejito, cuando nosotros éramos jóvenes esta pinche valla no estaba electrificada...

OIGA DOCTORCITO, ¿CÓMO ESTA ESO DE QUE MI VIEJO SE MURIÓ POR LAS CANCIONES DE PROTESTA? -NO, SEÑORA; FUE CÁNCER EN LA PRÓSTATA

UN FUNCIONARIO que estuvo ligado en lo laboral a Luis VIDEGARAY en la Secretaria de Hacienda, fue cruelmente asesinado junto con sus hermanos y su esposa, además de su señora madre en un fraccionamiento del Estado de Morelos. El ex-secretario de Hacienda en la administración de Peña NIETO se fue a los EU y trabaja como docente en Harvard... LOS PIES más maltratados del mundo son los de las bailarinas de ballet. Ellas se ven elegantes, finas, y estilizadas pero debajo de las zapatillas sus dedos están deformes, negros, en carne viva y terminan inutilizándose. Los aztecas llamaban al hombre de costumbres "diferentes" con el apelativo nahatltecuiloni, que quiere decir homosexual... ALGO DEBE hacer la Presidencia Municipal en el bulevar Emilio Arizpe De La Maza, al sur de la ciudad, en donde suceden con demasiada frecuencia accidentes fatales. Tan solo el pasado fin de semana, murió un joven al estrellar su camioneta con la estructura metálica de un poste. Son varios los que han dejado su vida en esta arteria. Se impone una reingeniería vial que haga la vialidad menos peligrosa al circular... FRASE: "No es digno de mandar a otros hombres aquel que no es mejor que ellos". (CIRO EL JOVEN. Militar Persa)...

NO ABRAS LOS LABIOS SI NO ESTAS SEGURO DE LO QUE VAS A DECIR, ES MAS HERMOSO QUE EL SILENCIO

QUIEN SABE si el ex presidente Felipe CALDERÓN dé a conocer en su reciente libro "Decisiones Difíciles", la causa de que murieron quienes fueron sus secretarios de Gobernación, uno de ellos Juan Camilo MOURIÑO. Pero además, si esto tuvo que ver el crimen organizado ya que había declarado la guerra frontal contra los carteles de la droga. A la fecha ha sido el único Presidente que ha tenido que afrontar la muerte en pleno ejercicio de dos cercanos colaboradores, ambos muertos en accidentes de avión... EN UN barco que lleva tres meses en alta mar, el capitán llama a su ayudante y le pregunta. ¿Viene alguna mujer abordo? -Ninguna, mi capitán. -No lo creo. ¿Cómo le hacen los marineros cuando ya no se aguantan las ganas de estar con una mujer? -Mi capitán lo hacen con el chino, el cocinero. Si usted quiere se lo traemos. -¡Cómo se atreve a pensar que voy a tener relaciones sexuales con el chino! ¡Son ustedes una bola maricones, unas bestias! Les da de golpes el capitán enfurecido, y los manda al demonio. Una semana después, le vuelve a llamar. -¡Se encuentra abordo alguna mujer? -No, mi capitán. Ninguna. Oiga, ¿y el chino es de confianza? -¡De absoluta confianza mi capitán! -Esta bien. Tráigame al chino, pero le suplicó discreción. Que esto quede entre usted, el chino y yo. Que nadie más se entere. -¡Imposible mi capitán! De eso tiene que enterarse cuatro marineros más. ¡Ah chingao! ¿Y por qué se tienen que enterar cuatro marineros más? -Porque son los que lo agarran. El chino no es puto... UNA INICIATIVA presentó el diputado Local de la UDC, Emilio DE HOYOS, para penalizar las agresiones a los periodistas y quienes laboran en los medios de comunicación con una multa de 61 mil pesos y cárcel de 3 meses a 3 años...

DIÁLOGO ENTRE MACHOTES: ¿POR QUÉ TIENES LAS MANOS TAN CALLOSAS? ES QUE EN MI PUEBLO JUEGO DOMINÓ CON LADRILLOS

PRÁCTICAMENTE SIN cabeza se encuentran la mayoría de las delegaciones del Gobierno Federal, en donde la gente ya no sabe dónde quejarse. “Desaparecieron” la Profeco, con anterioridad la Conagua, la Condusef y otras que ya no volvieron... EL BOXEADOR estadounidense, Muhamed Ali (Cassius Clay), ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Al regresar a su país, le negaron la entrada a un restaurante por ser negro. Indignado renunció al triunfo arrojando la medalla al Rio Ohio... UNA VERDADERA aberración que se pretenda quitar los recursos para desastres (Fonden) que se tiene para auxiliar a estados y municipios, y poblaciones en donde ocurran fenómenos naturales. Es una mala idea por parte del Gobierno Federal, al igual que no permitir la generación de energías libres o eólicas, tal parece que van en contra del país... DOS COMPADRES que acaban de divorciarse por el mismo tiempo andan sin mujeres y uno dice: -Oiga compadre, vámonos por ahí a enamorar. -Pero no tengo “lana” compadre. ¿Y qué… nos vamos a cobrar?... FRASE: O se tienen muchas ideas y pocos amigos o muchos amigos y pocas ideas”. (SANTIAGO RAMON Y CAJAL. Doctor Español)... Y NOS leemos mañana en Saltillo, S.A. Que tenga usted un inicio de semana con SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

